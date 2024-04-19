У «Краснодара» при Мусаеве 2 победы, ничья и поражение в 4 матчах. При Ивиче весной не выигрывали

Теги премьер-лига Россия Факел Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» одержал вторую победу после возвращения Мурада Мусаева.

Сегодня краснодарский клуб обыграл «Факел» (2:0) в Мир РПЛ. До этого при Мусаеве была победа над«Пари НН», ничья с «Локомотивом» и поражение от «Зенита».

Напомним, Владимир Ивич был уволен из «Краснодара» после трех матчей без побед весной. На данный момент команда идет на 2-м месте в РПЛ, набрав 46 очков. «Зенит» впереди на один балл и имеет матч в запасе.

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24 комментария
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Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
А что ? Плохой ? В группу ЛЧ при нем вышли, Ренн с Камавингой обыгрывали
+32
-5
+27
Заголовок -супер)))две победы и ничья в четырех матчах
+25
-1
+24
Хороший матч против Факела - почти постоянное давление на соперника. Даже после забитого мяча команда не откатывается к своим воротам, как было раньше. Реализация хромает, но губить моменты, чем не иметь их вообще
+11
-2
+9
Краснодар с заслуженной победой! Они играли лучше и получили её.
+12
-4
+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Встряска команды за счёт замены тренера - хорошо. Но надолго её не хватает. Надо ставить игру. А сможет это Мусаев ?
Ну игра уже существенно отличается. Хотя бы потому, что она появилась.
+7
-3
+4
Удачи Краснодару
+7
-4
+3
Ответ MagicWithoutBorders
2 победы и ничья - это 3 матча, а не 4
Читай внимательней заголовок. Там есть ещё одно слово. Или мама читать не научила?
+6
-3
+3
Встряска команды за счёт замены тренера - хорошо.
Но надолго её не хватает.
Надо ставить игру.
А сможет это Мусаев ?
+1
0
+1
Мусаева тренером сборной!
+2
-2
0
Ответ Pucheslav
А что ? Плохой ? В группу ЛЧ при нем вышли, Ренн с Камавингой обыгрывали
Краснодару надо было менять тренера весной. При Ивиче команда сдавала. Но вот кандидатура Мусаева очень спорная в данный момент. Интересно, что будет летом.
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Ответ Виктор Литвинов
Читай внимательней заголовок. Там есть ещё одно слово. Или мама читать не научила?
не трогаем маму ни в каком случаее
0
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0
Ответ Dmitry_rozhkov
Заголовок -супер)))две победы и ничья в четырех матчах
Ага, а Ивич всего-то на 1-2 затащил, но "весной не выигрывал", хотя его в марте уволили.
+2
-2
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Ответ Dmitry_rozhkov
Заголовок -супер)))две победы и ничья в четырех матчах
И всё остальное)
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