Ефимова о нейтральном статусе: «Если все будет совсем плохо, я не пойду наперекор стране. Но если разрешат, с удовольствием приму участие в Олимпиаде»

Юлия Ефимова заявила, что не боится осуждений из-за нейтрального статуса.

Ефимова – шестикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию. Ранее она высказывалась о возможном выступлении на Олимпиаде-2024 в Париже.

– Отсутствие золотой медали [Игр] стало причиной задуматься о нейтральном статусе и Олимпиаде?

– Да, это стало причиной. Да и просто на пятые Олимпийские игры в карьере хочется. Но я не думаю, что надо идти против всего просто ради того, чтобы в финал попасть, хотя это тоже хороший результат. Хочется, конечно, бороться за медаль. Решение ехать или не ехать будет зависеть только от результатов летом.

– Страшно, что будут осуждать из-за нейтрального статуса и потом из-за участия в Олимпиаде?

– В моей жизни столько осуждений было, что уже нет, не боюсь. Меня постоянно то пресса, то просто люди поднимают до небес и опускают ниже плинтуса. Я не могу ничего с этим поделать. Каким бы хорошим ты ни пытался быть, все-равно для кого-то ты будешь плохим, для кого-то – хорошим.

Я делаю то, что чувствую, то, что мне нужно, то, что я бы хотела. Олимпийское золото – это моя мечта, и я ни за что не сдамся, а если сдамся, это уже буду не я. Я также могла в Рио сдаться, и это было бы самое легкое решение, но опять-таки это была бы не я. Меня же, наоборот, трудности мотивируют. Когда все просто, мне неинтересно.

– Сейчас особенно много дискуссий на тему нейтрального статуса российских спортсменов. Кто-то не видит в этом ничего плохого, а кто-то сравнивает нейтральных атлетов с бомжами. Вас подобные высказывания не задевают?

– Не задевают. В дальнейшем я, конечно, буду мониторить ситуацию, естественно, если все будет совсем плохо, я не перейду черту, не пойду наперекор стране. Но если будет возможность и разрешат поехать, я с удовольствием приму участие в Олимпиаде, – сказала Ефимова.