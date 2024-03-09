Турнир шоу-программ «Русский вызов». Медведева, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Семененко, Мишина и Галлямов выступят с номерами
9 марта фигуристы выступят в турнире шоу-программ «Русский вызов».
Турнир по шоу-программам «Русский вызов»
Санкт-Петербург
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал и Okko.
Участники
Дмитрий Алиев
Петр Гуменник
Оксана Домнина – Максим Шабалин
Василиса Кагановская – Максим Некрасов
Михаил Коляда
Марк Кондратюк
Евгения Медведева
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Андрей Мозалев
Софья Муравьева
Мария Петрова – Алексей Тихонов
Даниил Самсонов
Евгений Семененко
Виктория Синицина – Никита Кацалапов
Ксения Синицына
Александра Степанова – Иван Букин
Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Елизавета Туктамышева
Анна Фролова
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
Алексей Ягудин
Запасные (выступят с показательными номерами)
Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
Макар Игнатов
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
Роман Савосин
ПРИМЕЧАНИЕ: фигуристка Станислава Константинова сообщила, что ее сняли с турнира решением организаторов. Порядок выступлений станет известен позже.
Номера про Россию принесут фигуристам 15 миллионов. Что придумали для турнира шоу-программ?
Хочется сначала увидеть что будут, чтобы говорить нравится или нет
Ну и искренне надеюсь, что больше скандалов не будет. Хотя, учитывая "шикарную" организацию шоу-турнира, ручаться за это не буду