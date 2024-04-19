«Барса» близка к продлению контракта c Nike на 10 лет и 120 млн евро в год. Подписной бонус – 100 млн
«Барселона» близка к продлению контракта c Nike.
По данным Marca, соглашение будет рассчитано на 10 лет и 120 млн евро в год (бонусная часть не уточняется). Эта сумма близка к той, которую предлагала Puma несколько месяцев назад.
Кроме того, «Барселона» должна получить подписной бонус в размере 100 млн евро. Из соглашения также уберут штрафы, которые присутствуют в нынешнем контракте.
— Обвинение в шантаже — тяжкое преступление. (С)
Пума - спасибо за игру:)
Жалко лишь Пуму которых использовали в качестве «аргумента»
Вот например, в этом году в Ла Лиге сразу у трёх команд (Барса, Атлетико и Мальорка) запасная бирюзовая форма похожа буквально до смешения. И что вы думаете, кто производитель у всех трёх?
Верно - Найк