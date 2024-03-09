Дмитрий Песков: «Олимпийское движение, лишенное России в целом ряде видов спорта, беднеет, теряет свой уровень»
Дмитрий Песков заявил, что олимпийское движение беднеет без России.
«Олимпийское движение, лишенное России в целом ряде видов спорта, беднеет, теряет свой уровень», – заявил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе – без национальной символики.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр
Россию больше заботит рост цен, мобилизация после "выборов" и выживание в ближайшие годы, а не проблемы олимпийского движения
В число учредителей не вошли ,потом 40 лет были вне этого движения , потом допинговые скандалы и вот совсем приплыли ,на сколько лет неизвестно....
Есть спортивные соревнования, есть награды за победы, но прям пафосно "олимпийское движение" - это что-то из середины прошлого века.