Михаил Коляда будет работать тренером в китайской академии Pangqing Tongjian

Российский фигурист Михаил Коляда будет работать в академии Pangqing Tongjian в Пекине.

«Я очень рад снова сотрудничать с международным клубом фигурного катания Pangqing Tongjian. В этом году, в июле-августе, мы с моей женой будем преподавать в этом клубе и мы надеемся, что наша технология сможет помочь большому количеству детей добиться прогресса и принести хорошие результаты в международный клуб фигурного катания Pangqing Tongjian. С нетерпением ждем встречи!» – сказал Коляда.

Коляде 29 лет, он объявил о приостановке спортивной карьеры в прошлом году. Он является бронзовым призером чемпионата мира-2018 в одиночном катании и серебряным призером Олимпиады-2018 в команде.

Академией в Пекине заведуют двукратные чемпионы мира в парном катании Пан Цин и Тун Цзянь.