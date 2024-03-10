Ян победил Ядуна единогласным решением на UFC 299

В Майами проходит турнир UFC 299, в главном карде которого подрались бойцы легчайшего веса (17-5) и Сун Ядун (21-8-1).

Ян победил единогласным решением судей: 29-28, 29-28, 29-28. Он прервал серию из трех поражений.

UFC 299: О’Мэлли – Вера, Порье – Сен-Дени, Ян – Ядун и другие бои

Возвращение Яна и Порье после поражений и первая защита пояса О’Мэлли: ну какой же сочный UFC 299