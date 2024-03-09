Иосиф Пригожин: «Самый популярный вид спорта в России? Фигурное катание сделали популярным благодаря федеральным каналам»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал самые популярные виды спорта в России.

«Самый популярный вид спорта в России? Фигурное катание сделали популярным благодаря федеральным каналам.

Конечно, футбол очень популярен в стране, но при этом не очень успешен на международной арене.

Мне кажется, еще хоккей и художественная гимнастика, потому что им выделяется очень много внимания в части популяризации», — сказал Пригожин.