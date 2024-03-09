«Бавария» сокрушила «Майнц» – 8:1! Кейн сделал хет-трик и пас, у Горетцки 2+2, у Мусиалы 1+2

Теги Бавария Майнц бундеслига Германия Томас Мюллер Харри Кейн Леон Горетцка Надим Амири Джамал Мусиала онлайны Футбол

«Бавария» разгромила «Майнц» (8:1) в 25-м туре Бундеслиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в матче на 13-й минуте открыл форвард Харри Кейн. На 19-й забил хавбек мюнхенцев Леон Горетцка. На 31-й Надим Амири отыграл один мяч. На 7-й добавленной к первому тайму минуте Кейн сделал дубль.

На 47-й минуте забил Томас Мюллер, на 61-й Джамал Мусиала, ранее отдавший 2 голевых паса, забил пятый гол хозяев. На 66-й отличился Серж Гнабри. На 70-й Кейн оформил хет-трик.

На 92-й минуте точку поставил Горетцка, сделавший дубль и отдавший 2 ассиста в этой игре.

«Бавария» набрала 57 очков и идет второй в таблице. У «Байера» 64 балла и игра в запасе.

Бавария – Майнц 8:1 (3:1, 5:0)
Дата проведения
9 марта, 17.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Кейн, 2:0 – 19 Горетцка, 2:1 – 31 Амири, 3:1 – 45 Кейн, 4:1 – 47 Мюллер, 5:1 – 61 Мусиала, 6:1 – 66 Гнабри, 7:1 – 70 Кейн, 8:1 – 90 Горетцка.
БаварияНойер, Дайер (Ким Мин Чжэ, 75), де Лигт, Дэвис (Геррейру, 18), Горетцка, Лаймер, Киммих, Мюллер (Тель, 62), Сане (Гнабри, 62), Мусиала (Сарагоса, 75), Кейн.
МайнцЦентнер, Видмер, Каси, ван дер Берг, Гилавоги (Фернандеш, 35), Мвене, Ли Чжэ Сон (Рихтер, 65), Амири, Краус (да Кошта, 76), Груда (Ханче-Ольсен, 76), Буркардт (Ажорк, 65).
Предупреждения:
Лаймер (5), Видмер (84).

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45 комментариев
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Вот так Бавария благодарит Майнц, за прошлогоднее чемпионство, когда те стопарнули Дортмунд в последнем туре 😂😂😂
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-1
+58
Бавария что-ли уже под Барселону или Арсенал готовится? 🤔😂
+42
-7
+35
Баварию злить нельзя!
+20
-2
+18
Ответ Spaten
Мюллер и Кейн в основе - плюс на минус))
Оба забили.
+11
-1
+10
Я уже успел немного соскучиться по таким разгромам от Баварии. Сегодня - молодцы. Всех с победой!!!
+9
-1
+8
вот это Лацио отскочили, конечно - всего 3-0))
+9
-1
+8
Ответ CHELSEA_2008
Бавария что-ли уже под Барселону или Арсенал готовится? 🤔😂
😅Форму набирает. Чует Барселону на спине
+9
-3
+6
По ходу Бавария форму набрала или что? Сейчас видим ту злую Баварию,как раньше!
+7
-1
+6
Мюллер и Кейн в основе - плюс на минус))
+7
-3
+4
Ответ Эд
Главное, чтобы Тель и Павлович были в основе
Через 2-3 года будут
+4
0
+4
Ответ Горемычный Рибери
По ходу Бавария форму набрала или что? Сейчас видим ту злую Баварию,как раньше!
Ну судя по последним двум матчам да, но соперники были слабые конечно.
+4
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+4
Кто знает - идёт Кейн по рекордному графику Левандовски?

Ему вроде 11 голов за 10 матчей осталось забить

Во внутреннем чемпионате - это основная цель Баварии на этот сезон 😅
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На ничью ставил
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Наконец-то пришли в себя
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Хорошо пошло)
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Этот матч чем-то напоминает встречу с Лацио, только в разы лучше для красной машины. Невероятное количество голов, свидетельствующих о хорошей реализации Баварии в этом матче, ( последний подобный результат был лишь в октябре с Дармштадтом) и моментов ( не удивился бы, если бы счет стал 10-1, вспоминая тот же эпизод с Кейном, когда спас Центнер).
В то же время и Майнца были эпизоды, о чем свидетельствует показатель XG 0,95. В основном это были удары из-за штрафной ( иные угрозы успешно нейтрализовала защита мюнхенцев), но один из них оказался идеальным, что и вылилось в гол. Немного обидно, что не удалось сохранить «сухарь» для Нойера, но таков футбол.
Лучших в составе мюнхенцев много- это как Кейн, не только делающий все, чтобы побить рекорд Левандовски по голам за сезон, но и работающий на команду ( например, роскошная передача с фланга на Мусиалу, который в свою очередь не оставил шансов вратарю Майнца), Горетцка, сделавший 2+2, так и Гнабри, забивший гол пяткой с лета.
Конечно, необходимы потери очков со стороны Байера, но подобная отдача со стороны Рекордмайстера, стремление добить соперника, свидетельствуют о борьбе до самого конца.
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Мы поняли. Верните Баварию на второе место в рейтинге фаворитов на ЛЧ. Радует результативность Кейна
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Ответ che kaif
Дайте Тухелю поработать
Дай спорт ру отдохнуть
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Ответ Rus83
пусть сидит в баварии
Мля, я реально удивляюсь с вас. Это топ коуч, который имеет опыт работы с кризисными и проблемные клуба, причем положительный опыт. Тут все забыли как он за считанные месяцы сделал из посредственного Челси Лэмпарда настоящий топ клуб, который каждый год выходил в финалы кубков🤦🏻‍♂️
+1
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7-1 , Бавария завелась?
+3
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+1
Тучель красава. Жду в МЮ летом
+5
-4
+1
Ответ slatar99
Кто знает - идёт Кейн по рекордному графику Левандовски? Ему вроде 11 голов за 10 матчей осталось забить Во внутреннем чемпионате - это основная цель Баварии на этот сезон 😅
11 голов за 9 матчей нужно ему забить
+1
0
+1
Главное, чтобы Тель и Павлович были в основе
+3
-2
+1
Нам плиз Дортмунд в 1/4 или ПСВ для устоканивания, ну а потом Интер так и быть
+1
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Ничего себе физрук Тухель выдал. Вот будет шума, если ещё за ЛЧ зацепится.
+2
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Бавария просто в дикой форме
+4
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Дайте Тухелю поработать
+2
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+1
Объясните пожалуйста, кто пишет пуш?
Почему у Кейна три гола плюс пас, а у Горецки 2+2?
+1
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Ответ Акмал Норов
Что общего между Барселоной и Майнцом? 🤔
Обе любят отдаться Баварию😁
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Ответ Али Чотчаев
барсуков ждём
Али с Саньком готовятся на поле выйти
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