Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Карлссон, Нисканен, Андерссон, Хайди Венг и Штадлобер выступят в масс-старте на 50 км классикой

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9 марта на этапе Кубка мира в Холменколлене лыжницы пробегут марафон на 50 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

10-й этап

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Масс-старт, 50 км, свободный стиль 

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

1. Джесси Диггинс (США)

2. Виктория Карл (Германия)

3. Эбба Андерссон (Швеция)

4. Рози Бреннан (США)

5. Фрида Карлссон (Швеция)

6. Хайди Венг (Норвегия)

7. Кертту Нисканен (Финляндия)

8. Линн Сван (Швеция)

9. Тереза Штадлобер (Австрия)

10. Катарина Хенниг (Германия)

11. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

12. Дельфин Клодель (Франция)

13. Йонна Сундлинг (Швеция)

14. София Лаукли (США)

15. Маргрете Бергане (Норвегия)

16. Криста Пярмякоски (Финляндия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций десятого этапа Кубка мира по лыжам в Холменколлене

75 комментариев
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Любопытно, что Диггинс классикой на 30 км на серьёзных стартах в последний раз бежала в 2018-ом на ОИ и это был её лучший результат- 7 место. У Сванн один старт на 30 км классикой и сразу- 4 место на ЧМ. Интересно у кого из них лучше пойдёт 50 км, хотелось бы интриги в борьбе за ОЗ КМ. Гонка должна быть очень интересной ещё и в плане их борьбы, за бонусы можно заработать больше, зато есть риск надёргаться и выпасть из группы раньше соперницы. И так же интересно: будут ли шведки работать командой, но тут опять же надо, чтобы сама Сванн в первую очередь нормально себя чувствовала.
+7
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+7
Ответ Юрий Костыгин
Участниц не густо. Эстонки и казашки вообще соскочили, швейцарка в одном экземпляре.
Все равно после 20го км остальных только электронно будем отслеживать. Чем меньше тем лучше.
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А Сундлинг продолжает удивлять. Хорошо пока выглядит.
+3
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Ну и зачем они дёргались? Сейчас обе отвалятся 😅
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Ответ Bijelo Dugme
Интересно, насколько хватит Сундлинг. Пока что идёт хорошо.
Почему-то я в нее верю сегодня. Хватит на всю гонку.)
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Чувствую и Сванн и Диггинз наедятся обе сейчас. Дальше их не будет.
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Ответ Юрий Костыгин
Участниц не густо. Эстонки и казашки вообще соскочили, швейцарка в одном экземпляре.
Кто же будет за победу бороться, без эстонок и казашек🤷🤷
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Канадцы кукухой поехали. Выставили на марафон чемпионку МЧМ в коньковом спринте - Соню Шмидт - которая больше 20 км в жизни не бегала.
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Ответ gerr_max
Интересная будет гонка. Диггинз наверно на бонусах сосредоточиться.
На первых да , но тогда вообще может запороть
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Ответ heivani
Почему-то я в нее верю сегодня. Хватит на всю гонку.)
Да, я тоже верю. Она в отличной форме
+2
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Сундлинг в Формуле 1 была механиком ? 😀
+2
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Ответ Лизавета Анна -Мария
Это что там народ ( болельщики) из аптечных колбочек пьёт?! Ситро наверно какое- нибудь😁
Аквавит, только его. Ничего другого.)
+1
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Все Сванн отстала
+1
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Интересно, насколько хватит Сундлинг. Пока что идёт хорошо.
+1
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Давненько Эбба в призы не попадала. Хватит ли ее сегодня, составить конкуренцию?
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Глупая разметка на спуске почти все вылетели , недоглядели организаторы
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Ответ heivani
Ты про пит-стоп?)
Да
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Сван и Джесс разделили 15 очков)
+1
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Джесси-вырви глаз) Чем-то на таксу похожа, такая же бестолково-суетливая). А Линн - на мопсика :)
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Ответ Мультик
Джесси-вырви глаз) Чем-то на таксу похожа, такая же бестолково-суетливая). А Линн - на мопсика :)
Да ладно , обе норм девушки
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Пусть Вика победит.
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Ответ crazymaks
Комментарий удален модератором
Ты не кому не нужен и за тобой никто не следит. Будь спокоен.
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Ответ Грюденфельдер
Глупая разметка на спуске почти все вылетели , недоглядели организаторы
А если бы туман был?))
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Джесс и Криста отваливаются.
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Интересная будет гонка. Диггинз наверно на бонусах сосредоточиться.
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Диггинс совсем тяжко, у Сванн ещё есть шанс её обогнать обратно.
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Ещё час бежать
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Ответ gerr_max
Интересная будет гонка. Диггинз наверно на бонусах сосредоточиться.
Если она на бонусах слишком сосредоточится, может и до финиша не слишком доехать.)
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Ответ SkierNSK
Любопытно, что Диггинс классикой на 30 км на серьёзных стартах в последний раз бежала в 2018-ом на ОИ и это был её лучший результат- 7 место. У Сванн один старт на 30 км классикой и сразу- 4 место на ЧМ. Интересно у кого из них лучше пойдёт 50 км, хотелось бы интриги в борьбе за ОЗ КМ. Гонка должна быть очень интересной ещё и в плане их борьбы, за бонусы можно заработать больше, зато есть риск надёргаться и выпасть из группы раньше соперницы. И так же интересно: будут ли шведки работать командой, но тут опять же надо, чтобы сама Сванн в первую очередь нормально себя чувствовала.
После Тура Сванн отыграла у Диггинс 146 баллов. Осталось 162, но если Джес не перезагрузилась, шансы у Линн есть - за два спринта может прилично отыграть, но для этого и сегодня надо отыгрывать.
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Ответ Юрий Костыгин
Канадцы кукухой поехали. Выставили на марафон чемпионку МЧМ в коньковом спринте - Соню Шмидт - которая больше 20 км в жизни не бегала.
А Вы за ней очень пристально следите? Знаете как тренируется и сколько бегает?
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