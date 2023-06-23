Зарплата Лайпсика в СКА – около 55 млн рублей за сезон (Metaratings)
Зарплата Брендана Лайпсика в СКА составит около 55 млн рублей за сезон.
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее стало известно, что СКА подписал контракт с канадским форвардом на 2 года.
Два последних сезона Лайпсик провел в составе «Металлурга», с которым в 2022 году дошел до финала Кубка Гагарина.
В минувшем сезоне форвард набрал 44 (11+33) очка в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 11 (2+9) баллов в 11 играх.
Не верю что ему меньше 100 насыпали
Не намного больше будет получать.
Главное чтобы не деградировал там....