О’Мэлли победил Веру в главном бою UFC 299 и защитил титул чемпиона легчайшего веса

В ночь на 10 марта в Майами (Флорида) состоялся турнир UFC 299. Главным событием турнира стал титульный бой в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли (18-1) и (23-9-1).

О’Мэлли победил Веру единогласным решением судей, защитив титул чемпиона легчайшего дивизиона.

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