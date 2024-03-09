Карло Анчелотти: «Ни одного игрока не преследовали так, как Винисиуса: его пинают, освистывают, оскорбляют. Каждый должен изменить отношение к нему»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти высказался об отношении людей к Винисиусу Жуниору.

«Что ж, тема Винисиуса. Я немного углубился в историю и статистику и не нашел игрока, которого так преследовали бы так, как Винисиуса: его пинают, освистывают, оскорбляют.

Он забивает голы и отдает результативные передачи. И нужно ли мне с ним разговаривать о его поведении? Нет. Я думаю, что каждый должен изменить свое отношение к нему.

Люди забывают, а я нет: в матче с «Райо Вальекано» соперник нанес ему каратистский удар и не получил даже предупреждения, а теперь все просят красную карточку [для Винисиуса] за толчок в игре против «Лейпцига», – сказал главный тренер «Реала». 

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21 комментарий
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А Винисиусу нужно в первую очередь изменить свое поведение на поле.
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Полностью заслуженно по отношению к Винисиусу... Грязный подлый провокатор которому боятся дать красную карточку за безобразное поведение на поле...
Анчи не позорься и поговори с ним хоть
Пусть научится быть адекватным на поле хотя бы)
Но сливочные будут оправдывать этот ужас)
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Он сам виновник такого отношения к себе, надо изменить себя чтобы изменить отношение окружающих!
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Лучше бы с ним поговорил нормально , ужасное поведение !
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Ну началось, очередной водопад в Мадриде от Анчелотти
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С таким чсв и поведением в целом никакого уважения к нему со стороны соперников не будет.
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Играет неплохо, но из-за всей этой истории, обычная его фотография автоматически вызывает отвращение, думаю ни у одного меня так
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Винни Джонса на него нет
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он вам будет на голову какать, что он и делает, а вы его любите...вроде уже человеку 64...
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Анчелотти следует подтянуть логику, ибо из сказанного как раз следует обратное.
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мерский Анчелотти, так слепо и лицемерно защищает своего игрока провокатора что аж тошно. и ладно бы по делу защищал, но делать из Винисиуса жертву это ппц.
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Неужели Анчи не понимает: чем больше ты выделяешь игрока, мол, к нему должно быть особое отношение, тем больше у других будет мотивации наоборот больше его провоцировать?
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Лол, вот так вот все просто так напали на несчастного вини, который ничего плохого не делает))
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Такие разговоры только хуже делают. Он миллионер, в лучшем клубе 20 века, лидер. Если ему не нравится его положение, то либо он его меняет, либо меняет отношение ко всему вокруг. Что проще?
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Смешные... а он сам отношение и нытье поменять не хочет?
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Сначала ты работаешь на репутацию, потом она на тебя.
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