«Димон, собирай братву. Лохов в стойло будем ставить». «Пари НН» выпустил ролик в криминальном стиле перед игрой с «Динамо»
«Пари НН» опубликовал промо в преддверии матча против «Динамо».
Нижегородский клуб выпустил видео в криминальном стиле перед матчем Мир РПЛ против «Динамо».
В ролике снялся главный тренер команды Сергей Юран, который, разговаривая по телефону, говорит: «Димон, собирай братву. Лохов в стойло будем ставить».
В видео закадровый голос произносит: «Нижний замер в ожидании. Футбольный клуб «Пари НН» встречается на стрелке с московским клубом...».
Также в съемках приняли участие футболисты клуба, в том числе защитник Кирилл Гоцук. В одной из сцен ролика звучит звонок из фильма «Бумер».
Матч между «Пари НН» и «Динамо» состоится 21 апреля.
Футбольным ребятам из ролика за старание твердая пятерка.
Креативщикам - КОЛ.
Вы нормальные вообще? Вы вот этим стилем хотите людей привлечь?
Что у вас в голове?
Какие, вы думаете, люди ваши болельщики?
Вы своих болел гопотой конченой считаете?
Быдло--народ, типа?
Увольте их нахрен!!! И из профессии выдавите.
Они свою аудиторию за govно считают.
Может хоть после этого они такое гавно перестанут делать, это вообще никакого интереса не вызывает абсолютно, только отвращение.
Неужели у футбольного клуба такая быдло аудитория?))
Походу нижегородские рамсы попутали ))