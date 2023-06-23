Малком зарабатывает в «Зените» около 3,5 млн евро в год, Кузяев – самый высокооплачиваемый россиянин с 1,8 млн («СДЗД»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Алексей Сутормин Далер Кузяев Малком Матео Кассьерра Арсен Адамов деньги Футбол

Малком зарабатывает в «Зените» около 3,5 млн евро в год.

Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По данным издания, Далер Кузяев зарабатывает больше всех среди российских игроков «Зенита». Его оклад без учета бонусов составляет 1,8 млн евро в год.

Также известно, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев получает около 650 тысяч евро в год без учета бонусов, которые у некоторых игроков в клубе могут доходить до 1 млн евро.

Приведены зарплаты и некоторых других игроков: Матео Кассьерра зарабатывает 1,3 млн евро в год, Алексей Сутормин – 1,2 млн, Арсен Адамов – 500 тысяч.

81 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadyan_chel1994
Ага. Очень интересные сказки. За трофеями все туда идут. Иуде платили 3,5. У малкома явно выше намного
+89
-31
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Какие 3.5 млн, что за шутехи? Кто поедет из Барселоны в Зенит на зарплату середняка АПЛ
+79
-27
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Криштиану Роналду
Малком и есть самый высокооплачиваемый россиянин в клубе а не Кузяев.
+47
-1
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ApXuMaHqPuT
Ответ Hitgoe Himgob
сутормин 1.2 евро🤣🤣🤣
Официально у Сутормина зарплата 20 тыщ рублей плюс бесплатный проездной на метро😏
+42
-10
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cryt3k
Это уже после продления прошлым летом, когда все источники сообщали о нехилой прибавке по сравнению с прошлым соглашением. Получается, что Малком переходил из Барселоны на контракт 2-2.5 млн евро? Охотно верю
+28
-4
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОттоДракула
Ответ Marcus-light
Какие 3.5 млн, что за шутехи? Кто поедет из Барселоны в Зенит на зарплату середняка АПЛ
В середняках апл хорошим игрокам платят поболе)
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
сутормин 1.2 евро🤣🤣🤣
+29
-9
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всех их сделал
Интересно каким образом те 8 млн, что озвучивались при трансфере, плавно превратились в 3,5? За трёшку он бы не поехал в Россию играть и тем более не остался бы так надолго, не надо тут лапшу вешать, скоро вообще выяснится что все бразильцы в Зените играют забесплатно, а кто-то даже сам доплачивает за то, чтоб с честью надеть эту легендарную футболку
+27
-10
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ FNT
1) Он приехал в Россию 4 года назад, когда АПЛ начинала раскручиваться, но не настолько. 2) В России намного ниже НДФЛ, чем в Европе - два. Это не шутехи. Фантазии про 5-7-9 миллионов - вот это бредни, да, которыми болельщики всяких лузерских недоклубов успокаивают себя после очередного провала.
АПЛ начинала раскручиваться 4 года назад? Ок)
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
r3tr0!
Так это белая)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FRogER
Ответ Marcus-light
Какие 3.5 млн, что за шутехи? Кто поедет из Барселоны в Зенит на зарплату середняка АПЛ
Лучше в старте в Зените,чем в резерве барселоны
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
averalex030@gmail.com
А я сварщик в совхозе 27000 )))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василь Еремеев
Ответ ApXuMaHqPuT
Была инфа, что у малкома личка 7 лямов евро в год
Когда вижу все эти писули, то есть одна просьба предоставьте пожалуйста документы или банковские выписки. А так это всё слова, я тоже много чего могу сказать или написать и что из этого?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
спасибо, поржал
неудачная попытка успокоить налогоплательщиков, за счет которых финансируется искусственный проект
+19
-15
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ричард Чейз
Кассьера получает меньше Шамара и стоил более чем в два раза дешевле. Но Зенит, конечно, убивает наш футбол, с ним невозможно конкурировать)
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ага, ещё в рублях зарплата у него, потому что очень любит Россию.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
карабашка
И ещё столько же в конверте.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RussianKiwi
Я думаю у Марком реально в районе 7 миллионов
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владддд
Вот поэтому смешно было читать про рассуждения Кузяева об возможном трансфере в Европу, клуб который он мог бы потянуть лет 5 назад по уровню, типа Валенсии (хотя там были в то время Парехо, Коклен, Кондогбиа в центре), Эспаньола, игравшего в ЕК (хотя и там сильная конкуренция типа Марка Роки, Гранеро, Дардера), ктобы ему там личку в 2 ляма отвалил? Идти на меньшие деньги в более конкурентную среду, где тебя в случае чего легко на баку двинут, этот лимитчик бы никогда не согласился. Хотя Далер по российским меркам футболист высокого уровня, тут бесспорно.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wlad wasew
Ответ Ivan Petrov
Ну да,у питерских всё сказки...
И только лукойл живёт в жёстких конкурентных реалиях
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
theuser
Ответ Slava Vestiaz
Кузяев зарабатывает больше всех, но при этом ему всё мало
Так всем всегда мало ;)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Ответ Artur Artur
Ну читать он научился лет 6-7 назад. А футбольным экспертом стал 4 года назад. Как то так получается)
Нет и нет. Когда научишься думать, пиши, поговорим. :) Хамло трамвайное.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Ответ Marcus-light
АПЛ начинала раскручиваться 4 года назад? Ок)
В свое нынешнее космическое состояние? Да. Первый огромный телеконтракт был с 2016 по 2019 год, клубы еще адаптировались и разбирались. В 2019 дикие траты середняков потихоньку начинались (в духе Аллера), но не вошли в норму, как через пару лет после этого.

Ну это если вы по делу поговорить. Еслиже вам надо было просто докопаться до слова с крайне широкой семантикой, то не стоит так больше делать, потому что выглядит глуповато. Ну и куда вам тогда стоит пойти, я тоже могу подсказать.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кузубов
Ответ Vadyan_chel1994
Ага. Очень интересные сказки. За трофеями все туда идут. Иуде платили 3,5. У малкома явно выше намного
Меньше чем за 5 он не играл бы. Все видели его жест после чемпионства
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ApXuMaHqPuT
Ответ Vadyan_chel1994
Ага. Очень интересные сказки. За трофеями все туда идут. Иуде платили 3,5. У малкома явно выше намного
Была инфа, что у малкома личка 7 лямов евро в год
+21
-20
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
default backend - 404