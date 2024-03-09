СКА победил «Торпедо» в 4-й раз подряд и выиграл серию 1-го раунда Кубка Гагарина (4-1)

СКА в четвертый раз подряд обыграл «Торпедо» (3:0).

Команда Романа Ротенберга благодаря сегодняшней победе довела счет в серии до 4-1 и вышла во второй раунд Кубка Гагарина.

Нижегородцы выиграли первый матч серии, а затем потерпели четыре поражения кряду.

После завершения всех матчей первого раунда плей-офф состоится перепосев команд, по итогам которого узнает соперника.