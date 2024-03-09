Сестры Аверины: «В государственную службу пока не пойдем и не собираемся»

Арина и Дина Аверины заявили, что не планируют идти на государственную службу.

В феврале многократные чемпионки мира по художественной гимнастике объявили о завершении спортивной карьеры.

«В государственную службу пока не пойдем и не собираемся.

Мы продолжаем выступать на ковре, участвуем в различных шоу, фестивалях.

Продолжаем проводить мастер-классы, но в городах, в которых мы еще не были. Пока мы в спорте», — сказали Аверины.

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