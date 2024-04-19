У «Краснодара» при Мусаеве 2 победы, ничья и поражение в 4 матчах. При Ивиче весной не выигрывали

«Краснодар» одержал вторую победу после возвращения Мурада Мусаева.

Сегодня краснодарский клуб обыграл « » (2:0) в Мир РПЛ. До этого при была победа над«Пари НН», ничья с «Локомотивом» и поражение от «Зенита».

Напомним, Владимир Ивич был уволен из « » после трех матчей без побед весной. На данный момент команда идет на 2-м месте в , набрав 46 очков. «Зенит» впереди на один балл и имеет матч в запасе.