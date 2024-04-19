«Баварии» действительно интересен Зидан. Он и Рангник – два кандидата в шорт-листе (L’Equipe)

Теги Бавария бундеслига Германия Зинедин Зидан Ральф Рангник Томас Тухель Футбол

Еще один источник подтвердил интерес «Баварии» к Зинедину Зидану.

L’Equipe подтвердила сегодняшнюю новость от Mundo Deportivo, что Зинедин Зидан близок к тому, чтобы сменить Томаса Тухеля на посту главного тренера «Баварии».

Французское издание отмечает, что мюнхенский клуб сократил список кандидатов до двух имен: Зинедин Зидан и Ральф Рангник.

Ранее журналист Флориан Плеттенберг опроверг информацию об интересе «Баварии» к Зинедину Зидану, заявив, что мюнхенский клуб рассматривает другие кандидатуры.

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25 комментариев
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Одни и те же новости по кругу то подтверждаете, то опровергаете. Совсем сегодня не густо по новостям?🥱🥱🥱
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За Ральфа конечно! Гиздоля тоже не надо забывать.
Такими топ-специалистами не разбрасываются
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Рангник ? 🤦
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Ждём легендарное трио Рангника Циннбауер-Гиздоль-Коммпер
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Если Рангник, то это похороны
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-1
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А что Ливерпуль?Ждём нового Роджерса?
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Ответ Старик Стариканов
Ждём легендарное трио Рангника Циннбауер-Гиздоль-Коммпер
И Цорна спортдиром.
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А потом какой-нибудь Матч снимет сюжет о том, что никому неизвестный Рангник, пройдя школу РПЛ, стал тренером флагмана немецкого футбола.
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Плеттенбергу я верю больше чем желтушной прессе из Германии или Франции.
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Говорят, что он в апл не хотел работать потому что на английском не говорит, а немецкий он прям знает?
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Зизу перейдет в Баварию и возьмёт 4 ушастых подряд ?)
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Ставить их в один ряд кощунственно.
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зидан так и топом перестанет быть.уже забываются его победы с реалом.все равно лучше уж баварию возглавить,чем ждать мифическое приглашение от сборной франции
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Мостового в Спартак, Рангника в Баварию!
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А что не так с Тухелем? А, ну да…
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интересно было бы посмотреть на Зидана в не Реала
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Шарлатан с волосами, который не выиграл ничего, и шарлатан лысый, выигравший три ЛЧ. Тут выбор очевиден*, берём Рангника.

*для нынешней Баварии.
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Ответ Anya Belova
Одни и те же новости по кругу то подтверждаете, то опровергаете. Совсем сегодня не густо по новостям?🥱🥱🥱
Так мб Бавария и мечется между одними и теми же кандидатами
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Ответ Lycerae
Наверно, он же немец. Или это шутка?
Я про Зидана
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Ответ Старик Стариканов
Ждём легендарное трио Рангника Циннбауер-Гиздоль-Коммпер
Цорн нужен в качестве спорт. директора или кто он там был…
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