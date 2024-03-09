«ПСЖ» готов предложить 200 млн евро за 16-летнего Ямаля – в нем видят замену Мбаппе. «Барса» не хочет продавать игрока (Marca)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Жорже Мендеш Килиан Мбаппе Ламин Ямаль Футбол

«ПСЖ» хочет подписать Ламина Ямаля.

По информации Marca, парижский клуб заинтересован в приобретении вингера «Барселоны» в качестве замены Килиану Мбаппе. «ПСЖ» готов предложить 200 миллионов евро за 16-летнего игрока. Более дорогостоящим был только трансфер Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. 

Агент Жорже Мендеш проинформировал президента «Барселоны» Жоана Лапорту об интересе «ПСЖ» к Ямалю и сумме, которую они готовы заплатить. В руководстве «блауграны» уже знали, что французы следят за игроком, но заявили, что не продадут его. 

Отмечается, что «Барса» считает Ламина лучшим воспитанником клубной академии со времен Лионеля Месси. 

В текущем сезоне Ла Лиги Ямаль провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

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136 комментариев
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Ответ Vatikan
не надо ямалю портить курьеру. он может стать великим в великом клубе
Курьеру бы его отдали в упаковке с бантиком , если бы Барсе действительно предлагали за него 200 млн))
+124
-22
+102
новость на грани редчайшего бреда , сейчас запрещены переходы до 18 из других стран
+42
-6
+36
ПСЖ готов предложить, купить и подтереться документом финансового фейр-плея)
+34
-6
+28
Ответ savik-A.M.
новость на грани редчайшего бреда , сейчас запрещены переходы до 18 из других стран
С других континентов.
В рамках ЕС никаких ограничений. (По-моему).
+20
0
+20
Ответ BLADER
парижское шапито,готово на все))).ну этот проект вызывает только смех конечно)))
Сказал чел с аватаркой баварии
+33
-14
+19
не надо ямалю портить курьеру. он может стать великим в великом клубе
+47
-31
+16
Ответ svaz
Комментарий скрыт
Это палка о двух концах, можно прогореть и получить второго Фати.
+19
-4
+15
Ответ VictorVallecano
Продавать не думая, если история с Фати хоть чему-то научила.
Причем тут Фати ?
Разве руководство Барселоны виновато, что он со своим окружением принял решение не делать операцию, а лечиться консервативно ?

В том, что сейчас с Фати происходит, в большей части виноват он сам.
+21
-6
+15
Ответ Se Ba
Это палка о двух концах, можно прогореть и получить второго Фати.
А можно отдать будущего мирового топа и на вырученные деньги подписать очередных середняков. Таким образом могли и 16 летнего Месси продать Интеру
+14
-2
+12
парижское шапито,готово на все))).ну этот проект вызывает только смех конечно)))
+22
-14
+8
Ответ VictorVallecano
Продавать не думая, если история с Фати хоть чему-то научила.
Пусть Ламин и далеко не идеален пока, но Фати и близко не стоит рядом с Ламном. Хотя я сам когда то верил в Фати.
+10
-2
+8
Продавать не думая, если история с Фати хоть чему-то научила.
+19
-13
+6
Ответ Raul14
ПСЖ умеет издеваться над фк Нэгрейра))
Мне кажется здесь как раз наоборот, издеваются над ПСЖ))))
+8
-2
+6
Ответ BLADER
парижское шапито,готово на все))).ну этот проект вызывает только смех конечно)))
Не то что Бавария, скупающая всех выстреливших игроков и тренеров Бундес Лиги?
+7
-2
+5
Ответ Se Ba
Это палка о двух концах, можно прогореть и получить второго Фати.
А если в итоге будет второй Месси? Тем более много схожего в игре. Хави Симонса просрали, А вон он как в Лейпциге заиграл.
+7
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+5
Ответ Йозеф Блаттер
На месте Лапорты я бы задумался серёзно. 200 лямов на дороге не валяются, ещё за 100+ продать Де Йонга и тем самым здорово разнрузить зп ведомость. И можно смело набрать высококлассную команду под нового тренера. Это можеь стать началом решения проблем Барсы.
В этом есть конечно какой-то смысл , но кого купить на эти деньги . Зная , что у Барселоны они есть , то все команды будут заламывать цены до предела . Так что лучше - свои родные , чем Дембеле и Коутинье .
+6
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+4
Ответ alexus-1990
За 200 продавать без раздумий) одного (Фати) уже промариновали. Еще непонятно что из Ямаля выйдет
Ямаль более талантлив, чем Фати.
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Обычный бред от Марки.
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Ответ Vlad Zhadejko
Думаю, ответ Барсы будет очевиден
да очевидно продадут
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Ну да…. там он и забухает
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Ответ svaz
А если в итоге будет второй Месси? Тем более много схожего в игре. Хави Симонса просрали, А вон он как в Лейпциге заиграл.
Хави Симонс пошёл на поводу у своего агента,
Барса хотела его сохранить и предлагала хорошие деньги.
В Лейпциге, Эредивизии много кто показывал и показывает отличную игру, но перейдя в большой клуб не могут заиграть, сколько уже таких примеров было.
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Ответ savik-A.M.
новость на грани редчайшего бреда , сейчас запрещены переходы до 18 из других стран
Да мбаппе играл на левом или в центре
Какая-то странная замена
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Ответ Кирилл
Причем тут Фати ? Разве руководство Барселоны виновато, что он со своим окружением принял решение не делать операцию, а лечиться консервативно ? В том, что сейчас с Фати происходит, в большей части виноват он сам.
А, то есть Ямаль гарантировано будет принимать правильные решения? Хотя в случае с Фати нельзя утверждать что он был неправ
+2
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Растите свое ) опять хотят из Ла Масии )
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Ответ savik-A.M.
новость на грани редчайшего бреда , сейчас запрещены переходы до 18 из других стран
Ну он же не застыл во времени. Наверно когда-то ему исполнится 18. И вот тогда надо брать 200 и забирать с рынка двух по 100 или трех по 70. Это правильный шаг.
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Ответ Кефтеме
Забрали Неймара - итог 0 ЛЧ , смысла также 0
Верно, они действительно орали на весь мир что с Неймаром выиграют ЛЧ. Но это не так важно)
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Даже не утка, а 100% бред )))
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есть же Симонс, тоже молодой, тоже топчик, да и по позиции как раз замена, Ламин на другом фланге играет, лол
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Ответ Vatikan
не надо ямалю портить курьеру. он может стать великим в великом клубе
Во-первых, Лапорта мать продаст за 200 лямов.
Во-вторых, а где вы увидели великий клуб?
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+1
Ответ savik-A.M.
новость на грани редчайшего бреда , сейчас запрещены переходы до 18 из других стран
Внутри Евросоюза можно. Где-то с 16 лет, где и того раньше.
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