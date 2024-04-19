Джоуи Бартон: «Полиция приходила ко мне 4 раза за 3 дня из-за твитов. Это бардак, либо попытка запугать меня. Добро пожаловать в Северную Корею»

Теги Джоуи Бартон премьер-лига Англия дискриминация Футбол

Джоуи Бартон раскритиковал работу полиции в Англии.

Ранее бывший игрок «Манчестер Сити» неоднократно негативно высказывался о женском футболе и работе женщин-экспертов на телевидении.

«За 3 дня ко мне 4 раза приходила полиция Чешира. Меня просили добровольно дать объяснения по поводу моих публикаций в твиттере 🤷🏼‍♂️. Включая пару женщин-полицейских, которые постучались в дверь в 21:30 прошлым вечером, когда мои дети уже были в постели.

Я дал им контакты своего адвоката. Затем он позвонил, чтобы договориться о встрече. Никто не ответил, поэтому он оставил голосовое сообщение сержанту, который приходил в первый раз.

Последние две женщины [полицейские], очевидно, не знали, что было уже 3 визита за 3 дня! Либо это бардак, либо попытка запугать меня и мою семью.

Добро пожаловать в Северную Корею», – написал бывший игрок «Манчестер Сити» в X (бывший твиттер).

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106 комментариев
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Ответ Under
ну так свобода слова как бы не значит, что можно говорить вообще всё подряд
Свобода говорить то, что соответствует повесточке
+73
-28
+45
Ответ shakhrookh
Есть одно «но». В Северной Корее нет интернета Джоуи 😂
Еще одно но. В Северной Корее есть интернет.)) У тебя представления о Северной Кореи как у американца о России. Медведи, балалайки, снег, ушанки ...
+54
-16
+38
"Включая пару женщин-полицейских"

Вот это особенно жестоко было. Нельзя так поступать с человеком, мужчиной, легендой футбола.
+31
-5
+26
Я ниразу не провластный и.т.д, но слова Бартона это ответ всем тем, кто думает, что везде есть так называемая «Свобода слова», но только не у нас
+54
-29
+25
Ответ obseru
Комментарий скрыт
Сочувствую бро, если тебе так видится мир. Мне очень жаль, что ты не считаешь себя человеком.
+25
-7
+18
Ответ PatrickShapka2
Твиты у него и в правду провокационные, как по мне.
Нет, у него твиты здорового человека. На фоне тонны левацкого бреда и абсурда, что льётся изо всех щелей, голос разума выраженный в прямой форме - не есть провокация.
+32
-16
+16
Странно, что он еще женщин-полицейских не призвал сидеть дома на кухне, или это ему не твиттере строчить?)
+24
-13
+11
Представляю если бы так за посты в твиттере о женщинах в России пришли бы, какой бы тут начался ор. Ко-ко-ко, диктатура , цензура и т.д.

Бартон ничего такого не писал, закон не нарушал, что за бред вообще, за посты в твиттер полиция в дом приходит, полиции там заняться нечем что ли.

Понимаю ещё, оправдывал бы геноцид Израиля в Газе там в твиттере или радовался бы теракту в Крокусе, тогда понятное дело, надо решать вопросы, но просто посты правдивые о женщинах в футболе, за это проблемы создать полицией бред вообще.
+17
-6
+11
Ответ obseru
Комментарий скрыт
Ты мамке своей это сказал уже или пока боишься?
+12
-2
+10
Ответ Football poet
Я ниразу не провластный и.т.д, но слова Бартона это ответ всем тем, кто думает, что везде есть так называемая «Свобода слова», но только не у нас
Когда-нибудь люди поймут, что между свободой и вседозволенностью не стоит знак равно) представьте)
+18
-9
+9
Ответ PatrickShapka2
Твиты у него и в правду провокационные, как по мне.
Такие, за которые следует привлекать в полицию ?)
+11
-3
+8
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Когда-нибудь люди поймут, что между свободой и вседозволенностью не стоит знак равно) представьте)
буквально это и значит либо уже вы не понимаете что значит свобода. Если в государстве к человеку за слова о женском футболе, приходят государственные органы и требуют объяснений, значит свободы слова в этом государстве нет.
+15
-7
+8
Ответ Amalfitano
Еще одно но. В Северной Корее есть интернет.)) У тебя представления о Северной Кореи как у американца о России. Медведи, балалайки, снег, ушанки ...
Есть Интернет? а я думал у них только локальный Интранет, который контролируется правительством. Хотя что интернет, что интранет - черт его разберёт в этих кампуктерах да?
+10
-3
+7
Не пойму: коммьюнити Спортса настолько оскотинилось за последние 2 года, или сейчас у ботов разгар ночной смены?
+11
-4
+7
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Комментарий удален пользователем
ну то есть второй пример заслуживает того, что бы человека преследовали за оскорбительную формулировку в адрес женщин?
+6
-1
+5
Если, к примеру, русским смерти и геноцида будешь желать, то никто в странах НАТО не прореагирует.
У них могут привлечь только за то, что не соответствует повесточке. Вот такая лицемерная демократия
+10
-6
+4
Ответ vel
Свобода слова - это когда ты можешь без последствий подвергать критике сильных (например, тех у кого есть власть предоставленная народом). То, что имеет место на западе - это защита прав слабых (женщин, меньшинств). В России все наоборот - сильных (власть) их действия и решения, ты критиковать не можешь. А слабых - сколько угодно. Уголовную ответственность за домашнее насилие и ту упразднили. Геев и вовсе экстремистами нарекли.
А что слабого в женщинах?
+4
0
+4
За 3 дня ко мне 4 раза приходила полиция Чешира. Меня просили добровольно дать объяснения по поводу моих публикаций в твиттере. Добро пожаловать в Северную Корею

>приходила
>просили
>добровольно
>Северная Корея
+17
-13
+4
Ответ Under
ну так свобода слова как бы не значит, что можно говорить вообще всё подряд
буквально это и значит
+6
-2
+4
Ответ ss_podonok
Комментарий скрыт
Фемка?
+5
-2
+3
Вдыхай свободный воздух Британии)
+12
-9
+3
Бартон ещё хлебнет за свои твитты, когда увидит прокурора женщину, а потом судью 😁
+3
0
+3
Ответ shakhrookh
Есть одно «но». В Северной Корее нет интернета Джоуи 😂
В тиктоке одна девушка ведёт блог из Северной Кореи
+6
-3
+3
Ответ Tornado of Souls
Конечно-конечно. Полиция не ворами и грабителями должна заниматься (90+% грабежей в Британии остаются нераскрытыми), а бороться с ужасными оскорблениями в твиттере. "На это у них деньги есть" (с)
Воры и грабители идеологически близки правящему классу, кто ж с ними будет бороться-то
+2
0
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А его арестовали, избили при задержании, или засунули что-то в одно место?) Сходите по большому на центральной площади любого города и потом удивляйтесь, как мир не справедлив, естественную нужду не позволили справить свободно)
Некрасиво делаешь. Это называется подмена понятий. Скажи, если условный Володька Быстров выкатит пост в стиле Бартона, к нему три раза приедут полицаи спрашивать объяснения?
+2
0
+2
Ответ Leon Petov
Есть Интернет? а я думал у них только локальный Интранет, который контролируется правительством. Хотя что интернет, что интранет - черт его разберёт в этих кампуктерах да?
В Северной Корее за деньги можно всё. В том числе и интернет. Другое дело, что деньги там мало у кого имеются. Северная Корея во уровню жизни находится рядом с беднейшими странами Африки.
+5
-3
+2
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
При чём здесь Северная Корея? Если на него в полицию пожаловались из-за твиттов - то правоохранители должны действовать. Так в любой стране. Есть жалоба - правоохранители должны на неё реагировать,как бы абсурдна она не была.
Полиция должна реагировать, если есть основания. Иначе можно было бы жаловаться на любой поступок, даже что он в дверь выходит, а не в окно. Раз меры не приняты, значит, оснований нет, чистое давление.
+2
0
+2
Великобритания: попросили, добровольно

Россия: отпи###ли в автозаке

Северная Корея: запустили на ядерной боеголовке в Японское море
+6
-4
+2
Ответ Football poet
Я ниразу не провластный и.т.д, но слова Бартона это ответ всем тем, кто думает, что везде есть так называемая «Свобода слова», но только не у нас
Свобода слова - это ,вообще-то,прописано в нашем главном законе страны - Конституции РФ! Как и свобода мнений и демонстраций)). Или ты призываешь уподобляться странам НАТО??? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+1
0
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Ответ damondiamond
То есть чувак оскорбляет людей и думает, что ему за это ничего не будет? Максимальный клоун
Конечно-конечно. Полиция не ворами и грабителями должна заниматься (90+% грабежей в Британии остаются нераскрытыми), а бороться с ужасными оскорблениями в твиттере. "На это у них деньги есть" (с)
+2
-1
+1
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