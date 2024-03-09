Дмитрий Песков: «Олимпийское движение, лишенное России в целом ряде видов спорта, беднеет, теряет свой уровень»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Песков Легкая атлетика

Дмитрий Песков заявил, что олимпийское движение беднеет без России.

«Олимпийское движение, лишенное России в целом ряде видов спорта, беднеет, теряет свой уровень», – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе – без национальной символики.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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55 комментариев
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Об обеднении олимпийского движения без России говорят только в России
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Об обеднении олимпийского движения без России говорят только в России
Только в российской власти и у кормушек спортивных федераций.
Россию больше заботит рост цен, мобилизация после "выборов" и выживание в ближайшие годы, а не проблемы олимпийского движения
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чувак, да всем нас рать.
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«А я богатею»- добавил Песков
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Главное, что Навка регулярно получает гранты на свои шоу, которые, якобы, культурное наследие России. Песков, не смеши людей.
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Алле! Где про колени и про сами приползут?! Теряете стиль...
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И только в России об этом говорят, никто не скучает по РФ в Европе.
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Загнивают от холода и беднеют от нетрадиционности.
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Настолько беднеет, что об этом нужно постоянно напоминать)
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Главное, песков не обеднел. А остальное ему и не важно
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А без русской водки они ваще все заголубели и обесскрепились
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Ответ tankist231
Комментарий скрыт
Я живу в стране находящейся в Евросоюзе, ты ошибся адресатом.
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Ответ tankist231
Комментарий удален модератором
Я человек свободный, где хочу, там и сижу. Это только тебе разрешено ходить там, где барин разрешит.
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У них сегодня какой-то специальный день, когда всем нужно высказаться по определённой тематике?? 🤔
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никто не заметил отсутствие россии
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Сначала все умерли с голода, потому что магазины были пустые без России. Потом все замёрзли, без российского газа. Теперь все олимпийское движение страдает без России. Только в России все хорошо и все ей завидуют.
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Ответ tankist231
Комментарий скрыт
А чем она чужая-то? На дворе 2024-й год, и если ты находишься, например, в Красноярске, то Москва, Рим, Ханой и Буэнос-Айрес со всеми своими особенностями находятся от тебя примерно на одном расстоянии - в паре кликов мышкой. А раз так, то почему что-то из этого списка для меня более или менее чужое?
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Офигенно важная и информативная новость!😑
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Ответ Зубы Дзюбы
Опрос проводил?
Не надо проводить опрос, чтобы видеть общую тенденцию. Кроме Сербии, Россию в Европе никто не ждёт и никто по ней не скучает.
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Как будто Песков в спорте соображает
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олимпийское движение без россии беднеет...ок но эта улица с двухсторонним движением...а россия тогда что?...уже обеднела...
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Одно и тоже по кругу
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Ответ rossi paolo
Комментарий скрыт
Но все же раньше покаются перед Кадыровым.
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Особенно это заметно по керлингу, бадминтону и хоккею на траве!
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Как то не дружат Российская империя ( СССР ,Россия) с Олимпийским движением...
В число учредителей не вошли ,потом 40 лет были вне этого движения , потом допинговые скандалы и вот совсем приплыли ,на сколько лет неизвестно....
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Так кто в этом виноват?
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наша задача обеднить англосаксов
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Оставьте в покое МОК! Они уж как нибудь без нас проживут
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Сколько не говори халва, слаще не станет.
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А существует ли так называемое "олимпийское движение"? Это что-то на уровне выдуманных "традиционных ценностей".
Есть спортивные соревнования, есть награды за победы, но прям пафосно "олимпийское движение" - это что-то из середины прошлого века.
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