«Баварии» действительно интересен Зидан. Он и Рангник – два кандидата в шорт-листе (L’Equipe)

Еще один источник подтвердил интерес «Баварии» к Зинедину Зидану.

L’Equipe подтвердила сегодняшнюю новость от Mundo Deportivo, что близок к тому, чтобы сменить Томаса Тухеля на посту главного тренера «Баварии».

Французское издание отмечает, что мюнхенский клуб сократил список кандидатов до двух имен: Зинедин Зидан и .

Ранее журналист Флориан Плеттенберг опроверг информацию об интересе «Баварии» к Зинедину Зидану, заявив, что мюнхенский клуб рассматривает другие кандидатуры.