Ян победил Ядуна единогласным решением на UFC 299
В Майами проходит турнир UFC 299, в главном карде которого подрались бойцы легчайшего веса Петр Ян (17-5) и Сун Ядун (21-8-1).
Ян победил единогласным решением судей: 29-28, 29-28, 29-28. Он прервал серию из трех поражений.
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Сейчас бы Марлона Веру в случае его поражения в титульнике.
Была бы возможность у судей сегодня - слили бы опять
К тому же это Маями, там не совсем американцы на трибунах
Только бизнес
Китаец для Даны прибыльнее, чем русский из Таиланда
отличное возвращение против опасного соперника.