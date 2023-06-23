Адвокат сообщил, что НБА предлагала обвинительнице Конора 100 тысяч долларов за сокрытие инцидента в Майами

Теги происшествия Майами НБА UFC Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Адвокат заявил, что НБА и «Майами» помогали Конору Макгрегору замять инцидент в туалете.

«Некоторые из стоявших там охранников работали не на Конора Макгрегора. Их нанял «Майами». Они решили угодить знаменитости вместо того, чтобы защитить молодую женщину, попавшую в беду», – заявил адвокат предполагаемой жертвы Макгрегора, сказавший, что НБА предлагала обвинительнице 100 тысяч долларов за закрытие дела.

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4 комментария

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Сергей
Что за шляпа
+7
-1
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kolyan#15
Зачем это лиге? Не верится
+1
-1
0
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Мага осторожный
Магазин Пятёрочка предложил канану джарусу 500р, если он заберёт заявление о домогательстве к нему пожилой уборщицы
0
0
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