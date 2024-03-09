Иосиф Пригожин: «Самый популярный вид спорта в России? Фигурное катание сделали популярным благодаря федеральным каналам»

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Продюсер Иосиф Пригожин назвал самые популярные виды спорта в России.

«Самый популярный вид спорта в России? Фигурное катание сделали популярным благодаря федеральным каналам.

Конечно, футбол очень популярен в стране, но при этом не очень успешен на международной арене.

Мне кажется, еще хоккей и художественная гимнастика, потому что им выделяется очень много внимания в части популяризации», — сказал Пригожин.

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76 комментариев
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он же умер
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Спасибо, что живой :)
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+100
Ну в номинации :» самые неадекватные болелы» точно б титул забрали болельщики фигурного ))
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Федеральные каналы творят чудеса))
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+28
Самым популярным видом спорта было,есть и будет ФУТБОЛ.
+32
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+28
Ответ Габорик
Спасибо, что живой :)
Матвиенко, Крутой, где новые альбомы? У нас нехватка синглов 70 процентов👹
+26
0
+26
Жив, слоняра. Говорили вам, что он просто в Африку уехал, а вы не верили.
+27
-1
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Жень, заткнись а.
+25
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Ответ che kaif
Федеральные каналы творят чудеса))
Причём каждый день и по всем фронтам)
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Фигурное катание это вообще не спорт, а субъективщина с оценками
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Интересно, это как в его понимании уделяется большое внимание популяризации художественной гимнастики?)
То что там был шум вокруг сестёр Авериных, никаким образом не сделало этот вид спорта популярнее. Худ.гимнастика как была нафиг никому не нужна кроме пары недель раз в 4 года на ОИ, так и осталась.
+15
-3
+12
Иосифу неведомо что болельщики смотрят в интернете, а не запись по ТВ.
+11
0
+11
Ответ cr8psnrqyk
Ну в номинации :» самые неадекватные болелы» точно б титул забрали болельщики фигурного ))
Спортсовские болельщики бчк готовы с вами поспорить
+23
-15
+8
Художественная гимнастика охренеть как популярна. Только её и смотрят. Пригожин, знатный специалист в области спорта:)
+9
-1
+8
Ответ Defender64
ФК начало набирать популярность с Сочи-2014 и Липницкой. Дальше пошло по нарастающей.
Первый канал потом подхватил то, к чему у людей появился интерес.
Никто искусственно ничего не раздувал.
+7
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+7
Пощадите его, господа комментаторы. Это не тот Пригожин.
+10
-4
+6
Ответ Александр Кудрявцев
Комментарий скрыт
Гуф
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+5
Среди бабулек смотрящих эти каналы и популярно
+14
-9
+5
А что будет если для просмотра фигурного катания на федеральном канале введут фан-иди?
+5
-1
+4
Фигурное катание достигло пика во время противоборства Загитовой-Медведевой и ТЩК, сейчас уже идёт спад. Без международных стартов все равно это все не то.
+5
-1
+4
Давно ли Пригожин стал спортивным экспертом?
+4
0
+4
Мне кажется значительный вклад внесли ученицы Этери Тутберидзе... Юля Липницкая, Женя и Алина, а потом уже Аня, Алена и Саша! Лучшие в мире и в России! А современные юниоры так и любую мировую звезду "сделают"! Всегда приятно наблюдать за теми видами спорта - где есть национальные спортсмены и шансы на победу!
+4
0
+4
ФК начало набирать популярность с Сочи-2014 и Липницкой. Дальше пошло по нарастающей.
+3
0
+3
Не знаю ни одного человека, который не переключил бы канал при фигурном катании...
+10
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Ждём комментарий специалиста от Валерии!
+5
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+3
Самый популярный вид спорта у нас это распил грантов, и в одиночку и парами и резерв в порядке
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Ответ CaSpeR-13
он же умер
тут более непонятно, как он вымолил прощение за свои высказывания)
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По федеральным каналам много чего показывают, но
это популярности им не добавляет, спортивный ты наш.
+2
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Ответ CaSpeR-13
он же умер
https://youtu.be/-xT5X1HnY0k?si=VmFt3iQsRIk9qKwT
+8
-6
+2
а футбол с хоккеем и биатлон с гимнастиками художественной и спортивной сделали популярными не федеральные каналы?
+2
0
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