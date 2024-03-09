Гран-при Саудовской Аравии-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й, Бермэн – 7-й
В Джидде завершилась вторая гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Саудовской Аравии.
За ходом заезда можно было следить на странице онлайна Sports:
Тройная битва за подиум в Аравии: Алонсо против «Феррари» и «Ред Булл»
Джидда
9 марта 2024 года
Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 50 кругов
2. Серхио Перес («Ред Булл») +13,643
3. Шарль Леклер («Феррари») +18,639
4. Оскар Пиастри («Макларен») +32,007
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +35,759
6. Джордж Расселл («Мерседес») +39,936
7. Оливер Бермэн («Феррари») +42,679
8. Ландо Норрис («Макларен») +45,708
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +47,391
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.16,996
11. Алекс Албон («Уильямс») +1.28,354
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.45,737
13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
14. Юки Цунода («РБ») +1 круг
15. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг
16. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг
17. Валттери Боттас («Заубер») +1 круг
18. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1 круг
Сошли:
Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Пьер Гасли («Альпин»)
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Интрига чемпионата - возьмут ли РБ дубли во всех гонках....
Всех с интересной гонкой!
(Вынести класс самовозов за скобки. Мешались только всю гонку)
Еще и результаты были бы лучше.
Не знаю, что может помочь эфадине. Пусть вернут HRT, Virgin и Caterham
Они могли отозвать свою машину на 10 кругов и вернуть её обратно, например