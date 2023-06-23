Галле (ATP). 1/4 финала. Синнер играет с Бубликом, Медведев встретится с Баутиста-Агутом, Рублев – с Грикспором
Даниил Медведев поборется с Роберто Баутиста-Агутом в четвертьфинале в Галле.
Андрей Рублев встретится с Тэллоном Грикспором.
Сетка турнира здесь.
Terra Wortmann Open
Галле, Германия
19 – 25 июня 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 195 175 евро
Открытые корты, трава
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 23 июня, 16.00
- Дата проведения
- 23 июня, 18.30
- Дата проведения
- 23 июня, 13.10
- Дата проведения
- 23 июня, 14.30
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