«Барса» близка к продлению контракта c Nike на 10 лет и 120 млн евро в год. Подписной бонус – 100 млн

Теги Барселона Ла Лига Nike стиль деньги Футбол

«Барселона» близка к продлению контракта c Nike.

По данным Marca, соглашение будет рассчитано на 10 лет и 120 млн евро в год (бонусная часть не уточняется). Эта сумма близка к той, которую предлагала Puma несколько месяцев назад.

Кроме того, «Барселона» должна получить подписной бонус в размере 100 млн евро. Из соглашения также уберут штрафы, которые присутствуют в нынешнем контракте.

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15 комментариев
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— Обвинение в шантаже — тяжкое преступление. (С)
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Развела Барса Найк.
Пума - спасибо за игру:)
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Ответ rigobersong
Лучшему клубу, лучший контракт хейтерам как всегда флейтой сами знаете по чему:))
Все таки жив))
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шулер Лапорта развел лохов из Найки. ничего нового
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Молодец Лапорта, додавил!
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Выстрадали
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Всё правильно сделали.
Жалко лишь Пуму которых использовали в качестве «аргумента»
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Это какой то Abibas получается
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Звучит так себе если рассуждать о долгосроке, чес говоря
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Найк уже несколько лет делает откровенную халтуру.
Вот например, в этом году в Ла Лиге сразу у трёх команд (Барса, Атлетико и Мальорка) запасная бирюзовая форма похожа буквально до смешения. И что вы думаете, кто производитель у всех трёх?
Верно - Найк
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Ждём официального подтверждения . Может Пума сейчас предложит ещё больше , либо Марка чего-то придумала . Одно ясно - продвижение по теме нового контракта идёт и скоро мы все узнаем .
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