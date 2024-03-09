Иосиф Пригожин: «Самый популярный вид спорта в России? Фигурное катание сделали популярным благодаря федеральным каналам»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал самые популярные виды спорта в России.
«Самый популярный вид спорта в России? Фигурное катание сделали популярным благодаря федеральным каналам.
Конечно, футбол очень популярен в стране, но при этом не очень успешен на международной арене.
Мне кажется, еще хоккей и художественная гимнастика, потому что им выделяется очень много внимания в части популяризации», — сказал Пригожин.
То что там был шум вокруг сестёр Авериных, никаким образом не сделало этот вид спорта популярнее. Худ.гимнастика как была нафиг никому не нужна кроме пары недель раз в 4 года на ОИ, так и осталась.
Никто искусственно ничего не раздувал.
это популярности им не добавляет, спортивный ты наш.