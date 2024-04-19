Начо решил уйти из «Реала» летом. Капитан 14 сезонов выступает за клуб

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Начо Фернандес Футбол

Начо Фернандес уведомил руководство мадридского «Реала» о том, что покинет клуб.

34-летний капитан мадридского клуба принял решение покинуть команду летом этого года по истечении действующего контракта, сообщает Marca. Испанец сообщил о решении тренеру Карло Анчелотти и руководству «Мадрида».

Начо Фернандес является воспитанником «Реала» и дебютировал в Ла Лиге за первую команду в 2011 году при Жозе Моуринью.

В составе мадридского клуба защитник провел 355 матчей во всех турнирах и набрал 25 (16+9) очков.

Игрок трижды становился чемпионом Испании и 5 раз выиграл Лигу чемпионов в составе мадридского «Реала». 

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83 комментария
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у Начо столько же трофеев лиги чемпионов, сколько у барсы за всю историю
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Легенда, будем скучать. Очень очень
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Ответ Dastanation
у Начо столько же трофеев лиги чемпионов, сколько у барсы за всю историю
И больше, чем у большинства клубов мира
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Парень с диабетом дослужился до капитана Реала, проведя почти всю свою жизнь в системе клуба. Будучи практически всегда игроком ротации, он без лишних слов и обид был готов помочь команде и блестяще с этим справлялся.
Про таких нужно снимать кино.
Мадриду и его болельщикам будет очень не хватать его…
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Ого, неожиданно как-то😳

С 2001 года в системе Мадрида - как грустно((
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Ответ Багамка Москва
Комментарий скрыт
Уходит эпоха..
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Всегда был образцом смиренности и преданности родному клубу. Удачи в дальнейшей карьере!
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Какие крутые комментарии пишите. Достойно. Влюбился в Реал смотря втихаря ребенком финал лиги чемпионов с Байером. Узнал его много лет спустя. И проникся огромным уважением к нему. Это как начинаешь стажером работать, а в 34 уже рулишь конторой самой эпичной фирмы. Заслуженная дань и четкая идеология выдавать повязку капитана самому долгожителю.
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Ну если возьмут ЛЧ и Ла Лигу самым титулованным футболистов Реала в истории будет, на пару с Модричем
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Начо легенда Мадрида. Универсальный боец, который никогда не ныл на счет игрового времени, а всегда работал на тренировках и ждал своего шанса и потрясающе его использовал. Да, когда он начал играть много, конечно стали видны его слабые технические стороны, но он всегда их пытался компенсировать невероятной самоотдачей и работоспособностью. Особенно ярко мне понравилось, как он вышел в прошлом сезоне на Энфилде и просто съел Салаха. Спасибо ему за все, надеюсь его коллекция и без того весьма богатая пополнится еще двумя трофеями в конце этого сезона!
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скромный трудяга, который дорос до звания капитана Мадрида. Начо - олицетворение мадридизма: уходит одним из самых титулованных игроков мира. Спасибо за многолетнюю службу, легенда
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с 12 лет играет с диабетом - настоящий воин
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Неожиданно. Так классно с Сити сыграл. Мог остаться.
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Спасибо за всё, теневой герой!
Мадридист с большой буквы!
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Начо золотая замена, именно в сверхважных матчах, в самый нужный момент мог не просто заменять игрока, а играл так, что не замечали отсутствие замененного основного игрока, истинный мадридист, настоящий боец, всегда до конца сражался за эмблему клуба
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С одной стороны молодец, что решил себя попробовать в другом месте. А с другой стороны уже 34 года. Тут играть осталось по большому счету пару-тройку лет. Да, на ведущих ролях в Реале не был. Но был на подхвате всегда. Был тигром на поле, хотя супер скиллами не отличался. И уже капитанил некоторое время. В любом случае его выбор!)
Удачи, кэп!
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Зря конечно. Конечно в наше время есть столько мест где можно поиграть после 34-х лет и при этом заработать на всю жизнь, но всё же история про всю карьеру в одном клубе грела бы сердце многим.
Хотя ... Вот так если подумать сейчас редко кто заканчивает карьеру при таких обстоятельствах. Даже Хави с Иньестой не закончили в Барсе.
+6
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+5
Ответ Мохнатый55
Сколько треблов у Начо и Реала?
Требл — это один успешный проведенный сезон, как он может быть ценнее 5 ЛЧ, которые были взяты в разные эпохи?
+11
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Грустно как-то осознавать, что еще один игрок старого Мадрида покидает клуб((
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Ответ Dastanation
у Начо столько же трофеев лиги чемпионов, сколько у барсы за всю историю
и больше чем у МЮ с МС вместе взятых, можно было это добавить или просто порадоваться за такого игрока который внёс вклад в победы Реала но обязательно надо добавить Барсу, почему вы все такие ?
+9
-5
+4
Ответ Olenyuksi
Комментарий скрыт
На ноль если умножить, то получается ноль. Как может быть в 5 раз больше?
+4
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+4
Чем-то С. Роберто напоминает. Тоже звёзд не хватает, но всегда выручит.
+8
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Начо-один из лучших профессионалов футбола
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0
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Спасибо, Начо! Никогда не был основным, но внес весомый вклад в каждый из наших титулов.
+3
0
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Надеюсь есть большой, денежный контракт в Аравии, максимально достойный футболист для этого
+2
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Первый поднимет ушастого и уйдет красиво)
+2
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Видел его еще когда он капитанил в Кастилье. Он тогда играл вместе с Черышевым, Хесе, Фабиньо, Аданом и прочими. Уже тогда было видно, что он настоящий мадридиста.
+3
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Ответ Dastanation
у Начо столько же трофеев лиги чемпионов, сколько у барсы за всю историю
только он никакого отношения к этим трофеям не имеет.так как с лавки большую часть карьеры не вылезал
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+2
Легенда королевского клуба!
Надеюсь клуб организует достойные проводы в конце сезона.
А так, это ещё один повод усилить скамейку, было бы круто если из Кастильи кого-нибудь подтянули.
+2
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+2
Ответ Dastanation
у Начо столько же трофеев лиги чемпионов, сколько у барсы за всю историю
А сколько у него титулов чемпиона Испании? Столько же, сколько у Барсы за это время?
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