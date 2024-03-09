Гран-при Саудовской Аравии-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й, Бермэн – 7-й

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Логан Сарджент Гран-при Саудовской Аравии Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Оливер Бермэн Авто

В Джидде завершилась вторая гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Саудовской Аравии.

За ходом заезда можно было следить на странице онлайна Sports:

Тройная битва за подиум в Аравии: Алонсо против «Феррари» и «Ред Булл»

Джидда
9 марта 2024 года
Гонка
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 50 кругов
2. Серхио Перес («Ред Булл») +13,643
3. Шарль Леклер («Феррари») +18,639
4. Оскар Пиастри («Макларен») +32,007
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +35,759
6. Джордж Расселл («Мерседес») +39,936
7. Оливер Бермэн («Феррари») +42,679
8. Ландо Норрис («Макларен») +45,708
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +47,391
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.16,996
11. Алекс Албон («Уильямс») +1.28,354
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.45,737
13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
14. Юки Цунода («РБ») +1 круг
15. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг
16. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг
17. Валттери Боттас («Заубер») +1 круг
18. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1 круг
 
Сошли:
 
Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Пьер Гасли («Альпин»)
 

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

473 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да какие претензии к Феррари, не понимаю? Заезжать надо было обязательно, суматоха на пит-лейн в таких ситуациях всегда возможна, никто не застрахован, по факту позиций не потерял, по-прежнему позади Переса. Нормально все
+22
0
+22
Магнуссен в советских очередях за велосипедами и одеждой в детском мире всех бы растолкал и купил несколько штук.
+17
0
+17
пример Бермана показывает, что зря команды держат середняков типа цуноды, магнусена и прочих Чжоу. можно смело сажать молодых и они не будут хуже
+17
-2
+15
Хэм 25 кругом молодого отвозил, прям как Дед Перца в прошлом году, старая гвардия не сдает позиций.
+16
-1
+15
Ну Бирман просто топчик, уровень сразу виден, особенно на фоне Стролла, который сколько лет уже в ф-1 гоняет, и все равно умудрился убиться на ровном месте, а тут человек в 18 лет, проведя час в болиде, на сложной трассе едет в неплохие очки. Гонщик дня!
+13
0
+13
Норрис какой-то любимчик у стюардов
+11
0
+11
Зря оставили Риккардо в РБ. Лучше бы дали место перспективному Лоусону, чем этому сбитому летчику. Какой там Ред Булл для него, это смешно.
+11
0
+11
Ответ Алексей Иванов
пример Бермана показывает, что зря команды держат середняков типа цуноды, магнусена и прочих Чжоу. можно смело сажать молодых и они не будут хуже
да, вся эта шушера лишь ради рынков их стран, либо спонсоры за ними
+11
0
+11
Ема Леклер выдал ласт лап)
+11
0
+11
Медведь красава, жду в Заубере в 2025

Интрига чемпионата - возьмут ли РБ дубли во всех гонках....
+11
0
+11
да уж, малой поймал нереальные эмоции - с ходу прыгнул в болид ф1 и лутает гонщика дня, набирая очки
+11
0
+11
Гонке нужно еще немного Майландера
+10
0
+10
Ну что, поздравляем Леклера с победой в классе болидов ф1! Пиастри и Алонсо топы. Бэармен молодчина!
Всех с интересной гонкой!
(Вынести класс самовозов за скобки. Мешались только всю гонку)
+10
-1
+9
Берман хорош, на такой сложной трассе без опыта заработал 6 очков - это очень сильный дебют. Перспективный парень растёт)
+9
0
+9
Фуры могли подписать 18 летнего бродягу и заплатить на 99 миллионов меньше.
Еще и результаты были бы лучше.
+10
-1
+9
Макс улетает в закат и забирает вторую победу. Если заклеить изолентой строчку 1. VER на экране, то гонки будут смотреться в разы интереснее
+10
-1
+9
Тошнотская гонка. Минус полтора часа жизни непонятно на что. Походу этот чемп можно не смотреть
+9
0
+9
Не дай бог Стролл уйдет, Латифи уже ушел, а люди каждый гран-при вспоминают
+9
0
+9
да МАГЕ пое***ь на эти ваши линии, обогнал ежже
+9
0
+9
Медведев пусть проведёт хорошую гонку. Надеюсь, с 11 места отыграет 2-3 позиции.
+15
-7
+8
Может быть и событий чуть больше, чем в Бахрейне, но это доезжалово и уныние
Не знаю, что может помочь эфадине. Пусть вернут HRT, Virgin и Caterham
Они могли отозвать свою машину на 10 кругов и вернуть её обратно, например
+8
0
+8
Льюис правду сказал про высокоскоростные от МакЛарена. Даже с его камеры видно как Мак там поливает.
+8
0
+8
Бермену 10 кругов продержаться и все - герой.
+9
-1
+8
Секунду с круга 🤦🏻‍♂️ Лучше пусть копают под Максима надоел этот самовозник.
+9
-2
+7
Норриса за фальстарт простили - нечасто такое увидишь...
+7
0
+7
Берман - шикарен! Отличнейший дебют. Держался всю гонку в темпе Рассела и не отставал от него. Браво!
+8
-1
+7
Фераре момент
+7
0
+7
На убитом харде Леклер ставит лучший круг. Просто жесть.
+7
0
+7
Ну и зачем превозмогателя подписывали, когда ноунейм его деклассировал в 1й же гонке)
+9
-2
+7
Гонка более событийная, чем в Бахрейне, после ранних питов, когда карты чуть смешались была небольшая движуха, но дальше унылое доезжалово на вечной резине и ДРС даже не помогал при обгонах. Сезон можно заканчивать уже сейчас и отправлять всех на годичный перерыв.
+7
0
+7
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий