Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Кальяри», «Милан» и «Интер» сыграют в воскресенье

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«Ювентус» сыграет с «Кальяри» в гостях в 33-м туре Серии А.

В субботу «Наполи» сыграет с «Эмполи» на выезде. В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Монцей». 

В понедельник «Рома» примет «Болонью», а завершится тур миланским дерби – «Милан» против «Интера». 

Чемпионат Италии

33-й тур

Дженоа – Лацио
Дата проведения
19 апреля, 19.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кальяри – Ювентус
Дата проведения
19 апреля, 21.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Наполи
Дата проведения
20 апреля, 19.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Удинезе
Дата проведения
20 апреля, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Лечче
Дата проведения
21 апреля, 13.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Фрозиноне
Дата проведения
21 апреля, 16.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Фиорентина
Дата проведения
21 апреля, 19.00, «Ареки»
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Монца – Аталанта
Дата проведения
21 апреля, 21.45, «Stadio Comunale Brianteo»
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Рома – Болонья
Дата проведения
22 апреля, 19.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Интер
Дата проведения
22 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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5 комментариев
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Милан и Интер сыграют в понедельник (22ого) - поправьте заголовок.
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Если у Италии будет 5 команд минимум, то борьба за ЛЧ между Ромой, Аталантой и Болоньей приобретает новый смысл. Кто же откажется неудачником из них? Надеюсь, что не Рома
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Шома деклассирует наш Юве(
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