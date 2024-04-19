Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии до завершения ЧМ-2026

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Немецкий футбольный союз ЧМ-2026 Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Юлиан Нагельсманн продолжит тренировать сборную Германии.

36-летний специалист продлил контракт со сборной Германии до 2026 года. 

Об этом официально объявил Немецкий футбольный союз (DFB). Таким образом, Нагельсманн продолжит работу с командой после домашнего Евро-2024 – теперь его контракт рассчитан до завершения ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Ливерпуля» и «Баварии».

 

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52 комментария
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Ну и кто теперь Спартак будет тренировать?
+50
-3
+47
Ответ Ozz99
Ну и кто теперь Спартак будет тренировать?
Кто больше начеканит, тот и тренер
+39
0
+39
Ответ Ozz99
Ну и кто теперь Спартак будет тренировать?
Усатый козлобык
+29
-3
+26
Блин, все-таки хотелось бы видеть его в клубном футболе((
+27
-2
+25
Сперва следовало бы на домашнем Евро достойно выступить, а потом контракт продлевать - ещё возьмут и провалятся и будет как с Фликом
+12
-1
+11
Кажется странным до Евро принимать решение. Надеюсь, теперь Флик в Баварию.
+10
-2
+8
Ответ SpilightTwarkle
Кажется странным до Евро принимать решение. Надеюсь, теперь Флик в Баварию.
Наоборот. Во благо спокойного Евро это и было сделано. Медиа в Германии вечно остервенелые, и день и ночь разлагали бы команду вопросами о будущем тренера. Кстати, ранее была инфа что будет возможность обоюдного расторжения если будет позорный результат (то ли вылет в группе, то ли в 1/8).
+8
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+8
Жаль, так хотелось его в Ливерпуле увидеть
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+3
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Где Йоахим Лёв?
прямо сейчас потягивает коктейль Маргарита на пляже
+3
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+3
Ответ Anya Belova
Блин, все-таки хотелось бы видеть его в клубном футболе((
Очень скоро увидите. Его идеи сложно воплотить на уровне сборных, когда видишь игрока в лучшем случае раз в месяц.

Очень удивлюсь, если он доработает до конца контракта. Если всё сложится на этом Евро, то его условный Челси за сотку сразу и заберёт
+3
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+2
Жду возвращения Флика.
+2
0
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Многие хотят чтобы Нагельсманн вернулся в баварию, а есть ли смысл в этом? Мне кажется баварии надо менять игроков, а не тренера. Пока игроки будут позволять себе сливать тренера, кого ни поставь результата не будет. Всегда найдется тот, кого тренер устраивать не будет. Зарплаты игроков баварии подразумевают что такие суммы платят специалистам высокого класса, а специалист должен играть выполняя установки тренера, а не размышлять удобно ему это делать или нет, переживать за ЛГБТ и т.д. Нойер, который позволил себе сломаться на лыжах, будет рассуждать стоило ли увольнять тренера вратарей, да он должен был как мышь сидеть и не отсвечивать после такого. Вот проблема баварии, а не тренер. Если Нагельсманн вернется, ему придется подстраиваться под игроков, что не позволит ему реализовать свои идеи в полном объеме. Поэтому тихо верится в успех Нагельсманна, если игроков не научат уважать тренера, а для этого нужна твердая позиция руководства клуба и готовность расстаться с частью игроков, кто это не поймет, несмотря на их заслуги.
+4
-2
+2
Ответ DaniZero
работы мало, а платят так же, зачем напрягаться
Не так же
+2
0
+2
жаль, надеюсь не оставят тухлого и не возьмут переоцененного де дзерби, лучше Флика вернуть
+4
-3
+1
Боже, походу придётся терпеть Рангника
+1
0
+1
работы мало, а платят так же, зачем напрягаться
+3
-2
+1
Ну и молодец!!!!!! Правильно!!!! Красава. Дайте ему время!!!!
+1
0
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Ответ Николай Володин
А если провалится на домашнем Евро? 😏😏😏
Нынешняя Германия с Нагельсманом не должны провалиться
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Ответ Николай Володин
А если провалится на домашнем Евро? 😏😏😏
Разойтись всегда могут, а сейчас нужно сделать так, чтобы он летом не ушел в Баварию
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Ответ Ozz99
Ну и кто теперь Спартак будет тренировать?
Tsar Mostovoy
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Ответ Ozz99
Ну и кто теперь Спартак будет тренировать?
Мостовой все ломится 😂
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Ответ Биллибоб
Комментарий удален модератором
Творожком.
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Ответ Fona
Очень странное решение, теперь даже не ясно кто будет тренером Баварии
Флик либо Рангник
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Ответ Fona
Очень странное решение, теперь даже не ясно кто будет тренером Баварии
Зидана всерьез рассматривают
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Ответ Руслан Зимаков
Жаль, так хотелось его в Ливерпуле увидеть
было сразу понятно, что его в Ливерпуле не будет, по крайней мере этим летом
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Ответ Rister81
Все таки осталась у него обида на клуб,и то,как его «пнули» из Баварии. Немного жаль,что такой молодой и сильный тренер будет сборную тренировать,где намного меньше матчей. Ладно Бавария,но ведь был вариант с Ливерпулем,отличный клуб для него. Что касается Баварии,то тут 3 варианта : 1) Тухель возможно заберет ЛЧ и его отставят 2) Возвращение Флика 3) Назначение Зидана
Уже все объявлено что тухель до конца сезона работает и уходит
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Ответ Rister81
Все таки осталась у него обида на клуб,и то,как его «пнули» из Баварии. Немного жаль,что такой молодой и сильный тренер будет сборную тренировать,где намного меньше матчей. Ладно Бавария,но ведь был вариант с Ливерпулем,отличный клуб для него. Что касается Баварии,то тут 3 варианта : 1) Тухель возможно заберет ЛЧ и его отставят 2) Возвращение Флика 3) Назначение Зидана
1 - сомнительно, даже если ЛЧ возьмут с Тухелем вроде как уже все решили и даже намеков не было на возможность продолжения сотрудничества. Вон в Барсе были влажные фантазии про Хави, которые разбились о ПСЖ. Так вот в Баварии даже подобных заявлений не было.
2 - аналогично, либо там максимально в тихую ведется вся работа, либо они с Фликом друг другу так насолили, что даже думать не хотят про этот вариант. Все кого называли в возможные тренеры-интересы - Флика в списках у Баварии не было.
3 - фантастика, ибо Зидан ждет сборную. Зачем ему портить идеальную репутацию и резюме? Тем более там еще и трудности с языком. И тоже даже близко в новостях ничего подобного не было. Так как в клубе понимают, что бессмысленно даже смотреть в его сторону.
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Ответ Rister81
Все таки осталась у него обида на клуб,и то,как его «пнули» из Баварии. Немного жаль,что такой молодой и сильный тренер будет сборную тренировать,где намного меньше матчей. Ладно Бавария,но ведь был вариант с Ливерпулем,отличный клуб для него. Что касается Баварии,то тут 3 варианта : 1) Тухель возможно заберет ЛЧ и его отставят 2) Возвращение Флика 3) Назначение Зидана
Какой Зидан! Он не подходит
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Ответ Jan Paskel
прямо сейчас потягивает коктейль Маргарита на пляже
Комментарий удален модератором
Тухель остаётся?
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