Галле (ATP). 1/4 финала. Синнер играет с Бубликом, Медведев встретится с Баутиста-Агутом, Рублев – с Грикспором

Теги результаты ATP Terra Wortmann Open Теннис

Даниил Медведев поборется с Роберто Баутиста-Агутом в четвертьфинале в Галле.

Андрей Рублев встретится с Тэллоном Грикспором.

Сетка турнира здесь.

Terra Wortmann Open

Галле, Германия

19 – 25 июня 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
23 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
Дата проведения
23 июня, 18.30
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Янник Синнер (Италия)
4:3
Дата проведения
23 июня, 13.10
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Николас Харри (Чили)
Дата проведения
23 июня, 14.30
Онлайн матча

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3 комментария

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billy_pilgrim
Бублику удачи! Пора размочить лички.
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Додик Аксель
Хоть здесь дождя нет и можно посмотреть теннис. Саше удачи и хорошей подачи !
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Листок яблони
Только Медведев! Только вперёд!
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