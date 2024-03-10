Ян победил впервые с 2021 года
В Майами проходит турнир UFC 299, в главном карде которого Петр Ян (17-5) единогласным решением судей победил Суна Ядуна (21-8-1).
Для Яна эта победа стала первой за три года: в октябре-2021 он победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей.
Досрочных побед у Яна не было с лета-2020, когда он нокаутировал Жозе Альдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.
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удачи Петре и дальше
Долго он разгонялся, конечно, если бы не тейкдаун в концовке, кто знает, что бы там судьи насчитали.