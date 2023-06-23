Продюсер Юрец о пении фигуристок: «Больше понравилась Загитова. Песня Трусовой достаточно проходная, и ей нужно работать над голосом»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Александра Трусова музыка Фигурное катание

Музыкальный продюсер Дмитрий Юрец считает, что Загитова поет лучше Трусовой.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова записала песню «Два крыла» и выпустила клип на нее.

В феврале олимпийская чемпионка Алина Загитова спела в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание». 

«Если сравнивать вокальные данные Загитовой и Трусовой, то могу сказать, что мне больше понравилась Загитова. Возможно, потому что у нее был кавер, но у Алины будто бы более обширные данные.

У Загитовой больше диапазон голоса. У Трусовой неплохая танцевальная композиция, но на мой взгляд стоило бы еще поработать над вокалом и саунд-продюсированием.

Как и в спорте, тут очень важны тренировки и подготовка. Вокал нужно тренировать регулярно. Если вспомнить дебют Загитовой, то сможем понять, что Алина много репетировала, судя по видео с репетиций.

Если говорить про качество песни Трусовой, то она достаточно проходная. Стоит над этим задуматься. Я бы на ее месте уделил этому больше внимания. Тем более, сейчас то самое время, когда нужно начинать.

Сейчас многие уехали, эстрада немного опустела и освободилось место для нового. Это отличная возможность. Можно привести пример Анны Асти, которая покинула группу Artik & Asti год назад.

Сколько она выпустила песен за этот год? Она очень хорошо провела этот год, выпуская коллаборации с Мотом, JONY и новые сольные песни. Чуть ли не каждую неделю она выпускает свои песни.

Нужно стремиться к такому результату. Нужно найти свое звучание и довести его до стандартов. Пока Александра до стандартов не дотягивает.

Песня неплохая, выглядит классно, но нужно работать дальше над материалом. И Александре нужно работать над своим голосом», – сказал Юрец. 

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

35 комментариев

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scorp19
Они обе поют ужасно, так вернее сказать.
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Сергей Орлов
Обеим медведь на лицо сел.
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Lubov Anikina
Сейчас набегут знатоки- музыканты- продюсеры и расскажут , кто есть кто
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Девочка с севера
Ну началось...
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rdyabin@icloud.com
Ответ Willy Troll
Новость на главной. Это то, что россияне заслужили. Сейчас стартовали Европейские игры в Польше - 30 видов спорта, везде олимпийская квалификация, а также командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Но про это новостей нет - только как девочки фигуристки песенки поют у себя в инстаграмчиках.
Кому эти игры интересны без России, ты подумал?
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Lubov Anikina
Эту самую важную спортивную новость Спортс поместил на главную, куда же без Загитовой?
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vanessa2021
Ответ Willy Troll
Новость на главной. Это то, что россияне заслужили. Сейчас стартовали Европейские игры в Польше - 30 видов спорта, везде олимпийская квалификация, а также командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Но про это новостей нет - только как девочки фигуристки песенки поют у себя в инстаграмчиках.
Россиянам интереснее смотреть новости про наших замечательных фигуристок, чем эти их соревнования, куда Россию не допустили под надуманными предлогами.
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Ксюша Каблукова
Ответ Happy_Kleo
Непонятно вообще : зачем фигуристки стремятся в те сферы,где таланта вообще у них нет?
А у кого он там есть - в этой сфере?))
Вживую все поют ужасно,хотя мнят себя великими певцами.Уже давно все искусственно,песни покупаются,музыка тоже,"певцам" остается только открывать рот,хотя и это у них не часто получается))
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Варлампий Варлампий
Ответ Willy Troll
Новость на главной. Это то, что россияне заслужили. Сейчас стартовали Европейские игры в Польше - 30 видов спорта, везде олимпийская квалификация, а также командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Но про это новостей нет - только как девочки фигуристки песенки поют у себя в инстаграмчиках.
сайт уже давно не про спорт. Открываешь главные новости, там обычно пяток новостей про фигурку о бывших спортсменках, пяток новостей о бесконечной любви очередных ноунеймов к Месси или Роналду. Закончился ЧМ по хоккею, пропустил финал, зашел на следующий день - на главной, понятно, ни слова, но и в самом хоккейном разделе фотка какого-то Малкина, а чтобы понять, кто же стал ЧМ по хоккею, пришлось покопаться в заметках.
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Эрнст Кренкель
Ответ Willy Troll
Новость на главной. Это то, что россияне заслужили. Сейчас стартовали Европейские игры в Польше - 30 видов спорта, везде олимпийская квалификация, а также командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Но про это новостей нет - только как девочки фигуристки песенки поют у себя в инстаграмчиках.
странно, что Вы не поняли ...
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Ксюша Каблукова
Ответ Alexey Belskiy
Анна Асти действительно много хороших песен записала.Круто что он ее упомянул
Например,какие классные песни у Асти?))
Да и все песни однообразные))
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АБZ 49
Ответ Сергей Орлов
Обеим медведь на лицо сел.
Но вам больше не повезло? Лапой в ухо попал.
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Пользователь Гугла
но, у Загитовой то хоть понятно что она поет, слышен и угадывается ее голос, тембр, а по голосу в клипе, если не знать что это Саша поет, то и не догадаешься, настолько там его изменили, вот ели бы она в клипе рот не открывала, никто бы и не подумал что это оказывается она поет, а голос и тембр Саши очень узнаваем
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ретроградный меркурий
В битве автотюнов победил автотюн Загитовой
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Кубан0ид
Так Дмитрий или Юрец?!
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фуфырка
С этим клипом только в передачу на ТНТ, где песни переделывают.
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Sgi
Ответ scorp19
Они обе поют ужасно, так вернее сказать.
Вас сейчас объяснят , что одна из них звезда ) хотя, и там и там беда )
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Эрнст Кренкель
Ответ scorp19
Они обе поют ужасно, так вернее сказать.
Алина хорошо спела, всем понравилось
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Alexey Belskiy
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Сейчас музыка не на спаде!Есть возможность послушать самых талантливых,топовых артистов мира.
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Аврора Крейсер
Люди, вы серьезно??? 🤣Девки развлекаются, получают удовольствие. Делают это ДЛЯ СВОИХ фанов и для себя. А обеих поливают как с цепи сорвавшись. Что с вами по всеми??
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Егор Павлов
Эскобар…
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