Начо решил уйти из «Реала» летом. Капитан 14 сезонов выступает за клуб
Начо Фернандес уведомил руководство мадридского «Реала» о том, что покинет клуб.
34-летний капитан мадридского клуба принял решение покинуть команду летом этого года по истечении действующего контракта, сообщает Marca. Испанец сообщил о решении тренеру Карло Анчелотти и руководству «Мадрида».
Начо Фернандес является воспитанником «Реала» и дебютировал в Ла Лиге за первую команду в 2011 году при Жозе Моуринью.
В составе мадридского клуба защитник провел 355 матчей во всех турнирах и набрал 25 (16+9) очков.
Игрок трижды становился чемпионом Испании и 5 раз выиграл Лигу чемпионов в составе мадридского «Реала».
Про таких нужно снимать кино.
Мадриду и его болельщикам будет очень не хватать его…
С 2001 года в системе Мадрида - как грустно((
Мадридист с большой буквы!
Удачи, кэп!
Хотя ... Вот так если подумать сейчас редко кто заканчивает карьеру при таких обстоятельствах. Даже Хави с Иньестой не закончили в Барсе.
Надеюсь клуб организует достойные проводы в конце сезона.
А так, это ещё один повод усилить скамейку, было бы круто если из Кастильи кого-нибудь подтянули.