Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Карлссон, Нисканен, Андерссон, Хайди Венг и Штадлобер выступят в масс-старте на 50 км классикой

9 марта на этапе Кубка мира в Холменколлене лыжницы пробегут марафон на 50 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

10-й этап

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Масс-старт, 50 км, свободный стиль

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

1. Джесси Диггинс (США)

2. Виктория Карл (Германия)

3. Эбба Андерссон (Швеция)

4. Рози Бреннан (США)

5. Фрида Карлссон (Швеция)

6. Хайди Венг (Норвегия)

7. Кертту Нисканен (Финляндия)

8. Линн Сван (Швеция)

9. Тереза Штадлобер (Австрия)

10. Катарина Хенниг (Германия)

11. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

12. Дельфин Клодель (Франция)

13. Йонна Сундлинг (Швеция)

14. София Лаукли (США)

15. Маргрете Бергане (Норвегия)

16. Криста Пярмякоски (Финляндия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций десятого этапа Кубка мира по лыжам в Холменколлене