Михаил Коляда будет работать тренером в китайской академии Pangqing Tongjian

Теги Цин Пан Цзянь Тун сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Российский фигурист Михаил Коляда будет работать в академии Pangqing Tongjian в Пекине.

«Я очень рад снова сотрудничать с международным клубом фигурного катания Pangqing Tongjian. В этом году, в июле-августе, мы с моей женой будем преподавать в этом клубе и мы надеемся, что наша технология сможет помочь большому количеству детей добиться прогресса и принести хорошие результаты в международный клуб фигурного катания Pangqing Tongjian. С нетерпением ждем встречи!» – сказал Коляда.

Коляде 29 лет, он объявил о приостановке спортивной карьеры в прошлом году. Он является бронзовым призером чемпионата мира-2018 в одиночном катании и серебряным призером Олимпиады-2018 в команде.

Академией в Пекине заведуют двукратные чемпионы мира в парном катании Пан Цин и Тун Цзянь.

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36 комментариев
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Достойный вариант. Удаче Михаилу!
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Ничего себе! Миша и Даша налаживают международные связи))
Успехов ребятам!
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Устроились к сородичам. Успехов им в воспитании молодежи и продвижении дружественных отношений.
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-2
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Прекрасная новость!
Удачи Мише!
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Прекрасная новость, удачи Мише, все таки катается он невероятно, и прыжки у него качественные, когда он прыгает чисто, то кажется, словно он летит и будто он не прикладывает никаких усилий для этого
Ему определенно есть, чему учить подрастающих детей, удачи ему!
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Коляду всегда на международной арене ценили больше, чем в России
+6
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+6
Здорово! Как знать, может, Михаилу понравится тренерская работа и он вплотную займётся ею в России.
+6
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+5
Рада за Мишу. Но не хочется, чтобы он осел в Китае( его талант применить бы в России …так здорово видеть хотя бы его показательные выступления, а еще я полюбила его видеоблоги для 1 канала.
+7
-2
+5
Очень грамотное решение !
Вопрос только к краткосрочности контракта.
+6
-2
+4
Ответ Oleandra
Первый канал не захотел Мишу-комментатора.. пришлось искать работу..
Может Мише и самому интереснее на льду находиться, а не с микрофоном. Тем более вместе с женой будут работать, а не один в шоу Авербуха кататься.
+6
-2
+4
Михаил мировой топ, его мастерство высоко ценят международные специалисты, поэтому такое приглашение закономерно, пусть передаёт свой опыт.
+3
0
+3
Ответ Oleandra
так в Китае он тоже с детьми будет работать..
Да, но за валюту ))))
+3
0
+3
Ответ Железная Леди
Устроились к сородичам. Успехов им в воспитании молодежи и продвижении дружественных отношений.
Сородичи всех стран, соединяйтесь!
+3
0
+3
Ответ Oleandra
Первый канал не захотел Мишу-комментатора.. пришлось искать работу..
У них есть Загитова. Ведущая, которую они заслужили
+5
-2
+3
Ответ Oleandra
и Мишин не захотел его тренером взять к себе, как Самодурову например..
А почему вы не рассматриваете вариант, что Мишу не устроили условия работы тренером? Быть может он просто не хотел работать с детьми. А сразу хотел со взрослыми.
+4
-1
+3
Неожиданно... Удачи и успехов.
+2
0
+2
Ответ Варлампий Варлампий
Странно как-то все работает в фигурке. В футболе даже самый талантливый футболист должен закончить обучение, получить тренерскую лицензию.
Михаил закончил универ Лесгафта и магистратуру, образование у него есть.
+2
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+2
Ответ Oleandra
и Мишин не захотел его тренером взять к себе, как Самодурову например..
Почему у Мишина не остался, вполне понятно, он немишинский ученик и переходил к нему под ОИ, но не срослось.
+2
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+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень грамотное решение ! Вопрос только к краткосрочности контракта.
Наверно это пока что-то вроде летних сборов. И хорошо, попробует себя, а там решат, что делать дальше.
+1
0
+1
Ответ Варлампий Варлампий
Странно как-то все работает в фигурке. В футболе даже самый талантливый футболист должен закончить обучение, получить тренерскую лицензию.
Михаил закончил и успешно институт Лесгафта в Петербурге отделение ФК , и там все прописано что и как он может! Он...дипломированный специалист!
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Ответ Shtirly
Да, но за валюту ))))
ну это конечно другое)
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Ответ Carg0
Наверно это пока что-то вроде летних сборов. И хорошо, попробует себя, а там решат, что делать дальше.
Пробный контракт.
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Жалко,я так надеялась,что Миша вернётся на лёд.А так конечно удачи и успехов на новом поприще.
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😳
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Наберитесь опыта, и снова домой - служить отечеству
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Ааа, вот как! Решили конкурентов на корню устранить!=)
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Ответ Natalia Gladkia
Михаил закончил и успешно институт Лесгафта в Петербурге отделение ФК , и там все прописано что и как он может! Он...дипломированный специалист!
нормально учился или как Загитова, Трусова или Щербакова, которых даже однокурсники не помнят
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