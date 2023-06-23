Татьяна Навка: «Была в шоке от того, как изменился Нью-Йорк. Много бродяг и нищих, агрессивные настроения, фальшивые улыбки, грязные улицы»

Теги Татьяна Навка Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сравнила Нью-Йорк и Москву.

– Вы прожили в США 14 лет. Сильно ли, по-вашему, изменились Штаты за эти годы? Можете сравнить США тех времен, когда вы там жили, и сегодняшнюю Америку? Многие говорят, что страна сильно изменилась. В какую сторону?

– Мне не хотелось бы выступать с анализом и оценками изменений в США. Сложно судить о переменах в чужой стране через океан. Более того, когда мы там жили, мы все равно вели довольно закрытый образ жизни спортсменов – ежедневные тренировки, а свободное время – дома с семьей и друзьями.

С бытовой точки зрения могу сказать, что, когда приехали в США в 1992 году, мы, конечно, были потрясены чистотой и благополучием Америки, изобилием супермаркетов, дружелюбием и доброжелательностью американцев. На контрасте с пустыми прилавками и хмурыми лицами в распавшемся СССР это было невероятно.

Но последний раз, когда мы с моей старшей дочерью были в Нью-Йорке лет шесть назад, мы были в шоке от того, как поменялся город и его энергетика. Много бродяг и нищих, агрессивные настроения, витающие в воздухе, фальшивые улыбки, грязные улицы...

Тогда, вернувшись в Москву, мы обе отметили очевидный контраст между городами – насколько чисто и красиво в российской столице.

Вообще, я бесконечно люблю Москву. По моему мнению, это один из самых потрясающих городов в мире. Восхищаюсь его красотой, с упоением наслаждаюсь летними прогулками, слежу за изменениями, горжусь, как он развивается!

Кстати, приезжая на гастроли последние три года в Сочи, я тоже радуюсь тому, как меняется город, как он растет и развивается, сколько людей со всей России приезжают сюда, в курортную столицу нашей страны. И это не может не радовать, – сказала Навка. 

«Когда я жила в Америке, она была другой: тусовка, все бежало, сникерсы, баунти». Послушали Татьяну Навку

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78 комментариев

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Гур
Может потому что ты по Москве и в принципе по России передвигаешься, как особая каста и тебе всë дозволено из-за твоего муженька и прочих ему подобных?
А по Нью-Йорку как простой турист и видишь (О Боже!) простых людей?
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DenSpM
ААААААААААААААААААААААААААААААААААА
+124
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+116
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WERT1985
Агрессивные настроения, витающие в воздухе, фальшивые улыбки (с). Ох уж эта бездуховная загнивающая Америка)
+96
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=KoT=
А, шо вы вообще на территории "врага" делали?
Квартиру выбирали?
+62
-3
+59
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Pikachu Pikachu
Отец был в Нью-Йорке в конце 90-ых. Чистым он уже тогда не был.
И да, Москва действительно очень чистый город, потому что эту чистоту оплачивает вся страна.
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Павел Мельников
Опять нытье Навки о том, какой была хорошей Америка, пока перед ней не замаячила фигура царского секретаря в России, а потом внезапно стала плохой.
+47
-4
+43
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Антон
Ответ DenSpM
ААААААААААААААААААААААААААААААААААА
крокодилы - бегемоты
+46
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+41
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Pospishil
Ей бы в район трёх вокзалов без мужа на метро съездить-вот где красивые люди и искренние улыбки.
+42
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+37
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Criptonit
Жители Нью-Йорка только и мечтают чтобы жить в Москве, соболезную им там
+38
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+33
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Гуго Капет
Если человек фальшивый - ему и улыбаться будут фальшиво.
В случае с Навкой-Песковой все закономерно.
+36
-6
+30
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Бибис
Ответ DenSpM
ААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Согласен.
+36
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Mbest77
Именно поэтому толпы американцев штурмуют российские консульства для оформления документов для ПМЖ!)
+25
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+21
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KaaTim
Мощно. Шесть лет назад была, до сих пор от шока отойти не смогла, только сейчас прорвало.
+24
-4
+20
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Daishi
Ага, еще там негров на Бродвее по четвергам вешают, а Рокфеллер на завтрак мириканских детей кушает.))
+20
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Atsuktuvas
Ощущение, что прочитал передовицу из газеты "Красный улан-удэнец".
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Mobilis
Действительно, в Москве лучше. На всю Рублевку, только Вован и Лексус.
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Он саМый
Столица США - Вашингтон, а Нью-Йорк на 200 км севернее. Предлагаю песковой отъехать на 200 км от Москвы и описать чистоту населённых пунктов
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-3
+12
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Санитар-волк
Ржунимагу ))) Как это напоминает савейские "рразоблачительные" ролики, снимавшиеся на заднем дворе посольства. Как выперли, так вся Америка "превратилась в гетто". Впрочем, муженёк рядом - у кого ещё врать учиться ))
+15
-3
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Дмитрий Шелема
Ответ Кирилл Дьячков
обезьяны-кашалоты)) вроде
и зеленый попугай 🦜
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Кирилл Дьячков
Ответ Азамат Ракишев
дальше вроде "кашалоты, бегемоты"
обезьяны-кашалоты)) вроде
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Мистер Уайт
Танюшка ностальгирует по Нью-Йорку, в который её не пускают.
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Yury Sin
Ответ Дмитрий Шелема
и зеленый попугай 🦜
и зелёная Навка.
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oldparakhod
Пару, тройку месяцев назад, это уже публиковали. Совсем беда с новостями...))
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Angelgirl
Раньше девушка была с пустыми карманами и Америка ей виделась иначе, такой же как и всем россиянам, там по разным причинам оказавшимся. А сейчас девушка ох----!!!!!!!!!! Живёт как душе угодно, бабла незаработанного столько, что даже американцы до которых простым россиянам по финансовым возможностям стало даже дальше чем латино-американцам, кажутся ей неприветливыми бомжами!!! Но всё меняется в жизни!!!
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Алина Бель
да и вообще пресс-секретарь у тамошнего президента - какая-то смазливая девица с фальшивой улыбкой и агрессивными настроениями.. То ли дело у нас - такой искренний, такой настоящий и дружелюбный - Дмитрий Сергеевич!!!
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