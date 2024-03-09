Турнир шоу-программ «Русский вызов». Медведева, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Семененко, Мишина и Галлямов выступят с номерами

9 марта фигуристы выступят в турнире шоу-программ «Русский вызов».

Турнир по шоу-программам «Русский вызов»

Санкт-Петербург

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал и Okko.

Участники

Дмитрий Алиев

Петр Гуменник

Оксана Домнина – Максим Шабалин

Василиса Кагановская – Максим Некрасов

Михаил Коляда

Марк Кондратюк

Евгения Медведева

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Андрей Мозалев

Софья Муравьева

Мария Петрова – Алексей Тихонов

Даниил Самсонов

Евгений Семененко

Виктория Синицина – Никита Кацалапов

Ксения Синицына

Александра Степанова – Иван Букин

Евгения Тарасова – Владимир Морозов

Елизавета Туктамышева

Анна Фролова

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

Алексей Ягудин

Запасные (выступят с показательными номерами)

Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

Макар Игнатов

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

Роман Савосин

ПРИМЕЧАНИЕ: фигуристка Станислава Константинова сообщила, что ее сняли с турнира решением организаторов. Порядок выступлений станет известен позже.

Номера про Россию принесут фигуристам 15 миллионов. Что придумали для турнира шоу-программ?