Широков о «Спартаке»: «Уже слепой понимает, что иностранец не нужен. Были эротические фантазии, что придет иностранец – и будет все лучшее. Кто им что-то дал? Каррера? На багаже Аленичева»
Роман Широков выразил непонимание селекцией «Спартака» в отношении иностранцев.
Красно-белые ранее отправили Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера команды.
– Есть ощущение, что у нас все равно остается пиетет перед иностранными специалистами.
– Возьмите якобы всеми любимый «Спартак». Я не понимаю, для чего сейчас приходит иностранец на место спортивного директора.
Раньше, может быть, были эротические фантазии на тему того, что сейчас придет иностранец – сразу будет все лучшее.
Мы больше 30 лет живем в этой парадигме. Они к нам приходили – и что? Лишь единицы что-то привносили сюда.
Вот пришли сейчас двое в «Спартак» – они даже не знают ни одного российского тренера.
Уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен иностранец. Почему, например, не сделать сейчас ставку на молодых российских ребят в «Спартаке»?
Какой иностранец в том же «Спартаке» в последнее время что-то дал? Каррера? На багаже Дмитрия Аленичева.
До этого Валера Карпин и другие стабильно были в тройке и постоянно участвовали в Лиге чемпионов. Было примерно то же самое, а может, и лучше. Хуже не было точно.
Я не знаю, чем вызван этот пиетет у спартаковских руководителей перед всей иностранщиной. Такое у многих, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков.
—Да!
— Мы приглашаем вас в "Спартак" тренером!
— Уже выезжаю, я еду, еду....
— Подождите в "Спартак" Нальчик...
Но ведь там был российский спортдир! Значит, никаких иностранцев быть не должно!
За Широкова! За русских! За_были принять таблетки!
Он про агента Тимура Гурцкая?
полностью показывает умственные способности человека
все не отпускает он их
какими авиалиниями летал Спартак, что они до сих пор его не разобрали?