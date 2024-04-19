Широков о «Спартаке»: «Уже слепой понимает, что иностранец не нужен. Были эротические фантазии, что придет иностранец – и будет все лучшее. Кто им что-то дал? Каррера? На багаже Аленичева»

Теги Спартак Роман Широков премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Валерий Карпин Массимо Каррера Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Томаш Амарал Футбол

Роман Широков выразил непонимание селекцией «Спартака» в отношении иностранцев.

Красно-белые ранее отправили Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера команды.

– Есть ощущение, что у нас все равно остается пиетет перед иностранными специалистами.

– Возьмите якобы всеми любимый «Спартак». Я не понимаю, для чего сейчас приходит иностранец на место спортивного директора.

Раньше, может быть, были эротические фантазии на тему того, что сейчас придет иностранец – сразу будет все лучшее.

Мы больше 30 лет живем в этой парадигме. Они к нам приходили – и что? Лишь единицы что-то привносили сюда.

Вот пришли сейчас двое в «Спартак» – они даже не знают ни одного российского тренера.

Уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен иностранец. Почему, например, не сделать сейчас ставку на молодых российских ребят в «Спартаке»?

Какой иностранец в том же «Спартаке» в последнее время что-то дал? Каррера? На багаже Дмитрия Аленичева.

До этого Валера Карпин и другие стабильно были в тройке и постоянно участвовали в Лиге чемпионов. Было примерно то же самое, а может, и лучше. Хуже не было точно.

Я не знаю, чем вызван этот пиетет у спартаковских руководителей перед всей иностранщиной. Такое у многих, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков.

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"Багаж Аленичева" - это как тест на умственную отсталость.
+63
-5
+58
Каррера на багаже Аленичева?)) Ахах) Какая занимательная чушь собачья)) как можно на полном серьезе такое заявлять и ожидать что тебя как серьезного специалиста будут воспринимать.
+22
-1
+21
та давно уже пора отечественного специалиста в Спартак который чеканить умеет
+16
0
+16
На багаже Аленичева только чемоданы
+15
-3
+12
Ответ Фрэнк Канистра
Каррера на багаже Аленичева?)) Ахах) Какая занимательная чушь собачья)) как можно на полном серьезе такое заявлять и ожидать что тебя как серьезного специалиста будут воспринимать.
Но ведь ИНАСТРАНИЦ!!! Вот было бы наоборот (Аленичев сменил Карреру и выиграл титул) - то можно было бы сказать, что Аленичев "разгрёб тот бардак меньше, чем за сезон и выиграл титул. Посмотрите, какой специалист!"
+10
0
+10
У Карреры состав был топ. Адриано, Промес, Зе Луиш еще не мёртвый, Фернандо клал штрафные пачками с закрытыми глазами. Сейчас ни одного мяча со стандарта в чемпионате и кубке. Вот и делайте выводы.
+9
-1
+8
Широков Неандерталец
+6
0
+6
Про "иностранщину" рассуждает чувак, который что-то выигрывал только с иностранными тренерами. Блеск.
+4
-1
+3
А слово какое умное выучил - пиетет! Ещё бы он понимал его смысл.😄
+3
0
+3
Ох уж эти багажи!
+2
0
+2
—Алло, это царь!
—Да!
— Мы приглашаем вас в "Спартак" тренером!
— Уже выезжаю, я еду, еду....
— Подождите в "Спартак" Нальчик...
+3
-1
+2
О, друг Фетисова ..ну продолжим.. ля ты к рыса (с) камеди
+2
0
+2
Ответ Vladimir Frolov
И всех привозил отечественный спорт.директор. Да, с помощью А.Жироква и иностранных агентов, но тем не менее. Широков, очень противоречивый персонаж, но тут он по делу говорит.
Перечисленные выше иностранные футболисты, привезённые с помощью иностранных агентов, играли под руководством иностранного тренера.

Но ведь там был российский спортдир! Значит, никаких иностранцев быть не должно!

За Широкова! За русских! За_были принять таблетки!
+1
0
+1
Ответ Северный болельщик
Чемпионат и кубок в последние годы выигрывали иностранные тренера. Не нужно делить на наших и иностранных, есть хорошие Российские специалисты и хорошие иностранные и наоборот.
Какое гражданство у Федотова и Семака? 😁
+2
-1
+1
Роман один из немногих, кто увидел в интернете фразу "багаж Аленичева" и воспринял ее всерьез.
+1
0
+1
Широков в слове "тупой" пару ошибок сделал. Только они однозначно понимают, что иностранец не нужен.
+1
0
+1
Нужно вернуть Алейничева, потом уволить через полгода, взять нормального иностранца и он, на багаже Алейничева выиграет чемпионат
+1
0
+1
А почему они должны знать российских тренеров? У нас что, какие-то гении есть что-ли? Один и тот же состав по клубам гуляет и все. Рахимов, Юран, Евсеев и тд. Никаких новых имён, которые могли бы заинтересовать
+1
0
+1
Вот интересно. Всех успехов Он добился под руководством иностранцев, а теперь против выступает..
0
0
0
Ответ Вова Пупкин
А слово какое умное выучил - пиетет! Ещё бы он понимал его смысл.😄
Парадигма ещё...
0
0
0
Ответ Cruel Snake
—Алло, это царь! —Да! — Мы приглашаем вас в "Спартак" тренером! — Уже выезжаю, я еду, еду.... — Подождите в "Спартак" Нальчик...
Нафиг ненужен его в Нальчике. У Нальчика дела и так плохо, зачем ещё и этот
0
0
0
Чеканил на багаже Алейничева
+1
-1
0
Ромка явно очень хочет в депутаты)
+1
-1
0
"Уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен иностранец"

Он про агента Тимура Гурцкая?
0
0
0
алкогольно-эротические фантазии Широкова...
0
0
0
из серий - американцы не были на луне
полностью показывает умственные способности человека
0
0
0
По-дурацки устроены сегодня медиа и мир в целом. Специально берут интервью у дурака, чтоб на его глупые рассуждения было много кликов.
0
0
0
О, "багаж Аленичева"! ;) А то уже начали забывать...
0
0
0
Зачем печатать слова хулигана и бандита?
0
0
0
ох уже этот "багаж Аленичева"..
все не отпускает он их
какими авиалиниями летал Спартак, что они до сих пор его не разобрали?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий