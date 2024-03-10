О’Мэлли победил Веру в главном бою UFC 299 и защитил титул чемпиона легчайшего веса
В ночь на 10 марта в Майами (Флорида) состоялся турнир UFC 299. Главным событием турнира стал титульный бой в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли (18-1) и Марлоном Верой (23-9-1).
О’Мэлли победил Веру единогласным решением судей, защитив титул чемпиона легчайшего дивизиона.
Ян, Порье или О’Мэлли – кто лучший боксер в UFC?
Марлон Вера: «Я бы хотел драться в легком весе, но Махачев может сломать мне ноги. Эти парни слишком большие»
Теперь их бой с Яном вполне вероятен как никогда
Грамотен, тактичен, спокоен
Красава короче)
Жду бой с Кори и Мерабом, будет интересно. Шон становится все лучше и лучше с каждым боем, прямо интересно за ним смотреть, за его развитием и ростом.
Болел за Чито.