У «Ювентуса» 2 победы в 12 последних матчах в Серии А
«Ювентус» сыграл вничью в четырех из семи последних матчей в Серии А.
Сегодня команда Массимилиано Аллегри разделила очки с «Кальяри» в 33-м туре (2:2).
Начиная с 3 марта «Юве» в чемпионате победил только один раз – «Фиорентину» (1:0). Также у него два поражения и четыре ничьих.
В 12 последних матчах в Серии А «Ювентус» выиграл дважды.
Результата нет, но и игру он ставить не умеет. Даже и не пытается.
Поэтому смысла его нахождения после первого провального сезона, когда он приходил с апломбом возвращения Скудетто, (иначе с чего самый высокооплачиваемый контракт в чемпионате?), уже не было.
Руководя составом на две головы выше соперников - можно ссылаться на главенство результата - игроки сами все сделают за счет индивидуального превосходства.
Но когда подобного превосходства нет - важно умение тренера поставить/организовать команде игру. Дать ей идею, соответствующую современным реалиям.
А что за идея - все назад, главное не пропустить, а там что-нибудь забьем с углового или благодаря ошибке соперника?
В итоге, Ювентус просто потерял 2 года. Обесценив и истощив свои инвестиционные возможности.
Посмотрите, как заиграл Рома, просто избавившись от динозавра тренерского цеха.
Чтож вы как мантру повторяете эту чушь?