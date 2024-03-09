СКА победил «Торпедо» в 4-й раз подряд и выиграл серию 1-го раунда Кубка Гагарина (4-1)

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА в четвертый раз подряд обыграл «Торпедо» (3:0).

Команда Романа Ротенберга благодаря сегодняшней победе довела счет в серии до 4-1 и вышла во второй раунд Кубка Гагарина.

Нижегородцы выиграли первый матч серии, а затем потерпели четыре поражения кряду.

После завершения всех матчей первого раунда плей-офф состоится перепосев команд, по итогам которого СКА узнает соперника.

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59 комментариев
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Спасибо за сезон, «Торпедо»!
Для нас вы всё рано самые лучшие!💪🦌
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Я, будучи представителем кружка "Вся Россия", переживал за "Торпедо", однако если говорить объективно, нижегородцы просто ниже классом почти во всех компонентах, и как бы ни хотелось нам, хейтерам Юмориньо, чтоб СКА проиграл, но питерцы в 5-й игре были сильнее в 90% микроэпизодов, а ежели добавить еще и везение - сиречь мастерство Серебрякова - при игре в формате "5х3" и "6х3" в последние минуты матча, то и получится, что проход дальше подопечных Корешкова вполне себе справедлив.
Волжанам надо усилить все линии в составе, найти деньги на видеотренера, сменить поставщика малины и уже потом думать о том, чтобы преодолевать 1-й раунд плей-офф.
В любом случае, конечно, спасибо им за сезон.
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Торпедо, вы все равно молодчики! Удачи вам в дальнейшем!
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Эх!
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Ответ 1905vb
СКА с победой в серии! Серебрякова с сухарем! Ларионову можно обижаться только на себя. Загнали себя сами в такую ситуацию как отстранение опытных Сизова и Кручинина, а обреченность Коваленко в перерыве говорит сама за себя. Теперь Ларионову можно спокойно наслаждаться малиной дома… А лозунг«Вся страна за Торпедо» уходит в историю…
Ну "фсястрана" переобуется моментально.
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Ключевой стал второй матч, 2-0 вели и отдали в овертайме. Ещё и сил много потратили.
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Очень жаль.Дай Бог,СКА следующие команды смогут остановить.
+20
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+5
Красивый был хоккей. Особенно 6 на 3. Но класс команд разный. Да и тренерский уровень тоже. Спасибо СКА и Торпедо за серию.
+5
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Большое Спасибо тебе Торпедо за сезон!!!!Прям слезы наворачиваются ,в следущем сезоне будем еще сильнее
+5
-1
+4
Торпедо молодец. Нижний некогда не сдаётся. Верим в команду. Ларик великий тренер.
+8
-5
+3
Ответ yurapolushkin@yandex.ru
Любое поражение Ротенберга - счастье для народа! Ждём
На уколы не опоздай.
+9
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+3
Ответ Юлия Закаблукова
кто дальше у ска?
Авто (если дальше проходит Трактор) или СЮ. При этом имеем в виду, что ДМ проходит Минск.
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Ответ maxoc
Так а повтор нормальный почему не показали по голу отменённому из-за офсайда? На новой арене разве камер нет над синей линии или с других ракурсов. Этим и отличается КХЛ от НХЛ, там такие вещи покажут с разных ракурсов по несколько раз. В КХЛ же порой один повтор с камеры с которой ничего не видно. Это касается удалений, каких-то спорных моментов и прочее.
Вот тебе повтор с восьми камер. Всё чётко видно.
https://www.khl.ru/news/2024/03/09/528962.html
+2
0
+2
сергеев и за зенит успел забить а потом и за ска забросил
+4
-2
+2
СКА с проходом. Ждем теперь соперника. И оперативно лечим травмированных.
Торпедо спасибо за серию и удачи. Состав Нижнему конечно нужно усиливать, для текущего это потолок.
+3
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Ответ Сергей Кемайкин
Торпедо молодец. Нижний некогда не сдаётся. Верим в команду. Ларик великий тренер.
Чего добился "великий тренер" Ларик?
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Очень жаль, что Торпедо так заканчивает сезон. Да ска сильнее, там игроки выше уровнем, но такого количества ошибок мне кажется нет нигде. Особенно при сменах. Ну и реализация очень сильно хромает.
Я надеюсь тренерский штаб останется и всё основные игроки на следующий сезон. Буду ждать следующего сезона, очень нравится такие команды как Торпедо и Северсталь. Спасибо им за сезон.
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Ответ Дмитрий Раткович
