«ПСЖ» готов предложить 200 млн евро за 16-летнего Ямаля – в нем видят замену Мбаппе. «Барса» не хочет продавать игрока (Marca)
«ПСЖ» хочет подписать Ламина Ямаля.
По информации Marca, парижский клуб заинтересован в приобретении вингера «Барселоны» в качестве замены Килиану Мбаппе. «ПСЖ» готов предложить 200 миллионов евро за 16-летнего игрока. Более дорогостоящим был только трансфер Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Агент Жорже Мендеш проинформировал президента «Барселоны» Жоана Лапорту об интересе «ПСЖ» к Ямалю и сумме, которую они готовы заплатить. В руководстве «блауграны» уже знали, что французы следят за игроком, но заявили, что не продадут его.
Отмечается, что «Барса» считает Ламина лучшим воспитанником клубной академии со времен Лионеля Месси.
В текущем сезоне Ла Лиги Ямаль провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
В рамках ЕС никаких ограничений. (По-моему).
Разве руководство Барселоны виновато, что он со своим окружением принял решение не делать операцию, а лечиться консервативно ?
В том, что сейчас с Фати происходит, в большей части виноват он сам.
Барса хотела его сохранить и предлагала хорошие деньги.
В Лейпциге, Эредивизии много кто показывал и показывает отличную игру, но перейдя в большой клуб не могут заиграть, сколько уже таких примеров было.
Какая-то странная замена
Во-вторых, а где вы увидели великий клуб?