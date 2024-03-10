Кубок мира. Спринт. Перро победил, Жаклен – 2-й, Ботн – 3-й, Йоханнес Бо – 17-й

Француз Эрик Перро выиграл спринт на Кубке мира по биатлону в США.

Кубок мира по биатлону-2023/24

8-й этап

Солджер Холлоу, США

Мужчины

Спринт

1. Эрик Перро (Франция) – 22.19,8 (0)

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 3,9 (2)

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 11,3 (0)

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 12,9 (1)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16,3 (0)

6. Кэмпбелл Райт (США) – 20,0 (1)

7. Тарьей Бо (Норвегия) – 21,6 (2)

8. Томмазо Джакомель (Италия) – 30,8 (2)

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 32,9 (1)

10. Йоханнес Кюн (Германия) – 33,4 (1)...

17. Йоханнес Бо (Норвегия) – 58,1 (4)

Результаты обновляются.

Дата проведения 10 марта, 01.00

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