Ефимова о нейтральном статусе: «Если все будет совсем плохо, я не пойду наперекор стране. Но если разрешат, с удовольствием приму участие в Олимпиаде»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Водные виды

Юлия Ефимова заявила, что не боится осуждений из-за нейтрального статуса.

Ефимова – шестикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию. Ранее она высказывалась о возможном выступлении на Олимпиаде-2024 в Париже.

– Отсутствие золотой медали [Игр] стало причиной задуматься о нейтральном статусе и Олимпиаде?

– Да, это стало причиной. Да и просто на пятые Олимпийские игры в карьере хочется. Но я не думаю, что надо идти против всего просто ради того, чтобы в финал попасть, хотя это тоже хороший результат. Хочется, конечно, бороться за медаль. Решение ехать или не ехать будет зависеть только от результатов летом.

– Страшно, что будут осуждать из-за нейтрального статуса и потом из-за участия в Олимпиаде?

– В моей жизни столько осуждений было, что уже нет, не боюсь. Меня постоянно то пресса, то просто люди поднимают до небес и опускают ниже плинтуса. Я не могу ничего с этим поделать. Каким бы хорошим ты ни пытался быть, все-равно для кого-то ты будешь плохим, для кого-то – хорошим.

Я делаю то, что чувствую, то, что мне нужно, то, что я бы хотела. Олимпийское золото – это моя мечта, и я ни за что не сдамся, а если сдамся, это уже буду не я. Я также могла в Рио сдаться, и это было бы самое легкое решение, но опять-таки это была бы не я. Меня же, наоборот, трудности мотивируют. Когда все просто, мне неинтересно.

– Сейчас особенно много дискуссий на тему нейтрального статуса российских спортсменов. Кто-то не видит в этом ничего плохого, а кто-то сравнивает нейтральных атлетов с бомжами. Вас подобные высказывания не задевают?

– Не задевают. В дальнейшем я, конечно, буду мониторить ситуацию, естественно, если все будет совсем плохо, я не перейду черту, не пойду наперекор стране. Но если будет возможность и разрешат поехать, я с удовольствием приму участие в Олимпиаде, – сказала Ефимова.

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15 комментариев
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Наперекор стране сейчас идёт один пожилой ветеран госбезопасности.
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"Осуждений не боюсь, но если будут осуждать, особенно чиновники, то не поеду"
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Удачи в исполнении мечты!
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"Если разрешат"
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Опять спутали страну и власть.
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Куча людей гражданство меняют, ради карьеры. А тут никто этого не требует. Ну нейтральный статус, и что? Можно подумать ее воспримут бразилианкой или гааделупкой от этого…
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Вероятность, что будет плохо выше чем то, что будет удовольствие.
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Ответ Сергей Орлов
Наперекор стране сейчас идёт один пожилой ветеран госбезопасности.
Ты проголосовал против него я надеюсь? или ты не живешь в России уже несколько лет
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Ответ Павел Мельников
Совсем плохо - это когда в злом МОК месяцами пугают какой-то декларацией, которую надо подписывать, в итоге говорят, что никаких подписей не нужно, приезжайте просто так. А у нас самые добрые функционеры все равно травят за участие в Олимпиаде.
Никакой "декларацией, которую надо подписывать" не пугали, это выдумки росчиновников и пропагандонов типа Конова
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Ответ Heretic199
"Осуждений не боюсь, но если будут осуждать, особенно чиновники, то не поеду"
Чиновники??да там в инсту миллион проклятий сразу полетит
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