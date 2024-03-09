«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, опередив «Краснодар» по итогам 20-го тура

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Урал Краснодар Футбол

«Зенит» вернулся на первое место в Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака разгромила «Урал» в 20-м туре чемпионата России (4:1) и вышла на первую строчку в турнирной таблице, набрав 40 очков. 

Сине-бело-голубые шли вторыми после 17-го тура. Теперь они опередили «Краснодар» на один балл. 

Третье место в РПЛ занимает «Динамо» – на его счету 35 очков после 19 проведенных игр. Сегодня москвичи дома сыграют с «Ахматом».

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95 комментариев
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Все встало на свои места.
+104
-34
+70
Дуглас положил начало разгрому ☝ Здорово пробил рыбкой
Андрею Мостовому респект за то, что успокоил игру 👏
Кассьерра красава, уже 15 голов в чемпе 💪
Сергеев прекрасно разобрался в моменте с голом 🔝
Жаль Адамова, второй сухарь подряд был так близок 😢
По сути, сегодня все сыграли хорошо, что очень радует 😊

Поздравляю всех СБГ с уверенной победой и выходом на 1 место, так держать, Зенит 💙 !
+78
-26
+52
Ответ Игорь Новиков
Все встало на свои места.
Всё рамках анти-спартаковского заговора. Ещё один повод тушинским гордиться нулевой ничьёй🎅🏿
+61
-29
+32
Вот и сказочке конец ....
+30
-6
+24
Мощно ворвались на первую строчку. Убедительно. Теперь только вперед!
+38
-14
+24
Ответ Red_Marlboro_
Дуглас положил начало разгрому ☝ Здорово пробил рыбкой Андрею Мостовому респект за то, что успокоил игру 👏 Кассьерра красава, уже 15 голов в чемпе 💪 Сергеев прекрасно разобрался в моменте с голом 🔝 Жаль Адамова, второй сухарь подряд был так близок 😢 По сути, сегодня все сыграли хорошо, что очень радует 😊 Поздравляю всех СБГ с уверенной победой и выходом на 1 место, так держать, Зенит 💙 !
Гол Дугласа уже не победный...
Жаль, что в эпизоде перед пропущенным голом при атаке на ворота Урала пас пошел направо, на Мантуана, а не налево - на Педро. Хотелось, чтобы пацанчик забил в официальном матче.
+24
-5
+19
Краснодар:
- набрал легионеров больше чем у Зенита;
- выпускают второй тур кряду максимум легов на поле (по 8);
- начали играть в автобус (когда речь о Краснодаре, то это, почему-то, называют "прагматичным футболом");
- получили судейские 2 очка с Ростовом после победного гола с офсайда;
- все равно обгадились, и могут упасть на третью строчку.
+24
-6
+18
Ответ Роман Крылов
Вот и сказочке конец ....
Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
- Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!
+21
-4
+17
Что и следовало ожидать
+25
-11
+14
Ответ Циник Петербургский
Гол Дугласа уже не победный... Жаль, что в эпизоде перед пропущенным голом при атаке на ворота Урала пас пошел направо, на Мантуана, а не налево - на Педро. Хотелось, чтобы пацанчик забил в официальном матче.
Ну да, спасибо, поправил текст)
Педро ещё обязательно отличится, не сомневаюсь в нём
+16
-3
+13
Игры закончились:) Зенит по праву лидер)
+21
-9
+12
Четырнадцатого апреля "Зениту" играть в Краснодаре, и наверное в этом матче всё и решится. Если краснодарские "быки" к этой встречи сами не сольются.
+13
-1
+12
Ответ Сергей Низовкин
Комментарий скрыт
Вода-то хоть есть в кране пока?
+14
-2
+12
Ты хоть лопни,ты хоть тресни а ЗЕНИТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!!!
+26
-14
+12
Ответ simao_sabrosa
Краснодар будто не вышел из межсезонья, для интриги прям как-то грустно, что так быстро Зенит вырвался, но все по делу
Их с ноября колошматит, но лучший тренер планеты Ивич, вместо работы над ошибками, ноет про судейство и админ ресурс Зенита
С такой психологией они в лучшем случае в тройке будут
+14
-4
+10
Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
У тебя пластинку заело...
+10
-2
+8
ЗЕНИТУ Поздравления , Уралу Уважение , спортаку унижение ….
+15
-7
+8
Ответ Red_Marlboro_
Дуглас положил начало разгрому ☝ Здорово пробил рыбкой Андрею Мостовому респект за то, что успокоил игру 👏 Кассьерра красава, уже 15 голов в чемпе 💪 Сергеев прекрасно разобрался в моменте с голом 🔝 Жаль Адамова, второй сухарь подряд был так близок 😢 По сути, сегодня все сыграли хорошо, что очень радует 😊 Поздравляю всех СБГ с уверенной победой и выходом на 1 место, так держать, Зенит 💙 !
Ну и стоит отметить Вендела, Клаудиньо, Артура, которые своими пасами и позволили всем выше упомянутым забить голы. Разрезали Урал как торт.
+9
-1
+8
Вернулись туда где и заслуживают быть, благодаря своей игре. Спору нет: Зенит сейчас самая стабильная команда.
+13
-5
+8
Ответ Злой Руся
Комментарий удален пользователем
Но лучшим игроком матча сегодня стал русский легионер:)
+8
-1
+7
Все встает на свои места. Зенит сейчас соревнуется лишь с собой. Теперь нужно в кубке проходить Динамо.
+13
-7
+6
Ответ Владимир Вологодский
Тьфу. Без бразильцев нифига не могут
Два гола забил Мостовой (в т.ч. победный), ещё один Сергеев. Хм.
+8
-2
+6
Хозяева вернулись.
+13
-8
+5
Краснодар будто не вышел из межсезонья, для интриги прям как-то грустно, что так быстро Зенит вырвался, но все по делу
+7
-2
+5
Ну когда Зенит мотивирован,то он играет как сегодня
+7
-2
+5
Надо закрепляться на первом месте. И сейчас, не так опасен Краснодар, как Динамо. Личка отличную команду сделал.
+4
0
+4
Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
🤡🧯
+7
-3
+4
забрали свое
молодцы
+11
-8
+3
Дай Бог так и будет на первом месте до конца сезона.
+7
-4
+3
С чем мы и поздравим всех поклонников Зенита, весь Питер!!!
+13
-10
+3
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