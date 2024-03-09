Дмитрий Песков: «Олимпийское движение, лишенное России в целом ряде видов спорта, беднеет, теряет свой уровень»

Дмитрий Песков заявил, что олимпийское движение беднеет без России.

«Олимпийское движение, лишенное России в целом ряде видов спорта, беднеет, теряет свой уровень», – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе – без национальной символики.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр