Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии до завершения ЧМ-2026

Юлиан Нагельсманн продолжит тренировать сборную Германии.

36-летний специалист продлил контракт со сборной Германии до 2026 года.

Об этом официально объявил футбольный союз (DFB). Таким образом, Нагельсманн продолжит работу с командой после домашнего – теперь его контракт рассчитан до завершения ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны « » и «Баварии».