Зидан может возглавить «Баварию» в следующем сезоне. Сделка почти состоялась, считают люди, близкие к переговорам (Mundo Deportivo)

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Зинедин Зидан Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Зинедин Зидан может возглавить «Баварию».

По информации Mundo Deportivo, Зинедин Зидан – первый выбор «Баварии» на замену Томасу Тухелю, после того как Юлиан Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии.

По словам источника, люди, знакомые с ходом переговоров между двумя сторонами, считают сделку практически состоявшейся. Утверждается, что Зидан уже обратился к руководству клуба с просьбой об усилении состава, особенно в оборонительной линии.

Француз не тренировал с конца сезона-2020/21. Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал».

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75 комментариев
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Спортивная журналистика стала очень странной. Половина новостей состоит из " по сообщению надежного источника Зидан, Мбапе, Холанд переходят в Баварию, Реал, Спартак", а вторая половина "Зидан, Мбапе, Холанд НЕ переходят в Баварию, Реал, Спартак" и эти новости ходят по кругу годами. Между ними иногда проскакивают обзоры матчей и аналитика, но не слишком часто)
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Ответ Мохнатый55
После назначения Зидана в Баварию появится новость: Чакыр и Оливер будут работать в Бундеслиге с нового сезона.
как там дела у барсы в 1/2 ЛЧ и в ЛаЛиге, всё хорошо без негрейры и Эвребе, но с ВАР?
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Ответ Black Phoenix
Жирнейшая утка. Зидан в родной ПСЖ с безграничными финансовыми возможностями не пошёл чтоб второй Реал выстроить, только французского разлива - с чего бы ему в кризисную Баварию идти, в совершенно незнакомую в плане адаптации атмосферу?
Родной псж ? Давно псж для Зидана родным стал ? И давно ты псж в один ряд с такими клубами как Бавария ставишь ?
+11
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Битва Зидана и Алонсо была бы легендарной
+12
-4
+8
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Лучше вспомни что делал виктор кашшай с Баварией
+22
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Следующая новость Зидан не может возглавить Баварию
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Ответ Dima Dima
беспроигрышный вариант. хуже сезона, чем этот не будет.
Да ну? Байер провел практически идеальный сезон, по этому серебро в бундес лиге для Баварии нормальный результат. Тем более уже полуфинал ЛЧ. Если вдруг Тухель пройдёт Реал, в финале ПСЖ или Боруссия не выглядят непроходимыми. Тухель может громко хлопнуть дверью и уйти королём...
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Ответ Мохнатый55
После назначения Зидана в Баварию появится новость: Чакыр и Оливер будут работать в Бундеслиге с нового сезона.
Фанаты Барсы уже за Баварию начали топить 😆
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Ты представь когда Зидан злой кричит ... Ich habe dir gesagt, du sollst es Kane überbringen.
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Надеюсь, Тухель выиграет ЛЧ и его оставят!
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Ответ S H A R K
О том как эти ЛЧ взяли говорить не буду, ибо уже нет смысла обсуждать это. Но как эти 3 ЛЧ отменяют тот факт, что футбол Зидана примитивен? И в Баварии нет лидеров с характером Модрича, Кросса, Рамоса, Каземиро и т.д. Есть только старина Мюллер, которому скоро на пенсию. Зидан брал ЛЧ благодаря индивидуальным способностям игроков. С тем же Сане, который играет по настроению никто 3 ЛЧ подряд не выиграет.
Так никто и не просит Зидана выиграть 3 ЛЧ. Тут хотя бы что-то выиграть уже, а то пока без титулов остались без ЛЧ)
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
лучше навешивать на Кейна, чем на Хааланда - больше толку
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Фанат Реала сейчас вообще самый счастливый человек)
трусливый кармонд , написал давай что было, и ограничил комментарии типичный фанат мадрида
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Ответ Иван Баланар
как там дела у барсы в 1/2 ЛЧ и в ЛаЛиге, всё хорошо без негрейры и Эвребе, но с ВАР?
Должны на днях финал с сити сыграть
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Ответ Мохнатый55
Может вспомним, что делала Барселона с Баварией в ЛЧ? Лига Чемпионов 2008/09. 1/4 финала. Первый матч. Барселона - Бавария - 4:0 Лига Чемпионов 2014/15. 1/2 финала. Первый матч Барселона - Бавария - 3:0 Это ведь работает в обе стороны.
Матчи Барселоны с Баварией.
По сумме двух матчей:
2013 - 0:7
2020 - 2:8
2021 - 0:6
2022 - 0:5

😁
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Количество голов вторично. Главное, что Барселона в обоих случаях прошла дальше.
+3
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Может вспомним, что делала Барселона с Баварией в ЛЧ?

Лига Чемпионов 2008/09. 1/4 финала. Первый матч.
Барселона - Бавария - 4:0

Лига Чемпионов 2014/15. 1/2 финала. Первый матч
Барселона - Бавария - 3:0

Это ведь работает в обе стороны.
+5
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+1
Ответ иц а мен
Лучше вспомни что делал виктор кашшай с Баварией
Еще один кулес за Баварию 😁
+4
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интересно было бы понаблюдать за этим, будет ли разоблачение настоящего лысого шарлатана, интрига!
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Зидан, Бавария, начало века, столько воспоминаний. "Разбитой рожей Салихамиджича удовлетворен" (В. Уткин)
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беспроигрышный вариант. хуже сезона, чем этот не будет.
+1
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Надеюсь, этого не случится.
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После назначения Зидана в Баварию появится новость: Чакыр и Оливер будут работать в Бундеслиге с нового сезона.
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Ответ Олег Иваницкий
Зидан конечно как тренер очень сомнительный персонаж. Вроде и титулов навыигрывал кучу в ЛЧ(не без помощи дикого фарта и судейских ошибок конечно), но нет вообще уверенности что он может какую то игру ставить и показывать результат стабильно на потоке. Наверное поэтому и перерывы берет такие)
Комментарий удален модератором
Ответ SaH4r.
Ох уж эти километровые оффсайды, симуляции и грязные поступки Рамоса и многое другое. По факту, это самые позорные три ЛЧ в истории футбола.
Комментарий удален модератором
Ответ Олег Иваницкий
Зидан конечно как тренер очень сомнительный персонаж. Вроде и титулов навыигрывал кучу в ЛЧ(не без помощи дикого фарта и судейских ошибок конечно), но нет вообще уверенности что он может какую то игру ставить и показывать результат стабильно на потоке. Наверное поэтому и перерывы берет такие)
Соглашусь. Он мне симпатичен, но сомнения действительно есть.
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Ответ Олег Иваницкий
Ну все что качается Реала и ЛЧ, то фарт может быть и 25 раз подряд, проверено временем😃 здесь законы математики отходят в сторонку)
Комментарий удален модератором
Ответ Любезный Коссутий
лучше навешивать на Кейна, чем на Хааланда - больше толку
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ну все что качается Реала и ЛЧ, то фарт может быть и 25 раз подряд, проверено временем😃 здесь законы математики отходят в сторонку)
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Ответ Любезный Коссутий
на хойлунда не навешивают 😎 если бы навешивали, тоже было бы больше толку
Комментарий удален модератором
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