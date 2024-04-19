Начо решил уйти из «Реала» летом. Капитан 14 сезонов выступает за клуб

Начо Фернандес уведомил руководство мадридского «Реала» о том, что покинет клуб.

34-летний капитан мадридского клуба принял решение покинуть команду летом этого года по истечении действующего контракта, сообщает Marca. Испанец сообщил о решении тренеру Карло Анчелотти и руководству «Мадрида».

является воспитанником « » и дебютировал в Ла Лиге за первую команду в 2011 году при .

В составе мадридского клуба защитник провел 355 матчей во всех турнирах и набрал 25 (16+9) очков.

Игрок трижды становился чемпионом и 5 раз выиграл Лигу чемпионов в составе мадридского «Реала».