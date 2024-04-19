Канунников о премиальных в «Зените» после игры со «Спартаком»: «Ребята увидели Миллера и заголосили: «Давайте пятерные! Счет-то 5:0...» Он даже не удивился: «Хорошо»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Алексей Миллер Максим Канунников Спорт-Экспресс Футбол

Максим Канунников рассказал о том, сколько премиальных получал в «Зените».

– Из всех матчей за «Зенит» — самый памятный?

– Конечно, особняком стоит 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой». Никто не ожидал, что Спаллетти меня в старте выпустит. Я так волновался, что о самой игре даже рассказать нечего. Все в тумане.

Вот как «Спартак» там же, на «Петровском», разгромили, прекрасно помню.

– 5:0?

– Да. Кержаков был травмирован, я вышел в центре нападения и уже на 16-й минуте забил. А во втором тайме получил втык от Быстрова.

– За что?

– С центра поля убежал от защитников, выскочил один на один с Диканем. Если бы заметил, что параллельным курсом летит Володька, спокойно покатил бы ему – и все, вынимай. А я-то его не видел. Ударил, вратарь перевел мяч на угловой. Быстрик в ярости. Как понес на меня! «Ты че?! Почему не отдал?!»

– Правда, что Алексей Миллер после победных матчей заходил в раздевалку «Зенита» с кричалкой: «Сине-бело-голубые, хэй-хэй!»?

– Может, не каждый раз, но, когда «Спартак» обыграли, было именно так. Изначально нам полагалась премия в двойном размере.

Но тут ребята увидели Алексея Борисовича, заголосили: «Давайте пятерные! Счет-то 5:0...» Он даже не удивился: «Хорошо».

– Теперь ясно, почему вам тогда заплатили по 50 тысяч евро. Но ведь это не рекордные премиальные?

– Еще больше заработали, когда в финале Кубка победили «Сибирь». Накануне расклад был такой: если играешь или выходишь на замену, получаешь 100 тысяч долларов. Остаешься в запасе – 70.

Меня после матча забрали на допинг-контроль. Лето, жара, быстро не отстреляешься...

– Это понятно.

– В раздевалку вернулся, когда ребята уже переоделись, стояли возле автобуса. Подхожу, один из них произносит с усмешкой: «Макс, вот вышел ты на поле во втором тайме. Бегал, падал, корячился – получил сто процентов премиальных. А кто-то просто на скамеечке посидел – и ему дали столько же».

– Что изменилось, пока вы отсутствовали в раздевалке?

– После игры туда зашел радостный Алексей Борисович и объявил: «Сегодня двойные! Всем!» Включая тех, кто был в заявке.

Это значит, каждому – по 200 тысяч долларов, – сказал бывший нападающий «Зенита» Максим Канунников.

100 комментариев
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легко выписывать премиальные из госкармана, да.
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-7
+198
Когда не платишь из своего кармана аьсодю но пох сколько, мог дать в размере и 100 премиальных, лишь бы побаловать самолюбие.
+145
-7
+138
Зенит - команда контрастов. Премиальные за матч - 50 тысяч долларов, трансфер Сутормина - 50 тысяч рублей
+123
-5
+118
Премиальные за победы над Спартаком и Сибирью просить научились, Бенфику проходить - нет)) Там каждый раз, как в тумане)
+64
-4
+60
Всё что надо знать о "профессиональном" футболе в России.
+51
-5
+46
Мы всей страной усердно трудимся на ваши премиальные
+46
-4
+42
Газпром-мечты сбываются
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-1
+32
Я в шоке)
+33
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+30
Вроде, это наш общий газ.
А мечты сбываются только у вас. (с)
+30
-4
+26
Провинцианые комплексы , это как колхозники с айфонами, сплошные понты
+33
-8
+25
Вот и вся психология футболистов в России в одном предложение ))
Ты вышел на поле бегал корячился падал, а зато есть другие которые спокойной посидели и получили столько же ))
Так может смысл в том что на поле футболист стремится получить удовольствие от игры, показать на что он способен фанатам и общественности футбольной. Оставить свой след в истории футбола. В России оказывается игроки мучаются на поле 😂
+17
-3
+14
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Теперь понятно кто народная команда, против обычной команды никто не будет платить пяти кратно премию
)))) Получается Сибирь самая народная была и есть по сей день!
+19
-5
+14
Прикольно, по 200 штук баксов дали за победу над...нет, не Реалом, над СИБИРЬЮ!!!!! Спасибо что не хоккейной.
+12
0
+12
Сейчас в лахте методичку обновят и придут "фанаты" Зенита расскажут, что, как и почему
+15
-4
+11
А потом вопросы странные , почему не едут заграницу? Где прогресс молодых игроков?
Зачем , если тебе тут премией за 1 матч дадут кучу денег.
+11
0
+11
Вилкову, Еськову и Иванову наверное, тоже премии увеличивал в несколько раз.
Алеша Газпромович.
+17
-7
+10
Как это все тухло и гадко. Миллер всего навсего наемный менеджер,а ведет себя,как шейх.И кто мы после этого?
+10
-1
+9
Если в 2010 200 тысяч премиальные, то какие сейчас?
+9
0
+9
Ответ Детрит
Зенит - команда контрастов. Премиальные за матч - 50 тысяч долларов, трансфер Сутормина - 50 тысяч рублей
скоро будут Суторминами платить бразилам премиальные
+8
0
+8
Ответ DrDro
Комментарий скрыт
От того что они могут его добывать, он общим быть не перестает. И не стоит забывать, что начали добывать его ещё во времена СССР, когда потом априори всё было общее. Крайне сомневаюсь, что в девяностые Газпром, ради справедливости, так сказать, сразу закупил новое оборудование и газ стал добывать исключительно с новых месторождений.
+8
0
+8
Теперь понятно кто народная команда, против обычной команды никто не будет платить пяти кратно премию
+11
-4
+7
Украденные у народа деньги...
+7
-1
+6
самое смешное, что он это говорит и даже не понимает как это звучит. Мария-Антуанетта нервно курит в уголке
+6
0
+6
Жители деревень и посёлков РФ: «Дайте газу» Миллер: «Мая твая ни панимать.»
+7
-1
+6
Ответ KasperSurgut
Когда не платишь из своего кармана аьсодю но пох сколько, мог дать в размере и 100 премиальных, лишь бы побаловать самолюбие.
это как Умар Кремлев сейчас делает
+6
0
+6
Дикость какая-то
+6
0
+6
"Каждому еще 200 тыс. долл..."
Как легко и просто расставаться с 3+ млн долларов.
С бюджетом годовым той же Сибири или трех Лучей, Владивосток.

Как просто быть уверенным в своей вседозволенности и безнаказанности.
+8
-2
+6
Рамзан так же Крузаки в перерыве раздавал.
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0
+5
Позорище
+6
-1
+5
Газпром народное достояние не для народа
+6
-1
+5
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