Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Кальяри», «Милан» и «Интер» сыграют в воскресенье
«Ювентус» сыграет с «Кальяри» в гостях в 33-м туре Серии А.
В субботу «Наполи» сыграет с «Эмполи» на выезде. В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Монцей».
В понедельник «Рома» примет «Болонью», а завершится тур миланским дерби – «Милан» против «Интера».
33-й тур
- Дата проведения
- 19 апреля, 19.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 19 апреля, 21.45, «Сарденья»
- Дата проведения
- 20 апреля, 19.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 21 апреля, 13.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 21 апреля, 16.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 21 апреля, 19.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.45, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 22 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.