Сестры Аверины: «В государственную службу пока не пойдем и не собираемся»
Арина и Дина Аверины заявили, что не планируют идти на государственную службу.
В феврале многократные чемпионки мира по художественной гимнастике объявили о завершении спортивной карьеры.
«В государственную службу пока не пойдем и не собираемся.
Мы продолжаем выступать на ковре, участвуем в различных шоу, фестивалях.
Продолжаем проводить мастер-классы, но в городах, в которых мы еще не были. Пока мы в спорте», — сказали Аверины.
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В государственную службу пока не пойдем и не собираемся.
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