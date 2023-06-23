Лайпсик перешел в СКА. Клуб подписал контракт с канадским форвардом на 2 года
Брендан Лайпсик перешел в СКА.
Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с канадским форвардом на 2 года.
29-летний игрок будет выступать за новую команду под 88-м номером.
Два последних сезона Брендан Лайпсик провел в составе «Металлурга», с которым в 2022 году дошел до финала Кубка Гагарина.
В минувшем сезоне форвард набрал 44 (11+33) очка в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 11 (2+9) баллов в 11 играх.
МОЛОДОЙ! ПЕРСПЕКТИВНЫЙ!! канадец.