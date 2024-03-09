«Бавария» сокрушила «Майнц» – 8:1! Кейн сделал хет-трик и пас, у Горетцки 2+2, у Мусиалы 1+2
«Бавария» разгромила «Майнц» (8:1) в 25-м туре Бундеслиги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет в матче на 13-й минуте открыл форвард Харри Кейн. На 19-й забил хавбек мюнхенцев Леон Горетцка. На 31-й Надим Амири отыграл один мяч. На 7-й добавленной к первому тайму минуте Кейн сделал дубль.
На 47-й минуте забил Томас Мюллер, на 61-й Джамал Мусиала, ранее отдавший 2 голевых паса, забил пятый гол хозяев. На 66-й отличился Серж Гнабри. На 70-й Кейн оформил хет-трик.
На 92-й минуте точку поставил Горетцка, сделавший дубль и отдавший 2 ассиста в этой игре.
«Бавария» набрала 57 очков и идет второй в таблице. У «Байера» 64 балла и игра в запасе.
- Дата проведения
- 9 марта, 17.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 13 Кейн, 2:0 – 19 Горетцка, 2:1 – 31 Амири, 3:1 – 45 Кейн, 4:1 – 47 Мюллер, 5:1 – 61 Мусиала, 6:1 – 66 Гнабри, 7:1 – 70 Кейн, 8:1 – 90 Горетцка.
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Бавария –
Нойер, Дайер (Ким Мин Чжэ, 75), де Лигт, Дэвис (Геррейру, 18), Горетцка, Лаймер, Киммих, Мюллер (Тель, 62), Сане (Гнабри, 62), Мусиала (Сарагоса, 75), Кейн.
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Майнц –
Центнер, Видмер, Каси, ван дер Берг, Гилавоги (Фернандеш, 35), Мвене, Ли Чжэ Сон (Рихтер, 65), Амири, Краус (да Кошта, 76), Груда (Ханче-Ольсен, 76), Буркардт (Ажорк, 65).
Ему вроде 11 голов за 10 матчей осталось забить
Во внутреннем чемпионате - это основная цель Баварии на этот сезон 😅
В то же время и Майнца были эпизоды, о чем свидетельствует показатель XG 0,95. В основном это были удары из-за штрафной ( иные угрозы успешно нейтрализовала защита мюнхенцев), но один из них оказался идеальным, что и вылилось в гол. Немного обидно, что не удалось сохранить «сухарь» для Нойера, но таков футбол.
Лучших в составе мюнхенцев много- это как Кейн, не только делающий все, чтобы побить рекорд Левандовски по голам за сезон, но и работающий на команду ( например, роскошная передача с фланга на Мусиалу, который в свою очередь не оставил шансов вратарю Майнца), Горетцка, сделавший 2+2, так и Гнабри, забивший гол пяткой с лета.
Конечно, необходимы потери очков со стороны Байера, но подобная отдача со стороны Рекордмайстера, стремление добить соперника, свидетельствуют о борьбе до самого конца.
Почему у Кейна три гола плюс пас, а у Горецки 2+2?