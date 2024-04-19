Джоуи Бартон: «Полиция приходила ко мне 4 раза за 3 дня из-за твитов. Это бардак, либо попытка запугать меня. Добро пожаловать в Северную Корею»
Джоуи Бартон раскритиковал работу полиции в Англии.
Ранее бывший игрок «Манчестер Сити» неоднократно негативно высказывался о женском футболе и работе женщин-экспертов на телевидении.
«За 3 дня ко мне 4 раза приходила полиция Чешира. Меня просили добровольно дать объяснения по поводу моих публикаций в твиттере 🤷🏼♂️. Включая пару женщин-полицейских, которые постучались в дверь в 21:30 прошлым вечером, когда мои дети уже были в постели.
Я дал им контакты своего адвоката. Затем он позвонил, чтобы договориться о встрече. Никто не ответил, поэтому он оставил голосовое сообщение сержанту, который приходил в первый раз.
Последние две женщины [полицейские], очевидно, не знали, что было уже 3 визита за 3 дня! Либо это бардак, либо попытка запугать меня и мою семью.
Добро пожаловать в Северную Корею», – написал бывший игрок «Манчестер Сити» в X (бывший твиттер).
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Вот это особенно жестоко было. Нельзя так поступать с человеком, мужчиной, легендой футбола.
Бартон ничего такого не писал, закон не нарушал, что за бред вообще, за посты в твиттер полиция в дом приходит, полиции там заняться нечем что ли.
Понимаю ещё, оправдывал бы геноцид Израиля в Газе там в твиттере или радовался бы теракту в Крокусе, тогда понятное дело, надо решать вопросы, но просто посты правдивые о женщинах в футболе, за это проблемы создать полицией бред вообще.
У них могут привлечь только за то, что не соответствует повесточке. Вот такая лицемерная демократия
>приходила
>просили
>добровольно
>Северная Корея
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