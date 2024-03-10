О’Мэлли победил Веру в главном бою UFC 299 и защитил титул чемпиона легчайшего веса

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Марлон Вера UFC 299 О'Мэлли - Вера Бокс/MMA/UFC

В ночь на 10 марта в Майами (Флорида) состоялся турнир UFC 299. Главным событием турнира стал титульный бой в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли (18-1) и Марлоном Верой (23-9-1).

О’Мэлли победил Веру единогласным решением судей, защитив титул чемпиона легчайшего дивизиона.

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32 комментария
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Чувство дистанции просто нулевая у Веры, зато блестящие отражал все удары мордой
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Можно по-разному относиться к Шону, но свою работу он делает четко и хладнокровно. На что рассчитывал Вера, я так и не понял
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Ответ Saddam Huseyn
Вот вам 5 раундов в стойке, без борьбы Понравился вам такой бой?
Да
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Ответ Saddam Huseyn
Вот вам 5 раундов в стойке, без борьбы Понравился вам такой бой?
Все-таки думаешь жепку всё таки стоило понюхать?
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Вера словно так и не начал биться.

Теперь их бой с Яном вполне вероятен как никогда
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Вера вышел мешком для битья постоять. Куда он вообще вписался, чисто лохматый толик из-за гаражей выполз с утра пива намутить и отхватил от подростка.
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Избиение бoмжа
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Феерический тайминг от Шона.
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У Марлона была только вера, без шансов для него
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Ответ Saddam Huseyn
Вот вам 5 раундов в стойке, без борьбы Понравился вам такой бой?
Да, зрелищно же, жаль, что один из оппонентов был сильно слабее, но в любом случае это намного лучше, чем нюхание подмышек и трусов для нейтрального зрителя
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Ответ Isa Babaev
Деклассировал эквадорца
Вера из Эквадора.
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Чистая победа (с) голосом Шансунга
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Веру силой затащили в этот бой? Или это уже не тот сахарок которого он побил ранее?
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Шон великий ударник уже сейчас. Ничего подобного ни у кого нет в его весовой.
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Тотальное деклассированние. В менталке Шон в последние два года прибавил конечно очень здорово
Грамотен, тактичен, спокоен
Красава короче)
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Вера вообще левый человек в бою за титул, тупо, чтобы Шону поражение закрыть то дали его.

Жду бой с Кори и Мерабом, будет интересно. Шон становится все лучше и лучше с каждым боем, прямо интересно за ним смотреть, за его развитием и ростом.
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Мелли закончил бой практически нокаутированный ударом в печень
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Ответ Иса Умаров
Спасибо по ржал. Ставка не зашла?)
🤡
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Очень качественное выступление Шона. Может Чито перестанет тыкать факами и станет по-скромнее.
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Ответ Isa Babaev
Деклассировал эквадорца
Эквадорец
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Ответ Друг Джордана
Вера словно так и не начал биться. Теперь их бой с Яном вполне вероятен как никогда
Ян и так выше веры в рейтинге. Наврятли ему этот бой будет полезен
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О’Мэлли с победой. Вера ни что не показал ля того чтобы стать чемпионом
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Абсолютная беспомощность ,у Веры это худший бой в карьере
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Деклассировал эквадорца
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Ответ Импортант, да?
Позорный претендент: после пафосных речей до боя, бесцельно ходил и получал по лицу в октагоне. Кидайте под Умара Сахарочек не лучше: после 5 раундов булщита сидел убитый, а представьте что будет после 1 раунда двалишвилинга?
Мерабу надо еще будет дожить до второго
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Вера вообще левый человек в бою за титул, тупо, чтобы Шону поражение закрыть то дали его. Жду бой с Кори и Мерабом, будет интересно. Шон становится все лучше и лучше с каждым боем, прямо интересно за ним смотреть, за его развитием и ростом.
Да, UFC во многим идут навстречу пуделю. Suga-план работает. Ну а че, куда денешься, если заморские школоло набивают популярность этому чучелу.
Болел за Чито.
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