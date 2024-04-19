Зидан может возглавить «Баварию» в следующем сезоне. Сделка почти состоялась, считают люди, близкие к переговорам (Mundo Deportivo)

Зинедин Зидан может возглавить «Баварию».

По информации Mundo Deportivo, – первый выбор «Баварии» на замену Томасу Тухелю, после того как Юлиан Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии.

По словам источника, люди, знакомые с ходом переговоров между двумя сторонами, считают сделку практически состоявшейся. Утверждается, что Зидан уже обратился к руководству клуба с просьбой об усилении состава, особенно в оборонительной линии.

Француз не тренировал с конца сезона-2020/21. Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал».