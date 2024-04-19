Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Кальяри», «Милан» и «Интер» сыграют в воскресенье

«Ювентус» сыграет с «Кальяри» в гостях в 33-м туре Серии А.

В субботу « » сыграет с « » на выезде. В воскресенье « » Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Монцей».

В понедельник « » примет «Болонью», а завершится тур миланским дерби – « » против « ».

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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