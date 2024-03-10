Ян победил впервые с 2021 года

В Майами проходит турнир UFC 299, в главном карде которого (17-5) единогласным решением судей победил Суна Ядуна (21-8-1).

Для Яна эта победа стала первой за три года: в октябре-2021 он победил единогласным решением судей.

Досрочных побед у Яна не было с лета-2020, когда он нокаутировал и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

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