У «Ювентуса» 2 победы в 12 последних матчах в Серии А

«Ювентус» сыграл вничью в четырех из семи последних матчей в Серии А.

Сегодня команда разделила очки с «Кальяри» в 33-м туре (2:2).

Начиная с 3 марта «Юве» в чемпионате победил только один раз – «Фиорентину» (1:0). Также у него два поражения и четыре ничьих.

В 12 последних матчах в Серии А « » выиграл дважды.