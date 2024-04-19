UFC возглавил рейтинг самых дорогих промоушенов мира по версии Forbes. Рыночная стоимость организации – $11,3 млрд

Издание Forbes представило рейтинг самых дорогих промоушенов мира.

Список возглавил крупнейший ММА-промоушен мира – рыночную стоимость компании оценили в $11,3 млрд. На втором месте оказалась организация ($6,8 млрд), которая занимается проведением рестлинг-шоу. Третья позиция – за рестлинг-промоушеном AEW ($2 млрд).

Сингапурский ММА-промоушен One Championship занял четвертое место – $1,3 млрд. Matchroom Boxing ($850 млн), принадлежащий промоутеру , замкнул пятерку рейтинга.

Рыночная стоимость составила $690 млн. Top Rank Boxing оценили в $630 млн.

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