У «Ювентуса» 2 победы в 12 последних матчах в Серии А

Теги Кальяри Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» сыграл вничью в четырех из семи последних матчей в Серии А.

Сегодня команда Массимилиано Аллегри разделила очки с «Кальяри» в 33-м туре (2:2).

Начиная с 3 марта «Юве» в чемпионате победил только один раз – «Фиорентину» (1:0). Также у него два поражения и четыре ничьих.

В 12 последних матчах в Серии А «Ювентус» выиграл дважды.

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21 комментарий
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#allegriout
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Следующие соперники — Милан (34 тур), Рома (35 тур), Болонья (37 тур).
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Неужели это все нравится новому руководству клуба?
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Ответ DelPiero1010
#allegriout
Не обсуждается🤝
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Ответ Kubinec_
быстрей бы лето и новый тренер
У Юве это уже как девиз
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Аллегри всегда позиционировал себя, как тренер работающий на результат.

Результата нет, но и игру он ставить не умеет. Даже и не пытается.
Поэтому смысла его нахождения после первого провального сезона, когда он приходил с апломбом возвращения Скудетто, (иначе с чего самый высокооплачиваемый контракт в чемпионате?), уже не было.

Руководя составом на две головы выше соперников - можно ссылаться на главенство результата - игроки сами все сделают за счет индивидуального превосходства.

Но когда подобного превосходства нет - важно умение тренера поставить/организовать команде игру. Дать ей идею, соответствующую современным реалиям.

А что за идея - все назад, главное не пропустить, а там что-нибудь забьем с углового или благодаря ошибке соперника?

В итоге, Ювентус просто потерял 2 года. Обесценив и истощив свои инвестиционные возможности.

Посмотрите, как заиграл Рома, просто избавившись от динозавра тренерского цеха.
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Показали характер. Чем не причина продлить Макса?
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быстрей бы лето и новый тренер
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Ответ Сергей Максимюк
Те кто говорят "Аллегри_аут", скажите пожалуйста, какой тренер смог бы занять третье место с таким составом и такими финансовыми возможностями?)
С каким составом?
Чтож вы как мантру повторяете эту чушь?
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За 12 последних туров в чемпионате команда набрала 12 очков в чемпионате(это практически показатель стыков) хотя до этого была самым реальным претендентом на чемпионство. Толи Аллегри специально сливает результаты, чтоб его уволили и получить неустойку, толи, до этого им просто везло где-то набирать очки в равных матчах(с помощью судей или индивидуального мастерства)
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Ответ Н.Ф.
Следующие соперники — Милан (34 тур), Рома (35 тур), Болонья (37 тур).
Похоже ждём старуху увлекательная борьба на финише сезона за последнюю(пятую) путёвку в ЛЧ
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Ответ Сергей Максимюк
который хуже чем у того же Милана или чем у Ромы
Хуже, чем у Милана и Ромы? Серьёзно?
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Ответ Сергей Максимюк
который хуже чем у того же Милана или чем у Ромы
Да, наверно "Милан" и "Рома" подписывали игроков по 40, 42, 60 и 70 миллионов за последние два-три года. Они же, должно быть, вываливали 7 чистыми за год за обычного функциональщика из центра поля. И у них же, видимо, есть целая профессиональная команда для молодых, из которой можно брать игроков через сквозную заявку. Нигде я не ошибся?
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Ответ Н.Ф.
Следующие соперники — Милан (34 тур), Рома (35 тур), Болонья (37 тур).
Как же я опасаюсь, что мы вылетим нафиг с Лигочемпионского насеста...
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Ответ !!!Bata!!!
Неужели это все нравится новому руководству клуба?
Вчера прочитал новость что Джунтоли хочет оставить его до конца контракта
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зимой глоры "Юве" гадили в каментах на "Интер" и рассказывали, что второе место - это чисто из-за предвзятого судейства, а так "Ювентус" гораздо лучше ))
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Прикиньте ,если Аллегри на след сезон опять останется)))
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Мотта летом придет
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