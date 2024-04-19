«Баварии» действительно интересен Зидан. Он и Рангник – два кандидата в шорт-листе (L’Equipe)
Еще один источник подтвердил интерес «Баварии» к Зинедину Зидану.
L’Equipe подтвердила сегодняшнюю новость от Mundo Deportivo, что Зинедин Зидан близок к тому, чтобы сменить Томаса Тухеля на посту главного тренера «Баварии».
Французское издание отмечает, что мюнхенский клуб сократил список кандидатов до двух имен: Зинедин Зидан и Ральф Рангник.
Ранее журналист Флориан Плеттенберг опроверг информацию об интересе «Баварии» к Зинедину Зидану, заявив, что мюнхенский клуб рассматривает другие кандидатуры.
Такими топ-специалистами не разбрасываются
*для нынешней Баварии.