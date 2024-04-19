«Витесс» оштрафовали на 18 очков – клуб вылетел из высшей лиги Нидерландов.

Независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) лишил клуб из Арнема 18 очков за то, что клуб не выполнил лицензионные требования из-за финансовых проблем.

«Витесс» набрал 17 очков в 30 матчах в . До конца чемпионата – 4 тура.

Таким образом, у клуба сейчас минус одно очко. «Витесс» гарантированно займет последнее место в чемпионате Нидерландов и впервые за 35 лет вылетит из высшей лиги.

Напомним, в прошлом году Королевский футбольный союз Нидерландов угрожал лишить « » профессионального статуса, но клуб успел клуб успел продлить аренду стадиона и избежать штрафных санкций.

В период с 2018 по 2019 год главным тренером «Витесса» был российский специалист Леонид Слуцкий.