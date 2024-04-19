«Димон, собирай братву. Лохов в стойло будем ставить». «Пари НН» выпустил ролик в криминальном стиле перед игрой с «Динамо»

«Пари НН» опубликовал промо в преддверии матча против «Динамо».

Нижегородский клуб выпустил видео в криминальном стиле перед матчем Мир против « ».

В ролике снялся главный тренер команды , который, разговаривая по телефону, говорит: «Димон, собирай братву. Лохов в стойло будем ставить».

В видео закадровый голос произносит: «Нижний замер в ожидании. Футбольный клуб «Пари НН» встречается на стрелке с московским клубом...».

Также в съемках приняли участие футболисты клуба, в том числе защитник . В одной из сцен ролика звучит звонок из фильма «Бумер».

Матч между «Пари НН» и «Динамо» состоится 21 апреля.