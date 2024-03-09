«Бавария» сокрушила «Майнц» – 8:1! Кейн сделал хет-трик и пас, у Горетцки 2+2, у Мусиалы 1+2

«Бавария» разгромила «Майнц» (8:1) в 25-м туре Бундеслиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в матче на 13-й минуте открыл форвард . На 19-й забил хавбек мюнхенцев . На 31-й отыграл один мяч. На 7-й добавленной к первому тайму минуте Кейн сделал дубль.

На 47-й минуте забил , на 61-й , ранее отдавший 2 голевых паса, забил пятый гол хозяев. На 66-й отличился Серж Гнабри. На 70-й Кейн оформил хет-трик.

На 92-й минуте точку поставил Горетцка, сделавший дубль и отдавший 2 ассиста в этой игре.

« » набрала 57 очков и идет второй в таблице. У «Байера» 64 балла и игра в запасе.

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