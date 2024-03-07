«Реал» и «Ман Сити» – в 1/4 финала ЛЧ, Тарасенко во «Флориде», Анчелотти и налоговые махинации, Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов, Беллингема забанили на 2 матча и другие новости

1 В ЛЧ пока без сенсаций: «Ман Сити» и «Реал» ожидаемо пробились в четвертьфинал. Но если «горожане» и во втором матче уверенно разобрались с «Копенгагеном», то «Мадрид» дома помучался с «Лейпцигом» и довольствовался ничьей (которой, впрочем, хватило). Беллингем отдал ассист Винисиусу, которого перед голом чудом не удалили.

Холанд забил 29-й мяч в сезоне и догнал Агуэро по голам в Лиге чемпионов.

2. Владимир Тарасенко перешел во «Флориду» из «Оттавы», которая удержит 50% зарплаты форварда. «Пантерз» нацелились на Кубок Стэнли – и, похоже, они главные претенденты.

3. Прокуратура Испании запросила для Карло Анчелотти 4 года и 9 месяцев тюрьмы за махинации с налогами. «Реал» решил не комментировать выдвинутые тренеру обвинения.

4. 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов.

5. Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за «неуважительное отношение к судье» в матче с «Валенсией».

6. В Кубке Гагарина «Локомотив» обыграл ЦСКА и повел 3-1 в серии. «Ак Барс» победил «Автомобилист» (5:0) и сократил отставание – 1-3. «Салават» одолел «Трактор» и сравнял счет в серии – 2-2. Все результаты дня – здесь.

7. «Коммерсантъ» сообщил, что российские теннисисты смогут выступить на Олимпиаде во всех разрядах. Позже ITF объявила, что допуск касается только одиночного разряда.

8. НХЛ. «Торонто» одолел «Баффало» (2:1 ОТ). Другие результаты – здесь.

9. Суд заочно арестовал Евгения Савина на 2 месяца по делу о дискредитации армии РФ.

10. Камила Валиева в нарушение приказа Минспорта до сих пор не исключена из сборной России

11. Василий Уткин объявил, что будет бороться с лишним весом.

12. НБА. «Голден Стэйт» принимает «Милуоки», «Лейкерс» встречаются с «Сакраменто». Остальные результаты – здесь.

13. «Аталанта» Миранчука сыграла вничью со «Спортингом» в первом матче 1/8 финала ЛЕ – Алексей отметился голевой передачей.

14. Международный паралимпийский комитет опубликовал условия участия россиян в Играх в Париже. В ПКР назвали условия «дискриминационными».

15. Австралийская футболистка «Челси» Керр назвала полицейского «тупым белым констеблем». Она предстанет перед судом по делу об оскорблении на расовой почве.

16. На Поля Погба вышел медиафутбольный клуб «БроукБойз». Пришлось реагировать агенту француза – она назвала новость «фейком».

17. Промес опять вляпался: его девушка выложила видео с Квинси в ночном клубе Дубая, хотя он вроде как под домашним арестом.

Цитаты дня

Игорь Семшов: «Русские должны играть бесплатно, за любовь к клубу. Но мы тоже не вечные – можно всю жизнь играть за эмблемы, а дальше как жить?»

Ведущая СКА ТВ Зухра – болельщику на просьбу о билете: «Мужчины, у вас есть руки, ноги, чтобы пойти и работать. Не просите у меня подарки, деньги»

Кустурица о матче Россия – Сербия: «Мне это кажется очень важным, в Европе сейчас много русофобов. Когда вы победите, все изменится, Достоевский, Булгаков и Тургенев опять станут хорошими авторами»

Камила Валиева о Всемирном фестивале молодежи: «Все это стало возможно благодаря нашему президенту»

* – признан в РФ иностранным агентом.