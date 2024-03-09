Гран-при Саудовской Аравии-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й, Бермэн – 7-й

В Джидде завершилась вторая гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Саудовской Аравии.

За ходом заезда можно было следить на странице онлайна Sports:

Тройная битва за подиум в Аравии: Алонсо против «Феррари» и «Ред Булл»

Джидда

9 марта 2024 года

Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 50 кругов

2. Серхио Перес («Ред Булл») +13,643

3. Шарль Леклер («Феррари») +18,639

4. Оскар Пиастри («Макларен») +32,007

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +35,759

6. Джордж Расселл («Мерседес») +39,936

7. Оливер Бермэн («Феррари») +42,679

8. Ландо Норрис («Макларен») +45,708

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +47,391

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.16,996

11. Алекс Албон («Уильямс») +1.28,354

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.45,737

13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

14. Юки Цунода («РБ») +1 круг

15. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг

16. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг

17. Валттери Боттас («Заубер») +1 круг

18. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1 круг

Сошли:

Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Пьер Гасли («Альпин»)

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