Сестры Аверины: «В государственную службу пока не пойдем и не собираемся»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Спорт-Экспресс Гимнастика

Арина и Дина Аверины заявили, что не планируют идти на государственную службу.

В феврале многократные чемпионки мира по художественной гимнастике объявили о завершении спортивной карьеры. 

«В государственную службу пока не пойдем и не собираемся.

Мы продолжаем выступать на ковре, участвуем в различных шоу, фестивалях.

Продолжаем проводить мастер-классы, но в городах, в которых мы еще не были. Пока мы в спорте», — сказали Аверины.

Сестры Аверины уходят вместе: выиграли все, кроме Игр, но Винер считает их олимпийскими чемпионками

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31 комментарий
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Для начала надо хотя бы предлоги освоить
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Концентрация лицемерия и вранья просто зашкаливает 🤡
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Пока.
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Похоже пока просто не нашлись влиятельные папики для каждой. Неужели мода на гимнасток прошла? Или там только одному можно с гимнасткой в госаппарате, а остальным табу?
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Один мандат на двоих.
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Ответ Андрей Синельщиков
Пока.
До свидания!
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Пока что не собираемся. Но если партия скажет - надо, комсомол ответит - есть, особенно с такой начальницей, как у Авериных.
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Употреблять "пока" в отношении действия, совершение которого отрицается в будущем. Ну-ну...
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А у них личности вообще есть? Или так всегда и будут вдвоем всюду и с одним мнением
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Кабаева тоже не собиралась.
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чо вам Винер скажет, то и будете делать, знаем мы вас таких неприступных😂😂😂вы давно ее собственность)
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Ответ Юрий Безуглый
Доротея крутая, конечно, но вряд ли она знает о существовании сестёр Авериных)
М-да, забавная описка..)
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Ответ Data Architector
Винер была занята, она праздновала 8 Марта...
Доротея крутая, конечно, но вряд ли она знает о существовании сестёр Авериных)
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я что-то не понял, это как?
В государственную службу пока не пойдем и не собираемся.
Вы идёте или как? Пора уже определиться
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А в наложницы к деду?
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Ответ hh88_88
Им бы хоть кто-нибудь текст проверял перед публикацией...
Винер была занята, она праздновала 8 Марта...
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Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Комментарий скрыт
Какая?
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А государство прямо заплакало от этой новости.
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Ответ Savarona25
Комментарий удален пользователем
Большего не только не требуется, но и может быть вредно.
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Ответ Розе Ротенбергино
Гимнастки давно в спросе, особенно после истории с Кабаевой
Эпоха не та, сейчас спрос на фигуристок.
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Ответ Savardus
Похоже пока просто не нашлись влиятельные папики для каждой. Неужели мода на гимнасток прошла? Или там только одному можно с гимнасткой в госаппарате, а остальным табу?
Гимнастки давно в спросе, особенно после истории с Кабаевой
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Абырвал, Москвошвея
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а что они там делать будут??? крутится клубком между кабинетами по коридорам???
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ну, то есть еще нет подходящего Папика...
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Мы вначале замуж за чиновников выйдем
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"Работать пока не разрешают". Братья Баклушины.
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Им бы хоть кто-нибудь текст проверял перед публикацией...
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Комментарий удален пользователем
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