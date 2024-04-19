«Димон, собирай братву. Лохов в стойло будем ставить». «Пари НН» выпустил ролик в криминальном стиле перед игрой с «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва видео Сергей Юран Кирилл Гоцук Пари НН контент Футбол

«Пари НН» опубликовал промо в преддверии матча против «Динамо».

Нижегородский клуб выпустил видео в криминальном стиле перед матчем Мир РПЛ против «Динамо».

В ролике снялся главный тренер команды Сергей Юран, который, разговаривая по телефону, говорит: «Димон, собирай братву. Лохов в стойло будем ставить».

В видео закадровый голос произносит: «Нижний замер в ожидании. Футбольный клуб «Пари НН» встречается на стрелке с московским клубом...».

Также в съемках приняли участие футболисты клуба, в том числе защитник Кирилл Гоцук. В одной из сцен ролика звучит звонок из фильма «Бумер».

Матч между «Пари НН» и «Динамо» состоится 21 апреля.

67 комментариев
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проклятые 90-е все покоя не дают
+57
-3
+54
За исполнение ролика (режиссерам, монтажерам, операторам и т.д) 4 с плюсом
Футбольным ребятам из ролика за старание твердая пятерка.
Креативщикам - КОЛ.

Вы нормальные вообще? Вы вот этим стилем хотите людей привлечь?
Что у вас в голове?

Какие, вы думаете, люди ваши болельщики?
Вы своих болел гопотой конченой считаете?
Быдло--народ, типа?

Увольте их нахрен!!! И из профессии выдавите.
Они свою аудиторию за govно считают.
+56
-3
+53
Креатив так и хлещет. Грубо. Динамо победы
+41
-2
+39
Ответ Иван Никитенко
проклятые 90-е все покоя не дают
А потом скажут, что: да никто не романтизирует, вы не так поняли!
+36
-1
+35
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий скрыт
Я понимаю,троллинг,все дела. Но лохи... Если влетят ментам с крупным счетом,я буду только рад. За такое надо на место ставить
+25
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+24
Никогда не болел за Динамиков , но думаю здесь без вариантов !!! Решали блин нашлись )))
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0
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Лохов?))))
+12
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+11
Надо бы всех ответственных за этот ролик начиная с его идеи в стойло поставить.

Может хоть после этого они такое гавно перестанут делать, это вообще никакого интереса не вызывает абсолютно, только отвращение.
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фильм жмурки снимали в НН
+10
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+8
Не позорились бы лучше))
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+5
Динамо ролик с ОМОНом надо снять, как отряд готовится на выезд для задержания банды))
+5
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Это не криминальный, это быдло-тупизной стиль! "Стойло" как и "лохи" явно к ДИНАМО не относится!
+8
-3
+5
Кроме криминала идей нет в стране?!
+5
-1
+4
Ответ ОЛЛС1911
Динамо ролик с ОМОНом надо снять, как отряд готовится на выезд для задержания банды))
Жеглов:-"А теперь "Горбатый" (Юран) я сказал! "Горбатый!"
+5
-1
+4
Ответ Мельников Михаил
За исполнение ролика (режиссерам, монтажерам, операторам и т.д) 4 с плюсом Футбольным ребятам из ролика за старание твердая пятерка. Креативщикам - КОЛ. Вы нормальные вообще? Вы вот этим стилем хотите людей привлечь? Что у вас в голове? Какие, вы думаете, люди ваши болельщики? Вы своих болел гопотой конченой считаете? Быдло--народ, типа? Увольте их нахрен!!! И из профессии выдавите. Они свою аудиторию за govно считают.
Да дело не в том кого за кого считают, а просто уровень школьного КВН, причем как у команды, которая ничего не выиграла в этот квн.
+3
0
+3
Ответ Spartakus1984
Лохов?))))
видимо защитник из дубля))
+3
0
+3
Был в Нижнем неоднократно, правда на хоккее, красивый, старинный, приличный город, как известно научно-промышленный и культурный центр.
Неужели у футбольного клуба такая быдло аудитория?))
+4
-1
+3
...да уже бы говорили ментов..)Или стрёмно?)
+4
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+3
Хорошо не с Локо играют, а так то могли по другому обыграть )
+5
-2
+3
А если примут нас? Чем Бумер закончился все помнят?))
+2
0
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Ага, футбольный мир (образованная его часть) знает про такую команду как Динамо Москва. А кто такие Юран, Гоцук и Пари НН знают? Что-то сильно сомневаюсь. "Лохов в стойло будем ставить" - сразу ясно, кому действительно лучше из своего стойла лицо не высовывать.
+4
-2
+2
Так вроде не с Локомотивом играют )
Походу нижегородские рамсы попутали ))
+2
0
+2
Ну, если мы вспоминаем здесь кино, то я, пожалуй, вспомню, как Высоцкий-Жеглов ответил Кирпичу: "Ты зубами то на меня не скрипи, хоть до корней сотри их, мне на твое скрипение - тьфу, и растереть. Никогда твоя очередь не придет."
+3
-1
+2
В НН снимали Жмурки, отсылки в другим криминальным картинам. А понравилось, съемка качественная, одни костюмы на Юране из разных эпох чего только стоят. Хорошо вышло, классно. Не пошло при этом, без перебора.
+10
-8
+2
Кринж
+3
-1
+2
Ответ Al561
Был в Нижнем неоднократно, правда на хоккее, красивый, старинный, приличный город, как известно научно-промышленный и культурный центр. Неужели у футбольного клуба такая быдло аудитория?))
Так то хоккей. Это многое объясняет.
+1
0
+1
Это они к ментам с таким наездом? )) Предлагаю "Динамо" такой ролик снять, где Юран пресс-конференцию в "пресс-хате" даёт. ))
+2
-1
+1
Чем дальше молодые люди от тех времён, тем им все это веселее видится. Популярность сериала Слово Пацана это показала.
+3
-2
+1
Ответ Beriya
Креативненько
Кретиневно...
+2
-1
+1
Ответ БолельщикСоСтажем
Побеждать!
кому кого?
+1
0
+1
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