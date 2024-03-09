«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, опередив «Краснодар» по итогам 20-го тура

«Зенит» вернулся на первое место в Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака разгромила « » в 20-м туре чемпионата России (4:1) и вышла на первую строчку в турнирной таблице, набрав 40 очков.

Сине-бело-голубые шли вторыми после 17-го тура. Теперь они опередили « » на один балл.

Третье место в занимает «Динамо» – на его счету 35 очков после 19 проведенных игр. Сегодня москвичи дома сыграют с «Ахматом».