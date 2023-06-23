Татьяна Навка: «Была в шоке от того, как изменился Нью-Йорк. Много бродяг и нищих, агрессивные настроения, фальшивые улыбки, грязные улицы»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сравнила Нью-Йорк и Москву.

– Вы прожили в США 14 лет. Сильно ли, по-вашему, изменились Штаты за эти годы? Можете сравнить США тех времен, когда вы там жили, и сегодняшнюю Америку? Многие говорят, что страна сильно изменилась. В какую сторону?

– Мне не хотелось бы выступать с анализом и оценками изменений в США. Сложно судить о переменах в чужой стране через океан. Более того, когда мы там жили, мы все равно вели довольно закрытый образ жизни спортсменов – ежедневные тренировки, а свободное время – дома с семьей и друзьями.

С бытовой точки зрения могу сказать, что, когда приехали в США в 1992 году, мы, конечно, были потрясены чистотой и благополучием Америки, изобилием супермаркетов, дружелюбием и доброжелательностью американцев. На контрасте с пустыми прилавками и хмурыми лицами в распавшемся СССР это было невероятно.

Но последний раз, когда мы с моей старшей дочерью были в Нью-Йорке лет шесть назад, мы были в шоке от того, как поменялся город и его энергетика. Много бродяг и нищих, агрессивные настроения, витающие в воздухе, фальшивые улыбки, грязные улицы...

Тогда, вернувшись в Москву, мы обе отметили очевидный контраст между городами – насколько чисто и красиво в российской столице.

Вообще, я бесконечно люблю Москву. По моему мнению, это один из самых потрясающих городов в мире. Восхищаюсь его красотой, с упоением наслаждаюсь летними прогулками, слежу за изменениями, горжусь, как он развивается!

Кстати, приезжая на гастроли последние три года в Сочи, я тоже радуюсь тому, как меняется город, как он растет и развивается, сколько людей со всей России приезжают сюда, в курортную столицу нашей страны. И это не может не радовать, – сказала Навка.

«Когда я жила в Америке, она была другой: тусовка, все бежало, сникерсы, баунти». Послушали Татьяну Навку