Тарасенко набрал 2+1 в матче с «Калгари» – первые очки за «Флориду». Он стал 1-й звездой, сыграв 13:28

Теги Флорида Калгари НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко набрал 2+1 с «Калгари» – первые очки за «Флориду».

Форвард «Пантерс» забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу в игре с «Флэймс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Его признали первой звездой встречи. 

Россиянин набрал первые очки после обмена в «Пантерс» из «Оттавы». Всего у него 44 (19+25) балла в 59 играх в текущем сезоне при полезности «+16».

Сегодня Тарасенко (13:28, 0:34 – в большинстве, «+3») реализовал оба броска в створ, еще 1 прошел мимо. На его счету 2 силовых приема, статистика потерь и перехватов – 1:1. 

7 комментариев
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Володя молодец! Отличное начало!
+10
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+10
Гол Баркова еще не засчитали, было бы 2+2
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По красоте Володя
+4
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+4
После первого гола один из комментаторов такой - Vladi, who’s the daddy?! 😁
+3
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+3
Прекрасный результат Владимир!!! Продолжения в том же духе!!!! Надеюсь нашел свой клуб, игрок прекрасный, и в Оттаве давал результат нормальный, несмотря на то что не нужен был команде. Успехов и результативной игры!!!!
+1
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+1
И ещё писали здесь некоторые, зачем он Флориде? С первого матча показывает зачем!))))
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Почему так мало игрового времени?
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