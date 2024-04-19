«Интер» хочет подписать Начо бесплатно. Защитник «Реала» рассматривает разные варианты, в том числе не из Европы
«Интер» попытается подписать Начо Фернандеса свободным агентом.
Ранее стало известно, что защитник принял решение покинуть «Реал Мадрид» по истечении действующего контракта в июне.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Интер» снова проявляет сильный интерес к Начо и хочет подписать его в качестве свободного агента, если игрок действительно покинет «Реал».
Однако сам игрок готов рассмотреть предложения от нескольких клубов и различные варианты продолжения карьеры – в том числе и за пределами европейских лиг.
Разумеется, у него нет особой мотивации пылить где-то еще в Европе.
А вот пошинковать капусту в песках - самое то.