Тарасенко набрал 2+1 в матче с «Калгари» – первые очки за «Флориду». Он стал 1-й звездой, сыграв 13:28

Владимир Тарасенко набрал 2+1 с «Калгари» – первые очки за «Флориду».

Форвард «Пантерс» забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу в игре с «Флэймс» (5:1) в регулярном чемпионате . Его признали первой звездой встречи.

Россиянин набрал первые очки после обмена в «Пантерс» из «Оттавы». Всего у него 44 (19+25) балла в 59 играх в текущем сезоне при полезности «+16».

Сегодня Тарасенко (13:28, 0:34 – в большинстве, «+3») реализовал оба броска в створ, еще 1 прошел мимо. На его счету 2 силовых приема, статистика потерь и перехватов – 1:1.