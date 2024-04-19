«Интер» хочет подписать Начо бесплатно. Защитник «Реала» рассматривает разные варианты, в том числе не из Европы

Теги Интер Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Начо Фернандес Футбол

«Интер» попытается подписать Начо Фернандеса свободным агентом.

Ранее стало известно, что защитник принял решение покинуть «Реал Мадрид» по истечении действующего контракта в июне.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Интер» снова проявляет сильный интерес к Начо и хочет подписать его в качестве свободного агента, если игрок действительно покинет «Реал».

Однако сам игрок готов рассмотреть предложения от нескольких клубов и различные варианты продолжения карьеры  – в том числе и за пределами европейских лиг. 

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24 комментария
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Надоело Холланда опекать😂😂😂 Каждый год одно и тоже, пора и в Саудовской Аравии заработать на пенсию
+51
-6
+45
Ответ Fazy10
по мне возраст уже на закат идет , ничего серьезного в другом клубе не добьется ,а в реале всю жизнь провел и прожил и в следующем году может стать самым титулованным игроком в истории клуба , а в реале еще спокойно может года 3 отыграть и поставить рекорд по трофеям на все времена , странное решение на мой взгляд
Ничуть не странное. Трофеев у него уже выше крыши, а вот денег за все эти годы он не так уж и много заработал. Думаю при переходе он за следующие 3-4 года заработает, как за всю карьеру предыдущую
+34
0
+34
Даже не верится, что он уходит(
+25
-1
+24
по мне возраст уже на закат идет , ничего серьезного в другом клубе не добьется ,а в реале всю жизнь провел и прожил и в следующем году может стать самым титулованным игроком в истории клуба , а в реале еще спокойно может года 3 отыграть и поставить рекорд по трофеям на все времена , странное решение на мой взгляд
+17
-3
+14
Ответ Fazy10
по мне возраст уже на закат идет , ничего серьезного в другом клубе не добьется ,а в реале всю жизнь провел и прожил и в следующем году может стать самым титулованным игроком в истории клуба , а в реале еще спокойно может года 3 отыграть и поставить рекорд по трофеям на все времена , странное решение на мой взгляд
Для Италии так раз самый сок, ещё года 3 точно там можно играть на самом высоком уровне)
+8
0
+8
Ответ Filip J. Fry
Ничуть не странное. Трофеев у него уже выше крыши, а вот денег за все эти годы он не так уж и много заработал. Думаю при переходе он за следующие 3-4 года заработает, как за всю карьеру предыдущую
У него 7 с лишним лямов в год, думая за карьеру он заработал не мало. Не думаю что кто-то будет ему платит многим больше
+7
0
+7
Ответ Igor Shalamov
Надоело Холланда опекать😂😂😂 Каждый год одно и тоже, пора и в Саудовской Аравии заработать на пенсию
по Холанду - Рюдигер специалист
+6
-1
+5
Этот человек выиграл абсолютно всё по сто раз.
Разумеется, у него нет особой мотивации пылить где-то еще в Европе.
А вот пошинковать капусту в песках - самое то.
+4
-1
+3
Ему надо уйти в СА, там будет много зарабатывать, а троффей он выйграл все в Европе!
+3
0
+3
Ответ Футбольные Хроники
Даже не верится, что он уходит(
Думал он дома завершит карьеру :(
+3
0
+3
Свободный агент наше всё
+4
-2
+2
Пусть лучше в Реале заканчивает, может год ещё продержаться на лавке, зато карьеру завершит с почётом. А в Интернете перейдёт и что? Ну подпишет контракт пусть и на 2 года - всё равно вряд ли всё время играть будет(во втором сезоне то точно) так зато болельщики Реала о нём будут уже совсем другого мнения.
+1
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Ответ Dand
Селекция очень грамотна с Моратта. Точечные, не дорогие, и приходятся ко двору. В этом году хотел требла от Интера, если честно
С точечными и недорогими трудно претендовать на требл
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-1
0
Ответ Fazy10
по мне возраст уже на закат идет , ничего серьезного в другом клубе не добьется ,а в реале всю жизнь провел и прожил и в следующем году может стать самым титулованным игроком в истории клуба , а в реале еще спокойно может года 3 отыграть и поставить рекорд по трофеям на все времена , странное решение на мой взгляд
Ну он сейчас не сказал бы что вывозит. Карло в первой игре предпочёл даже Чуамени поставить. Летом француза молодого берут, так что ловить нечего.
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Ответ Kulemin1992
Для Италии так раз самый сок, ещё года 3 точно там можно играть на самом высоком уровне)
Там до сорока играют, а то и дольше. Мальдини и Буффон с Лукой Тони, не дадут соврать.
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Возрастной защитник и Италия?! Идеальное сочетание :-)))
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Раньше он основном сидел на замене год играл 20-25 игр, а этом году из-за травмы основных игроков играл больше и ляпов стало больше и старина Начо решил не навредить родному клубу. Ему надо уходить Арабские клубы или МЛС чтобы заработать хорошие деньги. Хотя у него врождённый не изличими болезнь играл таком мегаклубе как Реал на высоком уровне с 8 или с 9 лет! Самый верный игрок клубу.
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По ходу пьесы сейчас в Саудовской Аравии соберётся Реал Мадрид 2
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неплохой вариант, можно пару титулов там тоже зацепить, Интер вроде силен там сейчас. В Италии можно спокойно пылить после 32-33
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