«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, опередив «Краснодар» по итогам 20-го тура
«Зенит» вернулся на первое место в Мир РПЛ.
Команда Сергея Семака разгромила «Урал» в 20-м туре чемпионата России (4:1) и вышла на первую строчку в турнирной таблице, набрав 40 очков.
Сине-бело-голубые шли вторыми после 17-го тура. Теперь они опередили «Краснодар» на один балл.
Третье место в РПЛ занимает «Динамо» – на его счету 35 очков после 19 проведенных игр. Сегодня москвичи дома сыграют с «Ахматом».
Андрею Мостовому респект за то, что успокоил игру 👏
Кассьерра красава, уже 15 голов в чемпе 💪
Сергеев прекрасно разобрался в моменте с голом 🔝
Жаль Адамова, второй сухарь подряд был так близок 😢
По сути, сегодня все сыграли хорошо, что очень радует 😊
Поздравляю всех СБГ с уверенной победой и выходом на 1 место, так держать, Зенит 💙 !
Жаль, что в эпизоде перед пропущенным голом при атаке на ворота Урала пас пошел направо, на Мантуана, а не налево - на Педро. Хотелось, чтобы пацанчик забил в официальном матче.
- набрал легионеров больше чем у Зенита;
- выпускают второй тур кряду максимум легов на поле (по 8);
- начали играть в автобус (когда речь о Краснодаре, то это, почему-то, называют "прагматичным футболом");
- получили судейские 2 очка с Ростовом после победного гола с офсайда;
- все равно обгадились, и могут упасть на третью строчку.
Вздыхает на ходу:
- Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!
Педро ещё обязательно отличится, не сомневаюсь в нём
С такой психологией они в лучшем случае в тройке будут
молодцы