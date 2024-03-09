«ПСЖ» готов предложить 200 млн евро за 16-летнего Ямаля – в нем видят замену Мбаппе. «Барса» не хочет продавать игрока (Marca)

«ПСЖ» хочет подписать Ламина Ямаля.

По информации Marca, парижский клуб заинтересован в приобретении вингера «Барселоны» в качестве замены . « » готов предложить 200 миллионов евро за 16-летнего игрока. Более дорогостоящим был только трансфер Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Агент Жорже Мендеш проинформировал президента «Барселоны» об интересе «ПСЖ» к Ямалю и сумме, которую они готовы заплатить. В руководстве «блауграны» уже знали, что французы следят за игроком, но заявили, что не продадут его.

Отмечается, что «Барса» считает лучшим воспитанником клубной академии со времен Лионеля Месси.

В текущем сезоне Ла Лиги Ямаль провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.