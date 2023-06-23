Малком зарабатывает в «Зените» около 3,5 млн евро в год, Кузяев – самый высокооплачиваемый россиянин с 1,8 млн («СДЗД»)
Малком зарабатывает в «Зените» около 3,5 млн евро в год.
Об этом сообщает «Спорт день за днем».
По данным издания, Далер Кузяев зарабатывает больше всех среди российских игроков «Зенита». Его оклад без учета бонусов составляет 1,8 млн евро в год.
Также известно, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев получает около 650 тысяч евро в год без учета бонусов, которые у некоторых игроков в клубе могут доходить до 1 млн евро.
Приведены зарплаты и некоторых других игроков: Матео Кассьерра зарабатывает 1,3 млн евро в год, Алексей Сутормин – 1,2 млн, Арсен Адамов – 500 тысяч.
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Ну это если вы по делу поговорить. Еслиже вам надо было просто докопаться до слова с крайне широкой семантикой, то не стоит так больше делать, потому что выглядит глуповато. Ну и куда вам тогда стоит пойти, я тоже могу подсказать.