Продюсер Юрец о пении фигуристок: «Больше понравилась Загитова. Песня Трусовой достаточно проходная, и ей нужно работать над голосом»

Музыкальный продюсер Дмитрий Юрец считает, что Загитова поет лучше Трусовой.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова записала песню «Два крыла» и выпустила клип на нее.

В феврале олимпийская чемпионка спела в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«Если сравнивать вокальные данные Загитовой и Трусовой, то могу сказать, что мне больше понравилась Загитова. Возможно, потому что у нее был кавер, но у Алины будто бы более обширные данные.

У Загитовой больше диапазон голоса. У Трусовой неплохая танцевальная композиция, но на мой взгляд стоило бы еще поработать над вокалом и саунд-продюсированием.

Как и в спорте, тут очень важны тренировки и подготовка. Вокал нужно тренировать регулярно. Если вспомнить дебют Загитовой, то сможем понять, что Алина много репетировала, судя по видео с репетиций.

Если говорить про качество песни Трусовой, то она достаточно проходная. Стоит над этим задуматься. Я бы на ее месте уделил этому больше внимания. Тем более, сейчас то самое время, когда нужно начинать.

Сейчас многие уехали, эстрада немного опустела и освободилось место для нового. Это отличная возможность. Можно привести пример Анны Асти, которая покинула группу Artik & Asti год назад.

Сколько она выпустила песен за этот год? Она очень хорошо провела этот год, выпуская коллаборации с Мотом, JONY и новые сольные песни. Чуть ли не каждую неделю она выпускает свои песни.

Нужно стремиться к такому результату. Нужно найти свое звучание и довести его до стандартов. Пока Александра до стандартов не дотягивает.

Песня неплохая, выглядит классно, но нужно работать дальше над материалом. И Александре нужно работать над своим голосом», – сказал Юрец.

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«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму