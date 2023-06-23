«Зенит» подтвердил выкуп Мантуана у «Коринтианс». Контракт – по схеме «4+1»

Теги Зенит Коринтианс трансферы Густаво Мантуан Футбол

«Зенит» подтвердил полноценный переход Густаво Мантуана.

Петербургский клуб заявил о соглашении с «Коринтианс» о полноценном переходе футболиста. Контракт с полузащитником действует по схеме «4+1».

Сезон-2022/23 Густаво Мантуан провел в «Зените» на правах аренды.

В рамках Мир РПЛ он провел 21 матч, забил шесть мячей и сделал четыре результативных передачи.

13 комментариев

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IceBear27
Ответ Destro7451
а зачем?
Нифига себе зачем. Выходя на замену делал больше многих игроков основы)
+14
-1
+13
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San9
Ответ Destro7451
а зачем?
Чтобы он снова вам победный положил с 30 метров после выхода на замену 😎
+13
-2
+11
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шатанледс 12
Мантуан каждую минуту на поле выкладывался и пахал на тренировках (по словам Оливейры). С другой стороны есть паспортист Бакаев.....
+11
-1
+10
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igls54
И как только не надоело Зениту унижать столичных конкурентов?
+10
-1
+9
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Зелёный гопник
22 года, а уже делает разницу!
Успехов Густаво, отличный трансфер👍🏻
+6
0
+6
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Зелёный гопник
Ответ igls54
И как только не надоело Зениту унижать столичных конкурентов?
Не надоело!
Особенно приятно когда они уходят со стадиона в слезах со словами: « Газпром снова всё купил » 😅
+5
0
+5
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Дмитрий9779
Отлично,наш джокер.Ду Кейрос уже в Зените:

https://fc-zenit.ru/upload/resize_cache/iblock/770/580_370_040cd750bba9870f18aada2478b24840a/igior4233w29sfxywn78tzswydj1ktth.jpg
+6
-2
+4
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SMART789
этот хорошая сделка, играет пахарь и не без таланта
+2
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Алексей Крапивкин
Ответ Destro7451
а зачем?
55 мин на результативное действие (6+4)
22 года
У Зенита было уже 50% прав
+2
0
+2
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Destro7451
Ответ San9
Чтобы он снова вам победный положил с 30 метров после выхода на замену 😎
да, хороший гол тогда был)
+1
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Ростовский
[Ответ]
Михаил Ковалев, сегодня в 19:16
[Запись на стене]
https://vk.com/wall-174207575_578364

Зенит конечно сейчас с таким мягким лимитом выносил бы соперников в еврокубках.
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alexmixer9
Ответ igls54
И как только не надоело Зениту унижать столичных конкурентов?
Когда в кризис есть безлимитные газовые деньги, можно веселиться как хочешь
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