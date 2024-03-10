«Зенит» снова первый, СКА выбил «Торпедо», победа «Баварии» 8:1, Ферстаппен взял Гран-при Саудовской Аравии, Ян победил впервые с 2021-го и другие новости

1. «Зенит» в гостях разгромил «Урал» (4:1) в 20-м туре Мир РПЛ, обошел «Краснодар» и вернулся на первое место в таблице. «Динамо» дома победило «Ахмат» (2:0) и вплотную приблизилось к лидерам. «Рубин» проиграл «Пари НН» (0:1).

2. СКА выиграл серию у «Торпедо» (4-1) в первом раунде Кубка Гагарина (4-1), «Авангард» прошел «Ладу» (4-1), «Металлург» победил «Амур» (3:1) и повел в серии (3-2).

3. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» (2:0) в 28-м туре АПЛ, «Арсенал» дома победил «Брентфорд» (2:1).

4. НХЛ. «Флорида» обыграла «Калгари» (5:1), Тарасенко набрал 2+1 – первые очки за новый клуб. «Тампа» разнесла «Филадельфию» (7:0), Кучеров ограничился одной передачей (минимально сократил отставание в гонке бомбардиров), Василевский сыграл на ноль во 2-й раз в сезоне.

«Вашингтон» справился с «Чикаго» (4:1), Овечкин сделал 30-й ассист в сезоне. «Каролина» победила «Нью-Джерси» (4:2), Свечников забил в пустые, Кузнецов сыграл 13 минут в дебютном матче за новый клуб. Все результаты дня – здесь.

5. Макс Ферстаппен победил на Гран-при Саудовской Аравии, Серхио Перес – 2-й, Шарль Леклер – 3-й, Оливер Бермэн – 7-й.

Сотрудница «Ред Булл», обвинявшая Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, получила миллион евро: 700 000 выплатил сам руководитель, еще 300 000 – компания.

6. Алексей Ягудин выиграл турнир шоу-программ фигуристов «Русский вызов», Туктамышева – 2-я, Синицына, Домнина и Шабалин, Петрова и Тихонов разделили 3-е место.

7. Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на 8-м этапе Кубка мира по биатлону в США. Француз Эрик Перро победил в спринте.

8. Шведкая лыжница Фрида Карлссон победила в марафоне на 50 км на 10-м этапе Кубка мира в Холменколлене, Эбба Андерссон (Швеция) – 2-я, Катарина Хенниг (Германия) – 3-я.

Андрей Мельниченко выиграл Сахалинский марафон, Александр Логинов – 2-й, Дмитрий Клюквин – 3-й.

9. «Бавария» разорвала «Майнц» (8:1) в 25-м туре Бундеслиги, Харри Кейн сделал хет-трик. Дортмундская «Боруссия» в гостях разобралась с «Вердером» (2:1), целый тайм играя в меньшинстве.

10. НБА. «Клипперс» победили «Чикаго», «Финикс» дома проиграл «Бостону» и другие результаты.

11. «Интер» одолел «Болонью» (1:0) в гостях в 28-м туре Серии А и до 13 побед продлил серию в 2024 году.

12. «Атлетико» в гостях уступил «Кадису» (0:2) в 28-м туре Ла Лиги, «Реал Сосьедад» без Арсена Захаряна одержал победу над «Гранадой» (3:2), «Жирона» справилась с «Осасуной» (2:0).

13. UFC 299. Петр Ян победил Суна Ядуна единогласным решением судей (первый успех с 2021 года). Все результаты вечера – здесь.

14. «ПСЖ» готов предложить 200 млн евро за 16-летнего вингера Ламиля Ямаля и видит в нем замену Килиану Мбаппе, «Барселона» не хочет продавать игрока.

Цитаты дня:

Карло Анчелотти: «Ни одного игрока не преследовали так, как Винисиуса: его пинают, освистывают, оскорбляют. Каждый должен изменить отношение к нему»

Иосиф Пригожин: «Самый популярный вид спорта в России? Фигурное катание сделали популярным благодаря федеральным каналам»

Дмитрий Песков: «Олимпийское движение, лишенное России в целом ряде видов спорта, беднеет, теряет свой уровень»

Жозе Моуринью: «Я как Фернандо Алонсо. Могу тренировать команды без условий для победы, а люди ждут чудес»

Сестры Аверины: «В государственную службу пока не пойдем и не собираемся»