С «Витесса» сняли 18 очков за нарушение лицензионных требований – теперь у него минус 1 очко. Клуб вылетит из Эредивизи впервые за 35 лет

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Нидерланды Витесс бизнес Д2 Нидерланды деньги Футбол

«Витесс» оштрафовали на 18 очков – клуб вылетел из высшей лиги Нидерландов.

Независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) лишил клуб из Арнема 18 очков за то, что клуб не выполнил лицензионные требования из-за финансовых проблем.

«Витесс» набрал 17 очков в 30 матчах в Эредивизи. До конца чемпионата – 4 тура.

Таким образом, у клуба сейчас минус одно очко. «Витесс» гарантированно займет последнее место в чемпионате Нидерландов и впервые за 35 лет вылетит из высшей лиги.

Напомним, в прошлом году Королевский футбольный союз Нидерландов угрожал лишить «Витесс» профессионального статуса, но клуб успел клуб успел продлить аренду стадиона и избежать штрафных санкций. 

В период с 2018 по 2019 год главным тренером «Витесса» был российский специалист Леонид Слуцкий.

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18 комментариев
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Значит пошли расследования по 115 нарушениям Сити, вот уже вынесли первый приговор.
+45
-9
+36
При Слуцком такой неразбериХи не было
+26
-7
+19
Ответ Yobo
Значит пошли расследования по 115 нарушениям Сити, вот уже вынесли первый приговор.
Работнички тоже на триста денаров проштрафились, купили два килограмма оливок и пакетик специй. Не вписались в ФФП. Теперь накажут по полной программе подлых махинаторов
+20
-5
+15
Просрали все Лёнькины труды
+12
-4
+8
Зато может стать первым в истории клубом, закончившим сезон с отрицательным количеством очков ))
+5
-2
+3
Вообще это скорее решение в пользу клуба - они и так шли последними и имели лишь теоретические шансы на выживание. Вместо того, чтобы следующий сезон во втором дивизионе начать с большим минусом очков, они начнут его с чистого листа.
+4
-1
+3
А Сити и дальше будет вертеть фэйр плей, приятного просмотра
+5
-3
+2
Даже было бы прикольно, если бы они больше не выигрывали - ну какие ещё клубы вылетали с минусовыми очками?
+5
-4
+1
Пожелаем пацанам выйти в плюс, еще 4 игры есть
+3
-2
+1
«Шанхай Шэньхуа» приготовиться :)
+3
-3
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На деривативах Слуцкого)
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"Писец, приехали. Здрасьте, девочки"
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Шанхайский след))
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