Большое Спасибо тебе Торпедо за сезон!!!!Прям слезы наворачиваются ,в следущем сезоне будем еще сильнее
Это мы уже слышали от шоумэна, нужен тренер который любит мясо, а не малину и много не пиариться, а работает с командой.
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Ответ Ренат Ильясов
Я, будучи представителем кружка "Вся Россия", переживал за "Торпедо", однако если говорить объективно, нижегородцы просто ниже классом почти во всех компонентах, и как бы ни хотелось нам, хейтерам Юмориньо, чтоб СКА проиграл, но питерцы в 5-й игре были сильнее в 90% микроэпизодов, а ежели добавить еще и везение - сиречь мастерство Серебрякова - при игре в формате "5х3" и "6х3" в последние минуты матча, то и получится, что проход дальше подопечных Корешкова вполне себе справедлив. Волжанам надо усилить все линии в составе, найти деньги на видеотренера, сменить поставщика малины и уже потом думать о том, чтобы преодолевать 1-й раунд плей-офф. В любом случае, конечно, спасибо им за сезон.
Спасибо от кружка.ждём дальнейших оценок матчей с Авто.
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Ответ Evgeny Trifonov
Ключевой стал второй матч, 2-0 вели и отдали в овертайме. Ещё и сил много потратили.
Да.забивай Атанасов и дальше интереснее
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Ответ Эд..19
Авто (если дальше проходит Трактор) или СЮ. При этом имеем в виду, что ДМ проходит Минск.
То есть все с востока? Отличный ответ.
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Ответ okkervil
На уколы не опоздай.
Бабушке привет. У вас с ней шутки одинаковые
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Ответ natalya.maschin
Ларик как игрок был хорош, но как тренер ноль и верить в него бессмысленно.
с небольшим бюджетом команда играет интересно, играют молодые, разве это не достижение.
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Ответ riverman1980
Чего добился "великий тренер" Ларик?
Команда играет, живёт. Звёзд с неба не хватает. Это да. Он даёт парням старт и это главное. Я живу в Казани, но сам Нижегородец и болею за Нижний всегда.
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Ответ Пугливый Кот
То есть все с востока? Отличный ответ.
да, 3 команда с востока по посеву, если Динамо Москва выходит, если нет, то 4 команда востока.
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Ответ Ренат Ильясов
Я, будучи представителем кружка "Вся Россия", переживал за "Торпедо", однако если говорить объективно, нижегородцы просто ниже классом почти во всех компонентах, и как бы ни хотелось нам, хейтерам Юмориньо, чтоб СКА проиграл, но питерцы в 5-й игре были сильнее в 90% микроэпизодов, а ежели добавить еще и везение - сиречь мастерство Серебрякова - при игре в формате "5х3" и "6х3" в последние минуты матча, то и получится, что проход дальше подопечных Корешкова вполне себе справедлив. Волжанам надо усилить все линии в составе, найти деньги на видеотренера, сменить поставщика малины и уже потом думать о том, чтобы преодолевать 1-й раунд плей-офф. В любом случае, конечно, спасибо им за сезон.
особо улыбнуло - найти денег. вот интересно от екда у ска деньни ?
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Ответ filippa
особо улыбнуло - найти денег. вот интересно от екда у ска деньни ?
Это албанцы-грабители, отжавшие в суровые 90-е кроссовки у будущего гения мировой тренерской мысли, создали венчурный фонд, понастроили мясо-молочные комбинаты по всей Восточной Европе (особо преуспев в производстве сосисок и колбасы из лошадины) и конезаводы по всему западному побережью Австралии, инвестировали доходы в румынский хоккей и всю выручку направляют на спонсирование СКА
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Ответ vzi
Без шансов. Жаль, что хотя бы два матча не зацепили.
Торпедо вторую игру надо было забирать.
Тогда были бы шансы.
А так после 1-1, читалось, что в серии будет 4-1.
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Ответ Ренат Ильясов
Это албанцы-грабители, отжавшие в суровые 90-е кроссовки у будущего гения мировой тренерской мысли, создали венчурный фонд, понастроили мясо-молочные комбинаты по всей Восточной Европе (особо преуспев в производстве сосисок и колбасы из лошадины) и конезаводы по всему западному побережью Австралии, инвестировали доходы в румынский хоккей и всю выручку направляют на спонсирование СКА
Лошадиная колбаса это деликатес.не путайте с сосисками
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Ответ Эд..19
Вот тебе повтор с восьми камер. Всё чётко видно. https://www.khl.ru/news/2024/03/09/528962.html
Ничего не видно
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