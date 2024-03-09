Карло Анчелотти: «Ни одного игрока не преследовали так, как Винисиуса: его пинают, освистывают, оскорбляют. Каждый должен изменить отношение к нему»
Карло Анчелотти высказался об отношении людей к Винисиусу Жуниору.
«Что ж, тема Винисиуса. Я немного углубился в историю и статистику и не нашел игрока, которого так преследовали бы так, как Винисиуса: его пинают, освистывают, оскорбляют.
Он забивает голы и отдает результативные передачи. И нужно ли мне с ним разговаривать о его поведении? Нет. Я думаю, что каждый должен изменить свое отношение к нему.
Люди забывают, а я нет: в матче с «Райо Вальекано» соперник нанес ему каратистский удар и не получил даже предупреждения, а теперь все просят красную карточку [для Винисиуса] за толчок в игре против «Лейпцига», – сказал главный тренер «Реала».
Анчи не позорься и поговори с ним хоть
Пусть научится быть адекватным на поле хотя бы)
Но сливочные будут оправдывать этот ужас)