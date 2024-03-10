Кубок мира. Спринт. Перро победил, Жаклен – 2-й, Ботн – 3-й, Йоханнес Бо – 17-й

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Француз Эрик Перро выиграл спринт на Кубке мира по биатлону в США.

Кубок мира по биатлону-2023/24

8-й этап

Солджер Холлоу, США

Мужчины

Спринт

1. Эрик Перро (Франция) – 22.19,8 (0)

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 3,9 (2)

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 11,3 (0)

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 12,9 (1)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16,3 (0)

6. Кэмпбелл Райт (США) – 20,0 (1)

7. Тарьей Бо (Норвегия) – 21,6 (2)

8. Томмазо Джакомель (Италия) – 30,8 (2) 

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 32,9 (1)

10. Йоханнес Кюн (Германия) – 33,4 (1)...

17. Йоханнес Бо (Норвегия) – 58,1 (4)

Результаты обновляются.

Дата проведения
10 марта, 01.00
Онлайн гонки

Этап 8, Солджер Холлоу, США. Спринт

Стартовый лист

1  Симон Эдер
2  Эмильен Жаклен
3  Владимир Илиев
4  Йеспер Нелин
5   Кэмпбелл Райт
6  Йоханнес Бо
7  Яков Фак
8  Витаутас Строля
9  Тарьей Бо
10  Себастьян Штальдер
11  Рене Захна
12  Филипп Наврат
13  Никлас Хартвег
14  Лукас Хофер
15  Йоханнес Кюн
16  Давид Коматц
17  Томмазо Джакомель
18  Тарас Лесюк
19  Йоханнес Дале-Шевдал
20  Александр Мухин
21  Георг Мариан Колтеа
22  Себастьян Самуэльссон
23  Тимофей Лапшин
24  Флоран Клод
25  Мартин Понсилуома
26  Дмитрий Пидручный
27  Якуб Штвртецки
28  Кентен Фийон-Майе
29  Адам Раннелс
30  Эрик Перро
31  Отто Инвениус
32  Андрей Расторгуев
33  Михал Крчмарж
34  Бенедикт Долль
35  Филипп Хорн
36  Владислав Киреев
37  Ловро Планко
38  Теро Сеппяля
39  Стурла Хольм Лагрейд
40  Антон Дудченко
41  Юстус Штрелов
42  Йоша Буркхальтер
43  Дмитрий Шамаев
44  Дидье Бьона
45  Ренарс Биркенталс
46  Ветле Шостад Кристиансен
47  Магнус Оберхаузер
48  Йонаш Маречек
49  Фабьен Клод
50  Виктор Брандт
51  Эндре Стремсхайм
52  Шон Доэрти
53  Доминик Унтервегер
54  Антон Видмар
55  Александр Стародубец
56  Антонин Гигонна
57  Кристо Сиймер
58  Хейкки Лайтинен
59  Благой Тодев
60  Георге Бута
61  Томаш Скленарик
62  Конрад Бадач
63  Ассет Дюссенов
64  Микулаш Карлик
65  Райдо Ранкель
66  Роман Реес
67  Ян Гунька
68  Максим Фомин
69  Артем Прима
70  Александр Патриюк
71  Патрик Браунхофер
72  Томас Каукенас
73  Антон Иварссон
74  Вебьорн Сорум
75  Закари Коннелли
76  Кристиан Гоу
77  Джейк Браун
78  Жереми Финелло
79  Марек Маккелс
80  Максим Жермен
81  Пеппе Фемлинг
82  Гион Штальдер
83  Виталий Мандзын
84  Каспер Гунька
85  Якко Олави Ранта
86  Сезар Бове
87  Миха Довжан
88  Йокубас Макине
89  Витеслав Хорниг
90  Якоб Кульбин
91  Оскар Ломбардо
92  Корнел Пукьяну
93  Логан Плетц
94  Элия Дзени
95  Патрик Якоб
96  Антон Синапов
97  Марчин Завол
98  Йохан-Олав Ботн
99  Дамьян Чеснек
100  Данило Ритмюллер
84 комментария
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Йося сразу за упокой начал
+4
0
+4
В итоге неудачник дня Кентен. Упустил победу
+5
-1
+4
Восемь норвежцев и семь немцев. Какая прелесть!
+3
0
+3
Браво Перро!
+3
0
+3
Ботн Йохан угрожает ботану Стурле)
+3
0
+3
Норвежцы сливающие по пол минуты на круге, как же это прекрасно смотрится, почаще бы так))
+3
0
+3
Без промаха бы Райт сделал бы сенсацию.
+3
0
+3
Ну Кентен(
+2
0
+2
Очередная реабилитация Стурлы )) Появилась скорость. Надеюсь, что ещё долго не будет уходить стрельба.
+2
0
+2
Йоха очень плох сегодня на стрельбе(
Хотя в эстафете 2 нуля сделал. Преимущество в тотале все тает и тает
+2
0
+2
при такой паршивой стрельбе лидеров, Сёба даже с нолём пролетел мимо подиума
+2
0
+2
Пока в тройке главные косячники вчерашней мужской эстафеты. Скорее всего, так и останется 😂
+2
0
+2
Ответ Vatokatya
Кентен круг что ли не прошел? В графике первый после второго рубежа, но он первым оттуда 100% выйти не мог
Похоже,да. И он уже сместился в район 30 места.
+2
0
+2
За Йоханнеса Бо 💪👊👍
+7
-5
+2
а сколько Филону накинули, минуту что-ли?
+1
0
+1
Эх Тимоха сдох на последнем кругу.
+1
0
+1
Ботн!
+1
0
+1
Ого, внезапно Ботн!
+2
-1
+1
Кстати, первые в карьере цветы у Кэмпбелла Райта.
+1
0
+1
Ответ TBFTT
Давай Тимоха!!!Жаль Самуэльсон попал.
Лапшин провалил последний круг
+1
0
+1
Ответ Ljorke
Лапшин провалил последний круг
Как обычно
+1
0
+1
Ответ ParovozovArkadij
Стурла очень аккуратно начал гонку и грохнул всех на последнем круге (возможно, впервые в карьере). Вперёд за БХГ, гений
Гений стрельбы, однозначно. Сегодня приличная скорость, но её нужно стабилизировать.
+2
-1
+1
Ответ Alexei Dmitriev
Гений стрельбы, однозначно. Сегодня приличная скорость, но её нужно стабилизировать.
В прошлом сезоне стабилизировать скорость вполне получилось - Стурла хорошо бежал вплоть до простуды. В этот раз начало получилось скомканным, а пик, похоже, пришёлся на последние этапы
+1
0
+1
Ответ стоун
а сколько Филону накинули, минуту что-ли?
Две
+2
-1
+1
Ответ ParovozovArkadij
Думаю, это самый счастливый момент в карьере Тарика. Он удостоился чести соревноваться на трассе, где когда-то побеждал великий Йохан Мюлегг
как Бен Джонсон
+1
0
+1
Какая интересная гонка!
+1
0
+1
Штрелов умница, подвинул младшего)
+1
0
+1
Эрика с первой победой?
+1
0
+1
Стурла очень аккуратно начал гонку и грохнул всех на последнем круге (возможно, впервые в карьере). Вперёд за БХГ, гений
+2
-1
+1
Кентен тоже пивка бахнул
+1
0
+1
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