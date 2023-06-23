Лайпсик перешел в СКА. Клуб подписал контракт с канадским форвардом на 2 года

Брендан Лайпсик перешел в СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с канадским форвардом на 2 года.

29-летний игрок будет выступать за новую команду под 88-м номером.

Два последних сезона провел в составе « », с которым в 2022 году дошел до финала Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне форвард набрал 44 (11+33) очка в 65 матчах Фонбет чемпионата . В плей-офф на его счету 11 (2+9) баллов в 11 играх.