Ян победил Ядуна единогласным решением на UFC 299

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Сун Ядун UFC 299 Петр Ян - Сун Ядун Бокс/MMA/UFC

В Майами проходит турнир UFC 299, в главном карде которого подрались бойцы легчайшего веса Петр Ян (17-5) и Сун Ядун (21-8-1).

Ян победил единогласным решением судей: 29-28, 29-28, 29-28. Он прервал серию из трех поражений.

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23 комментария
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По скорости немного сдал Петр, но победа есть победа! Ян теперь чемпион Китая)
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После первого раунда было тревожно, но было радостно видеть того самого Петра. Бил разнообразно, уходил от тейкдаунов, сам переводил уверенно. Фирменные локти на месте. Самое главное что увидел - много желания. Гораздо больше чем в последних боях Петра. Петя на верном пути, очень рад за него) Точно еще пошумит в ufc
+15
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Петя хороший бой провёл. Интересно было, смотрибельно. Соперник хороший.
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Понравилось, что Петра в штатах поддерживают очень сильно. На Ядонга свистели, а Петю прям круто поддержали. Редко для человека из РФ. Кучу раз освистывали наших.
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Максимально валидольно, но вроде как и уверенно 29-28! Всех с победой! =)
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Хороший бой, надеюсь с этого боя начнется победная серия, и как сам Петр сказал: "Начинается сезон рeваншей".
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Ответ BAI
1 раунд очень не уверенный
долго запрягает, особенность Петра
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+4
Переломил. Мое мнение - как обычно Петру выбрали наихудший вариант для возвращения. Чем они там думают - непонятно. Нужен был не молодой китайский зомби на серии побед, а какой-нибудь Фонт, Муньоз и тп. Чтобы почувствовать октагон, вернуть былую уверенность, да и он уже целый год не дрался. Первый раунд конечно грусть-печаль, но хоть потом включился. В общем затащил на тоненького.
Сейчас бы Марлона Веру в случае его поражения в титульнике.
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Ответ Роман Г.
Понравилось, что Петра в штатах поддерживают очень сильно. На Ядонга свистели, а Петю прям круто поддержали. Редко для человека из РФ. Кучу раз освистывали наших.
Ага, начиная со второго боя со Стерлингом "Let’s go Peter" постоянно слышно.
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Хороший бой для Петра. Очень крепкий китаец. Ясное дело, что старался максимально на победу работать, по этому был зажат и в полной мере не мог раскрыться. Оно и понятно после такого лузстрика.
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Ян так и ездит без нормального угла на бои. Очень порадовал, все таки его бои смотреть очень интересно, напряжение с первой до последней секунды👏👏👏
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Без серьезной доминации, но грамотно и технично разобрал добротного китайца. Заметил, что слушал подсказ и это помогло во втором раунде переломить. Рад за Яна, не очень верилось, что он сможет вернуться, но теперь вроде есть шансы на серьезные бои и рематчи, как он сам сказал
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Бой хороший. Получил удовольствие. С тяжёлой победой
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Ответ Роман Г.
Понравилось, что Петра в штатах поддерживают очень сильно. На Ядонга свистели, а Петю прям круто поддержали. Редко для человека из РФ. Кучу раз освистывали наших.
Там много казахов было, они поддержали
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Ответ Импортант, да?
Так петруху в каждом видосе игнорили перед эвентом Была бы возможность у судей сегодня - слили бы опять
Не надо искать в этом политику, скорее это следствие последнего разгромного поражения, что интерес упал. А так UFC всегда к нему были благосклонны. А судьи... свое дело они уже сделали в нужное время, сейчас можно и помочь для видимости.
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1 раунд очень не уверенный
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Ответ San9
Переломил. Мое мнение - как обычно Петру выбрали наихудший вариант для возвращения. Чем они там думают - непонятно. Нужен был не молодой китайский зомби на серии побед, а какой-нибудь Фонт, Муньоз и тп. Чтобы почувствовать октагон, вернуть былую уверенность, да и он уже целый год не дрался. Первый раунд конечно грусть-печаль, но хоть потом включился. В общем затащил на тоненького. Сейчас бы Марлона Веру в случае его поражения в титульнике.
Так петруху в каждом видосе игнорили перед эвентом
Была бы возможность у судей сегодня - слили бы опять
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Ответ Роман Г.
Понравилось, что Петра в штатах поддерживают очень сильно. На Ядонга свистели, а Петю прям круто поддержали. Редко для человека из РФ. Кучу раз освистывали наших.
Так китаец еще большее зло для штатов
К тому же это Маями, там не совсем американцы на трибунах
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Ответ San9
Не надо искать в этом политику, скорее это следствие последнего разгромного поражения, что интерес упал. А так UFC всегда к нему были благосклонны. А судьи... свое дело они уже сделали в нужное время, сейчас можно и помочь для видимости.
Так и нет тут политики
Только бизнес
Китаец для Даны прибыльнее, чем русский из Таиланда
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Петра с победой! Такое чувство что ему надо в 5 раундовых боях учавствовать, ато он не всегда за 3 раунда успевает показать что то.
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Молодец Петр. После первого раунда было очень тревожно, умение прибавлять по ходу- навык большого чемпиона. Петя вернулся.
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классический Петя. присматривался к сопернику в первом раунде, со второго начал потихоньку затягивать петлю. сила Ядуна не стала проблемой. тейкдаун во втором раунде был прекрасен. в целом, в борьбе Ян стал заметно лучше.
отличное возвращение против опасного соперника.
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Такое ощущение что Петр тяжеловат был, да и кореец крепкий попался. Такой апперкот "впитал" и хоть бы что. С победой! Надеюсь что эта первая ступень в не легком пути на вершину.
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