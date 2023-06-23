Малком зарабатывает в «Зените» около 3,5 млн евро в год, Кузяев – самый высокооплачиваемый россиянин с 1,8 млн («СДЗД»)

Малком зарабатывает в «Зените» около 3,5 млн евро в год.

Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По данным издания, зарабатывает больше всех среди российских игроков « ». Его оклад без учета бонусов составляет 1,8 млн евро в год.

Также известно, что защитник «Зенита» получает около 650 тысяч евро в год без учета бонусов, которые у некоторых игроков в клубе могут доходить до 1 млн евро.

Приведены зарплаты и некоторых других игроков: зарабатывает 1,3 млн евро в год, – 1,2 млн, Арсен Адамов – 500 тысяч.