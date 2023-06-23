Лайпсик перешел в СКА. Клуб подписал контракт с канадским форвардом на 2 года

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Брендан Лайпсик перешел в СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с канадским форвардом на 2 года.

29-летний игрок будет выступать за новую команду под 88-м номером. 

Два последних сезона Брендан Лайпсик провел в составе «Металлурга», с которым в 2022 году дошел до финала Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне форвард набрал 44 (11+33) очка в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 11 (2+9) баллов в 11 играх.

9 комментариев

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Johny D
Так, было 1,259 млрд платежка, плюс, наверное, около 65-70, итого 1,330 млрд. ЧТо на 430 млн превышает потолок. Нормально, можно еще Маттсона взять и кто там на рынке еще остался из свободных?
+9
-4
+5
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Nomer22
Точечно.
+4
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mitos
Молодой, перспективный канадец)
+5
-1
+4
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Dundee
Система)
0
0
0
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KLUIVERT &#8470;9
Ответ mitos
Молодой, перспективный канадец)
Не, на так
МОЛОДОЙ! ПЕРСПЕКТИВНЫЙ!! канадец.
0
0
0
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Strannix
Ответ Johny D
Так, было 1,259 млрд платежка, плюс, наверное, около 65-70, итого 1,330 млрд. ЧТо на 430 млн превышает потолок. Нормально, можно еще Маттсона взять и кто там на рынке еще остался из свободных?
К сентябрю по фармам раскидают, да перезаключат прошлогодние на новых условиях. Читеры же.
+2
-2
0
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