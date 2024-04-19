UFC возглавил рейтинг самых дорогих промоушенов мира по версии Forbes. Рыночная стоимость организации – $11,3 млрд

Теги UFC Top Rank MMA PFL WWE бокс Эдди Хирн ONE Championship Бокс/MMA/UFC

Издание Forbes представило рейтинг самых дорогих промоушенов мира.

Список возглавил крупнейший ММА-промоушен мира UFC – рыночную стоимость компании оценили в $11,3 млрд. На втором месте оказалась организация WWE ($6,8 млрд), которая занимается проведением рестлинг-шоу. Третья позиция – за рестлинг-промоушеном AEW ($2 млрд).

Сингапурский ММА-промоушен One Championship занял четвертое место – $1,3 млрд. Matchroom Boxing ($850 млн), принадлежащий промоутеру Эдди Хирну, замкнул пятерку рейтинга.

Рыночная стоимость PFL составила $690 млн. Top Rank Boxing оценили в $630 млн.

UFC объединился с рестлингом – купили промоушен WWE. Что об этом важно знать?

Уайт – о сравнении PFL и UFC: «Вчера в моей гримерке было больше людей, чем на их турнире»

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хардкор какой в топе? Лучшая лига мира кулачных боев (с)
0
0
0
Ответ Django
Хардкор какой в топе? Лучшая лига мира кулачных боев (с)
А АСА? Вторая лучшая лига мира, кто бы что ни говорил
0
0
0
Ответ Перстень Уэстбрука
А АСА? Вторая лучшая лига мира, кто бы что ни говорил
ACA все еще ломают хребет, им не до капитализации.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий