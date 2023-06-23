«Зенит» подтвердил выкуп Мантуана у «Коринтианс». Контракт – по схеме «4+1»
«Зенит» подтвердил полноценный переход Густаво Мантуана.
Петербургский клуб заявил о соглашении с «Коринтианс» о полноценном переходе футболиста. Контракт с полузащитником действует по схеме «4+1».
Сезон-2022/23 Густаво Мантуан провел в «Зените» на правах аренды.
В рамках Мир РПЛ он провел 21 матч, забил шесть мячей и сделал четыре результативных передачи.
Успехов Густаво, отличный трансфер👍🏻
Особенно приятно когда они уходят со стадиона в слезах со словами: « Газпром снова всё купил » 😅
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22 года
У Зенита было уже 50% прав
Михаил Ковалев, сегодня в 19:16
[Запись на стене]
https://vk.com/wall-174207575_578364
Зенит конечно сейчас с таким мягким лимитом выносил бы соперников в еврокубках.