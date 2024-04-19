Широков о «Спартаке»: «Уже слепой понимает, что иностранец не нужен. Были эротические фантазии, что придет иностранец – и будет все лучшее. Кто им что-то дал? Каррера? На багаже Аленичева»

Роман Широков выразил непонимание селекцией «Спартака» в отношении иностранцев.

Красно-белые ранее отправили Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера команды.

– Есть ощущение, что у нас все равно остается пиетет перед иностранными специалистами.

– Возьмите якобы всеми любимый «Спартак». Я не понимаю, для чего сейчас приходит иностранец на место спортивного директора.

Раньше, может быть, были эротические фантазии на тему того, что сейчас придет иностранец – сразу будет все лучшее.

Мы больше 30 лет живем в этой парадигме. Они к нам приходили – и что? Лишь единицы что-то привносили сюда.

Вот пришли сейчас двое в «Спартак» – они даже не знают ни одного российского тренера.

Уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен иностранец. Почему, например, не сделать сейчас ставку на молодых российских ребят в «Спартаке»?

Какой иностранец в том же «Спартаке» в последнее время что-то дал? Каррера? На багаже .

До этого и другие стабильно были в тройке и постоянно участвовали в Лиге чемпионов. Было примерно то же самое, а может, и лучше. Хуже не было точно.

Я не знаю, чем вызван этот пиетет у спартаковских руководителей перед всей иностранщиной. Такое у многих, – сказал бывший полузащитник « » .