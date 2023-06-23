Адвокат сообщил, что НБА предлагала обвинительнице Конора 100 тысяч долларов за сокрытие инцидента в Майами
Адвокат заявил, что НБА и «Майами» помогали Конору Макгрегору замять инцидент в туалете.
«Некоторые из стоявших там охранников работали не на Конора Макгрегора. Их нанял «Майами». Они решили угодить знаменитости вместо того, чтобы защитить молодую женщину, попавшую в беду», – заявил адвокат предполагаемой жертвы Макгрегора, сказавший, что НБА предлагала обвинительнице 100 тысяч долларов за закрытие дела.
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