«Зенит» подтвердил выкуп Мантуана у «Коринтианс». Контракт – по схеме «4+1»

«Зенит» подтвердил полноценный переход Густаво Мантуана.

Петербургский клуб заявил о соглашении с « » о полноценном переходе футболиста. Контракт с полузащитником действует по схеме «4+1».

Сезон-2022/23 провел в « » на правах аренды.

В рамках Мир РПЛ он провел 21 матч, забил шесть мячей и сделал четыре результативных передачи.