Ян победил впервые с 2021 года

Теги легчайший вес UFC MMA Жозе Альдо Петр Ян Кори Сэндхаген Сун Ядун UFC 299 Петр Ян - Сун Ядун Бокс/MMA/UFC

В Майами проходит турнир UFC 299, в главном карде которого Петр Ян (17-5) единогласным решением судей победил Суна Ядуна (21-8-1).

Для Яна эта победа стала первой за три года: в октябре-2021 он победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

Досрочных побед у Яна не было с лета-2020, когда он нокаутировал Жозе Альдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

UFC 299: О’Мэлли – Вера, Порье – Сен-Дени, Ян – Ядун и другие бои

Возвращение Яна и Порье после поражений и первая защита пояса О’Мэлли: ну какой же сочный UFC 299

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Конгратулэйшенс всех ху суппорт Петра!
+36
-2
+34
Ответ Mr Heisenberg
Комментарий скрыт
Даже для Ядонга не сомнительно, он еще до решения аплодировал Пете. Но тебе сомнительно🤣🤣🤣
+24
-1
+23
Ну что , хейтеры и те кто списал уже Яна со счетов, что с лицом ? 😄
+23
-5
+18
Немного тревожно было наблюдать за Пктром, чувствуется мандраж. Сильный соперник, победа и слава богу. Отдельный респект Дане что не прогибается под првестку и разрешил флаги.
+19
-2
+17
Ответ Мадина Уйгурова
В Дагестане траур. Пока Умар идет за титулом, Ян может вернуть пояс вновь, уже раз бывши чемпионом.
Я дагестанец, и я искренне рад за Петра)) и все мое окружение болеет за Петра, вообще не понимаю, о каких дагестанцах идет речь)) не верьте комментам диванных экспертов. Крайне не хочется боя с Умаром.
+16
0
+16
Как же я рад за Петра! Смог переломить бой начиная со второго раунда. Надеюсь после этой победы к Яну вернется прежняя уверенность! Очень хочется чтобы он вернул себе пояс!
+16
-3
+13
Ответ Злой Руся
Ну что , хейтеры и те кто списал уже Яна со счетов, что с лицом ? 😄
ну наверное сейчас скажут что соперник был китайским,

удачи Петре и дальше
+9
0
+9
Все таки нельзя Петру 3 раунда драться. Не его формат. Всегда будут бои на грани. В 5 раундах за него спокойнее
+6
0
+6
Стоит отдать должное Китайцу, он столько напринимал, Пётр во втором раунде кучу ударов всадил в него, а ему хоть бы что, даже Апперкот не заметил как будто, Вот это держак, молодой ещё не пробитый
+8
-2
+6
Ответ Злой Руся
Ну что , хейтеры и те кто списал уже Яна со счетов, что с лицом ? 😄
Петруха закрыл неудачи, слава Богу. Но я не увидел ничего нового в нём. Это немного расстраивает. С мерабом в таком стиле он не сможет справиться, высокая стойка, с постоянной оглядкой на защиту от тейков.
+10
-5
+5
Надо отметить что соперник у Петра был весьма хорошо
+6
-1
+5
Очень тяжелый бой. Выглядело, что уже в середине второго раунда уже устал, хотя физухой обычно силен. Хорошо, что дотерпел) для уверенности очень нужно)
+4
0
+4
Ответ Mr Heisenberg
Комментарий скрыт
Вообще не сомнительно. Чисто забрал 2 раунда
+4
-1
+3
Надеюсь, эта победа даст ему больше уверенности и он вернет былые кондиции. Причем возраст праймовый для бойца. Ждем камбек 🔥
+3
0
+3
Ответ Мадина Уйгурова
В Дагестане траур. Пока Умар идет за титулом, Ян может вернуть пояс вновь, уже раз бывши чемпионом.
Почему ты так говоришь? Я болел за Яна! А если сойдутся они между собой, пусть сильнейший победит
+3
0
+3
Как же я нервничал за Яна! Пëтр ты мне должен за мои крики))
+2
0
+2
Ответ CatFat Bad
Конгратулэйшенс всех ху суппорт Петра!
неплохой английский диалект от петра, хай майами гайс, айм нид, как там, импотант файт)))
+2
0
+2
Ответ armageddon123456
Вообще не сомнительно. Чисто забрал 2 раунда
Да я не про решение судей, здесь конечно вопросов нету. Я скорей про уверенность Петра. Хочется видеть его доминацию.
+2
0
+2
Чистая победа, верим в Петю что вернулся!
+5
-3
+2
Петр молодец, начал нервно, но переломил ситуацию и выиграл! С победой!
+3
-1
+2
Поздравления всем, кто переживал за Яна.
Долго он разгонялся, конечно, если бы не тейкдаун в концовке, кто знает, что бы там судьи насчитали.
+2
0
+2
Слава Богу, разогнался ко второму раунду. Уверено !!!
+3
-1
+2
Хорош Петя !!!!!
+4
-3
+1
И все-таки борьба решает
+1
0
+1
Сезон реваншей открыт!
+2
-1
+1
Ответ Мадина Уйгурова
В Дагестане траур. Пока Умар идет за титулом, Ян может вернуть пояс вновь, уже раз бывши чемпионом.
Умар не почувствует Петра. Он даже китайцу спину отдавал, какой Умар. Там будет минимум 10 минут контроля или задушит
+1
-1
0
Ответ armageddon123456
Все таки нельзя Петру 3 раунда драться. Не его формат. Всегда будут бои на грани. В 5 раундах за него спокойнее
Поэтому он и проиграл последние?
0
0
0
Ответ Злой Руся
Ну что , хейтеры и те кто списал уже Яна со счетов, что с лицом ? 😄
Я не хейтер, но не увидел сегодня в Петре чемпиона. Да, железный топ-5. Ну, может дальше лучше будет. Посмотрим.
+2
-2
0
Ответ Всем мир
Я дагестанец, и я искренне рад за Петра)) и все мое окружение болеет за Петра, вообще не понимаю, о каких дагестанцах идет речь)) не верьте комментам диванных экспертов. Крайне не хочется боя с Умаром.
🤝🤝
0
0
0
Ответ Мадина Уйгурова
В Дагестане траур. Пока Умар идет за титулом, Ян может вернуть пояс вновь, уже раз бывши чемпионом.
Графиком бой через два, будет долго идти.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий