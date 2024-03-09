СКА победил «Торпедо» в 4-й раз подряд и выиграл серию 1-го раунда Кубка Гагарина (4-1)
СКА в четвертый раз подряд обыграл «Торпедо» (3:0).
Команда Романа Ротенберга благодаря сегодняшней победе довела счет в серии до 4-1 и вышла во второй раунд Кубка Гагарина.
Нижегородцы выиграли первый матч серии, а затем потерпели четыре поражения кряду.
После завершения всех матчей первого раунда плей-офф состоится перепосев команд, по итогам которого СКА узнает соперника.
Для нас вы всё рано самые лучшие!💪🦌
Волжанам надо усилить все линии в составе, найти деньги на видеотренера, сменить поставщика малины и уже потом думать о том, чтобы преодолевать 1-й раунд плей-офф.
В любом случае, конечно, спасибо им за сезон.
https://www.khl.ru/news/2024/03/09/528962.html
Торпедо спасибо за серию и удачи. Состав Нижнему конечно нужно усиливать, для текущего это потолок.
Я надеюсь тренерский штаб останется и всё основные игроки на следующий сезон. Буду ждать следующего сезона, очень нравится такие команды как Торпедо и Северсталь. Спасибо им за сезон.
Тогда были бы шансы.
А так после 1-1, читалось, что в серии будет 4-1.