У «Краснодара» при Мусаеве 2 победы, ничья и поражение в 4 матчах. При Ивиче весной не выигрывали
«Краснодар» одержал вторую победу после возвращения Мурада Мусаева.
Сегодня краснодарский клуб обыграл «Факел» (2:0) в Мир РПЛ. До этого при Мусаеве была победа над«Пари НН», ничья с «Локомотивом» и поражение от «Зенита».
Напомним, Владимир Ивич был уволен из «Краснодара» после трех матчей без побед весной. На данный момент команда идет на 2-м месте в РПЛ, набрав 46 очков. «Зенит» впереди на один балл и имеет матч в запасе.
Но надолго её не хватает.
Надо ставить игру.
А сможет это Мусаев ?