Канунников о премиальных в «Зените» после игры со «Спартаком»: «Ребята увидели Миллера и заголосили: «Давайте пятерные! Счет-то 5:0...» Он даже не удивился: «Хорошо»
Максим Канунников рассказал о том, сколько премиальных получал в «Зените».
– Из всех матчей за «Зенит» — самый памятный?
– Конечно, особняком стоит 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой». Никто не ожидал, что Спаллетти меня в старте выпустит. Я так волновался, что о самой игре даже рассказать нечего. Все в тумане.
Вот как «Спартак» там же, на «Петровском», разгромили, прекрасно помню.
– 5:0?
– Да. Кержаков был травмирован, я вышел в центре нападения и уже на 16-й минуте забил. А во втором тайме получил втык от Быстрова.
– За что?
– С центра поля убежал от защитников, выскочил один на один с Диканем. Если бы заметил, что параллельным курсом летит Володька, спокойно покатил бы ему – и все, вынимай. А я-то его не видел. Ударил, вратарь перевел мяч на угловой. Быстрик в ярости. Как понес на меня! «Ты че?! Почему не отдал?!»
– Правда, что Алексей Миллер после победных матчей заходил в раздевалку «Зенита» с кричалкой: «Сине-бело-голубые, хэй-хэй!»?
– Может, не каждый раз, но, когда «Спартак» обыграли, было именно так. Изначально нам полагалась премия в двойном размере.
Но тут ребята увидели Алексея Борисовича, заголосили: «Давайте пятерные! Счет-то 5:0...» Он даже не удивился: «Хорошо».
– Теперь ясно, почему вам тогда заплатили по 50 тысяч евро. Но ведь это не рекордные премиальные?
– Еще больше заработали, когда в финале Кубка победили «Сибирь». Накануне расклад был такой: если играешь или выходишь на замену, получаешь 100 тысяч долларов. Остаешься в запасе – 70.
Меня после матча забрали на допинг-контроль. Лето, жара, быстро не отстреляешься...
– Это понятно.
– В раздевалку вернулся, когда ребята уже переоделись, стояли возле автобуса. Подхожу, один из них произносит с усмешкой: «Макс, вот вышел ты на поле во втором тайме. Бегал, падал, корячился – получил сто процентов премиальных. А кто-то просто на скамеечке посидел – и ему дали столько же».
– Что изменилось, пока вы отсутствовали в раздевалке?
– После игры туда зашел радостный Алексей Борисович и объявил: «Сегодня двойные! Всем!» Включая тех, кто был в заявке.
Это значит, каждому – по 200 тысяч долларов, – сказал бывший нападающий «Зенита» Максим Канунников.
А мечты сбываются только у вас. (с)
Ты вышел на поле бегал корячился падал, а зато есть другие которые спокойной посидели и получили столько же ))
Так может смысл в том что на поле футболист стремится получить удовольствие от игры, показать на что он способен фанатам и общественности футбольной. Оставить свой след в истории футбола. В России оказывается игроки мучаются на поле 😂
Зачем , если тебе тут премией за 1 матч дадут кучу денег.
Алеша Газпромович.
Как легко и просто расставаться с 3+ млн долларов.
С бюджетом годовым той же Сибири или трех Лучей, Владивосток.
Как просто быть уверенным в своей вседозволенности и безнаказанности.