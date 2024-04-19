Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии до завершения ЧМ-2026
Юлиан Нагельсманн продолжит тренировать сборную Германии.
36-летний специалист продлил контракт со сборной Германии до 2026 года.
Об этом официально объявил Немецкий футбольный союз (DFB). Таким образом, Нагельсманн продолжит работу с командой после домашнего Евро-2024 – теперь его контракт рассчитан до завершения ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года.
Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Ливерпуля» и «Баварии».
Очень удивлюсь, если он доработает до конца контракта. Если всё сложится на этом Евро, то его условный Челси за сотку сразу и заберёт
2 - аналогично, либо там максимально в тихую ведется вся работа, либо они с Фликом друг другу так насолили, что даже думать не хотят про этот вариант. Все кого называли в возможные тренеры-интересы - Флика в списках у Баварии не было.
3 - фантастика, ибо Зидан ждет сборную. Зачем ему портить идеальную репутацию и резюме? Тем более там еще и трудности с языком. И тоже даже близко в новостях ничего подобного не было. Так как в клубе понимают, что бессмысленно даже смотреть в его сторону.