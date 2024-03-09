Турнир шоу-программ «Русский вызов». Медведева, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Семененко, Мишина и Галлямов выступят с номерами

Теги Мария Петрова Алексей Тихонов Оксана Домнина Максим Шабалин Алексей Ягудин Роман Костомаров сборная России результаты танцы на льду Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Евгения Тарасова Михаил Коляда Егор Базин Владимир Морозов Евгения Медведева Павел Дрозд Дмитрий Алиев Петр Гуменник Анастасия Мишина Роман Савосин Станислава Константинова Максим Некрасов Александр Галлямов Евгений Семененко Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Ксения Синицына Андрей Мозалев Даниил Самсонов Анна Фролова Дарио Чиризано Елизавета Пасечник Софья Муравьева Софья Леонтьева Даниил Горелкин Марк Кондратюк Василиса Кагановская Тимур Бабаев-Смирнов Открытый турнир по шоу-программам Варвара Жданова Фигурное катание

9 марта фигуристы выступят в турнире шоу-программ «Русский вызов».

Турнир по шоу-программам «Русский вызов»

Санкт-Петербург

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляцияПервый канал и Okko.

Участники

Дмитрий Алиев

Петр Гуменник

Оксана Домнина – Максим Шабалин

Василиса Кагановская – Максим Некрасов

Михаил Коляда

Марк Кондратюк

Евгения Медведева

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Андрей Мозалев

Софья Муравьева

Мария Петрова – Алексей Тихонов

Даниил Самсонов

Евгений Семененко

Виктория Синицина – Никита Кацалапов

Ксения Синицына

Александра Степанова – Иван Букин

Евгения Тарасова – Владимир Морозов

Елизавета Туктамышева

Анна Фролова

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

Алексей Ягудин

Запасные (выступят с показательными номерами)

Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

Макар Игнатов

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

Роман Савосин

ПРИМЕЧАНИЕ: фигуристка Станислава Константинова сообщила, что ее сняли с турнира решением организаторов. Порядок выступлений станет известен позже.

Номера про Россию принесут фигуристам 15 миллионов. Что придумали для турнира шоу-программ?

87 комментариев
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Это Маргарита Михайловна должна написать
+28
0
+28
Интересно, что же приготовили участники в этом году. Пусть все выступят хорошо и получат удовольствие от прокатов! А мы полюбуемся на красивые номера и костюмы.
+29
-6
+23
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Комментарий скрыт
Красота в глазах смотрящего.
Хочется сначала увидеть что будут, чтобы говорить нравится или нет
+27
-5
+22
Ответ vanessa2021
Что означает статус "запасные"? Они участвуют в розыгрыше призов?
Выступят гарантированно, но в призах им почему-то отказано, странные правила.
+22
-1
+21
Ответ Ezhar
Такая обширная культура: любой временной период, фольклор народностей, искусство от Кандинского и Достоевского до Рихтера, «Майора Грома» и Кати Лель. Глянем, насколько оригинальные идеи у фигуристов. Надеюсь, не будет номеров похожих между собой.
Культура богатейшая, но почему-то фигуристы делают программы к шоу всегда в спешке, поэтому не жду шедевров, но хочется красоты.
+21
0
+21
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Не хочу вас огорчать, но вы сильно ошибаетесь
+23
-3
+20
Ответ private dancer
Комментарий скрыт
Сходишь чаю попьешь на Медведевой
+23
-3
+20
Победит Домнина, тем более они ещё и все конкурса будут с мужем выступать. В прошлом году за выслугу лет и дружбу с 1 каналом Ягудину приз подкину, в этом году из жалости семейству Костомаровых 5 лям отдадут.
+22
-4
+18
Такая обширная культура: любой временной период, фольклор народностей, искусство от Кандинского и Достоевского до Рихтера, «Майора Грома» и Кати Лель. Глянем, насколько оригинальные идеи у фигуристов. Надеюсь, не будет номеров похожих между собой.
+20
-3
+17
Ерунда какая-то с запасными, люди готовились, старались, уж могли бы впихнуть и эти номера. А вместо этого какую-нибудь лабуду впихнут.
+20
-3
+17
Ответ Света Светличная
Комментарий скрыт
Не смотрите
+20
-4
+16
Ответ private dancer
Комментарий скрыт
Много хочешь, ничего не получишь
+20
-5
+15
ой как жестко поступили со Стасей ((( Ну не могли что ли заранее просмотр устроить Зачем так? Очень жаль ее
+17
-2
+15
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
если вы - НИКТО, то причем все остальные? Мне, например, интересно, пойду смотреть вживую.
+16
-2
+14
С нетерпением жду, хочется уже увидеть что придумали участники.
+16
-2
+14
Ответ Галина Гаврицкова
Она видео выложила. Рассказала, что её вызвали организаторы турнира и сказали, что их не устраивает её физическая форма и т.д. Очень расстроена, после разговора плакала два часа.
Я сейчас посмотрела видео,Стася просто подавлена.Зачем так с человеком,лучше бы сразу отказали.
+15
-1
+14
Ответ private dancer
Комментарий скрыт
Неа
+15
-3
+12
Стасю очень жаль, некрасиво. А где же тогда замена?
+13
-1
+12
Потом в записи посмотрю отдельные номера. Тратить время на просмотр этого в прямом эфире желания почему-то нет, хотя очень ждала турнир. Особенно, если действительно кроме Стаси ещё и чудесных Горелкиных отшили!
Ну и искренне надеюсь, что больше скандалов не будет. Хотя, учитывая "шикарную" организацию шоу-турнира, ручаться за это не буду
+13
-1
+12
Жду новые номера, очень интересно
+13
-2
+11
Ответ Света Светличная
Комментарий скрыт
т.е. за 3 рубля все-таки пойдете? ведь вам не интересно, но пойдете)))
+17
-6
+11
Нет Ками,Алины,Ани, Саши,и Аделии,как то жиденько,опять Ягудин,Домнина,все предсказуемо кому отдадут главный приз,поэтому вышеперечисленных и нет девочек,правильно что не пошли участвовать в этом действе.Не было и нет справедливости,поэтому видимо и предусмотрели всем призы,потому что наглядно будет что дали главный за "выслугу"!
+13
-2
+11
Очень жду новые программы всех участников турнира!
+13
-2
+11
Мне интересны только запасные: Бабаев-Смирнов, Чиризано и Савосин, может быть Семененко и Мозалев что то интересное покажут...
+16
-6
+10
Ответ Alexandra Mosunova
тоже так думаю и совсем не против, Оксана поразила в шоу АК, да и в истории с мужем, считаю ее героиней.
А в истории с мужем она чем поразила? Что не сбежала, а была с мужем? Геройство в этом?
+16
-6
+10
главный приз отдадут Домниной!
+12
-2
+10
Ответ Ayla
Комментарий скрыт
нет,там к номеру придрались,не понравился ,пустой.
+9
0
+9
Ответ Annelsy
А почему нет в списке Матвея Ветлугина?
Матвей завтра выступает перед началом хоккейного матча в Омске
+10
-1
+9
Ответ Rygeek
Там какую-то карту болельщика спрашивают. Не поеду в Питер завтра.)
Не путайте с футболом, никакой карты не требуется.
+10
-1
+9
Ответ Vilnus
Это Маргарита Михайловна должна написать
))))))))))))))))))
+9
-1
+8
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