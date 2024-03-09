Осечка «Краснодара», вылет ЦСКА и «Ак Барса» в 1-м раунде, жесткий завал лыжниц в Сочи, Кузнецов в «Каролине» и другие новости

1. Лидер Мир РПЛ «Краснодар» снова потерял очки – уступил «Ростову» в южном дерби (1:2), играя в меньшинстве с 49-й минуты. В другом матче 20-го тура ЦСКА победил «Крылья Советов» (2:0), Акинфеев отбил пенальти.

2. В первом раунде Кубка Гагарина завершились три серии: ЦСКА, дважды подряд бравший кубок, вылетел от «Локомотива» (1-4), «Автомобилист» выбил финалиста прошлого розыгрыша «Ак Барс» (4-1), а «Спартак» прошел «Северсталь» (4-1). Кроме того, «Салават» проиграл «Трактору» (1:2), минское «Динамо» уступило московскому (2:3 ОТ).

3. Жесткий завал случился в гонке на Спартакиаде учащихся в Сочи. Госпитализировали 17 лыжниц с разными травмами. Прокуратура Краснодарского края начала проверку. А глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила: «Ничего страшного. Дело в том, что уровень этих спортсменок очень низкий – они не готовы к такой трассе». И сослалась на Министерство спорта РФ.

4. «Барселона» победила «Мальорку» (1:0) в 28-м туре Ла Лиги благодаря голу 16-летнего Ямаля, Гюндоган не реализовал пенальти.

5. В последний день переходов в НХЛ «Вашингтон» обменял Евгения Кузнецова в «Каролину», «Кэпиталс» получили выбор в 3-м раунде драфта и удержали 50% зарплаты российского форварда. «Вегас» выменял Гертла у «Сан-Хосе», «Детройт» отправил Костина в «Сан-Хосе», «Нью-Джерси» выменял сразу двух вратарей – Аллена у «Монреаля» и Кяхкенена у «Сан-Хосе», «Тампа» выменяла Дамбу у «Аризоны». Все самые заметные сделки – здесь.

6. Майкл Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории (3,75 миллиарда долларов (!) с учетом инфляции), Тайгер Вудс – 2-й, Криштиану Роналду – 3-й, Леброн Джеймс – 5-й, Лионель Месси – 6-й, Роджер Федерер – 9-й.

7. Фигуристка Станислава Константинова сообщила, что ее сняли с турнира шоу-программ «Русский вызов»: «Не катаюсь по решению организаторов, проплакала два часа. Мне сказали, что мое катание пустое».

8. Норвежские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на 8-м этапе Кубка мира в США, Италия – 2-я, Германия – 3-я. Француженка Жюстин Брезаз-Буше победила в спринте, Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 2-я, Лу Жанмонно (Франция) – 3-я.

9. Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на Гран-при Саудовской Аравии, Шарль Леклер – 2-й, Серхио Перес – 3-й. Карлос Сайнс пропускает Гран-при из-за болезни.

10. Вечер бокса в Эр-Рияде. Энтони Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну во 2-м раунде, Исраил Мадримов победил Магомеда Курбанова техническим нокаутом в 5-м раунде и другие результаты.

11. Апелляция «Реала» на дисквалификацию Джуда Беллингема отклонена. Английский хавбек пропустит два матча Ла Лиги за «неуважительное отношение к судье».

12. НБА. «Кливленд» одолел «Миннесоту» в овертайме, «Оклахома» обыграла «Майами» и другие результаты.

13. «Наполи» сыграл вничью с «Торино» (1:1) в 28-м туре Серии А, Хвича Кварацхелия забил очередной гол.

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