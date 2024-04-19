Зидан может возглавить «Баварию» в следующем сезоне. Сделка почти состоялась, считают люди, близкие к переговорам (Mundo Deportivo)
Зинедин Зидан может возглавить «Баварию».
По информации Mundo Deportivo, Зинедин Зидан – первый выбор «Баварии» на замену Томасу Тухелю, после того как Юлиан Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии.
По словам источника, люди, знакомые с ходом переговоров между двумя сторонами, считают сделку практически состоявшейся. Утверждается, что Зидан уже обратился к руководству клуба с просьбой об усилении состава, особенно в оборонительной линии.
Француз не тренировал с конца сезона-2020/21. Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал».
По сумме двух матчей:
2013 - 0:7
2020 - 2:8
2021 - 0:6
2022 - 0:5
😁
Лига Чемпионов 2008/09. 1/4 финала. Первый матч.
Барселона - Бавария - 4:0
Лига Чемпионов 2014/15. 1/2 финала. Первый матч
Барселона - Бавария - 3:0
Это ведь работает в обе стороны.