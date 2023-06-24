«Челси» отказался продать Маунта за 50+5 млн фунтов и предложил «МЮ» купить хавбека за 58+7 млн

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт Футбол

Третье предолжение «Манчестер Юнайтед» по Мэйсону Маунту отклонено.

Как сообщает The Athletic, «Челси» не согласился продать хавбека за 50 млн фунтов и еще 5 млн в качестве бонусов.

При этом лондонцы сделали встречное предложение: 58 млн и еще 7 млн в виде дополнительных выплат. Также они хотят организовать встречу с целью найти компромисс и закрыть сделку.

Стороны надеются на то, что договориться удастся в кратчайшие сроки, чтобы Маунт своевременно начал подготовку к сезону в составе новой команды.

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20 комментариев

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damondiamond
МЮ должен выйти из сделки, их переговорный отдел и так ни во что не ставят, нужно возвращать авторитет
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+17
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Rio de Janeiro
Ответ damondiamond
МЮ должен выйти из сделки, их переговорный отдел и так ни во что не ставят, нужно возвращать авторитет
Забавно выглядит ситуация, когда клубы, выкидывающие 100 млн на всяких мудриков/антони, торгуются из-за каких-то 10 млн
+16
-3
+13
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Godare88
Ответ Алекс Мелкумян
Почему нельзя как Ливерпуль придти, дать 40+5 и сказать "или так или никак". Щас опять за оверпрайс купят игрока и сразу давление навлекут высокой стоимостью трансфера. Ну ничему жизнь не учит. У типа год по контракту остался, он провел плохой сезон и ему личку большую не дают - выкручивай руки как хочешь, так нееее, ща за трансфер как обычно переплатят и личку лямов 10-15 млн сделают и сиди братишка до конца жизни, жизнь удалась.
если речь про МакАлистера, то у него пункт выкупа был
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mj23.net
Ответ damondiamond
МЮ начинал с 80 за Антони) надеюсь, они вынесли урок из прошлого лета
Разница была в том, что Аякс имел право завысить ценник. Антони был одним из лидеров команды с длинным контрактом. Аякс уже тогда лишился нескольких игроков и тренера. МЮ пришел за ним в конце ТО. Найти замену Антони Аякс уже не могли. МЮ по сути его купил на флажке 30го августа. Аякс в итоге пролетел мимо ЛЧ. Банально сверхприбыль от продаж как-то компенсировала потерю бабла от участия в ЛЧ.
У Маунта остался один год в Челси, в этом сезоне была травма и рецидив и еще операция. Сезон завален. Клубу выгодно его продать, если уж они поругались. 55 лямов поднять на воспитаннике с годом контракта вполне нормально. Никто кроме МЮ особо его видимо не хочет. Зимой его ценник упадет прилично. МЮ надо сливаться)
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Абдула Магомедсаидов
Боули столько тратил, а тут стал таким мелочным
+2
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Кирилл.С-Пб
Частичка Абрамовича осталась в Челси...)))
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Мужанов Дмитрий Александрович
А как же недавняя новость о том что МЮ сделает последнее предложение Челси по Макету в виде 50 млн? Вот и посмотрим насколько прогнётся Юнайтед)
+1
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Alexander Yavriantz
Ответ damondiamond
МЮ должен выйти из сделки, их переговорный отдел и так ни во что не ставят, нужно возвращать авторитет
Теперь уже да, а так то надо было бы предложить 55+5 в третий раз, чтоб Челси сбросил 5 лямов и игрок перешёл до предсезонки. Сейчас уже нельзя продолжать переговоры и делать уступки.
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damondiamond
Ответ Rio de Janeiro
Забавно выглядит ситуация, когда клубы, выкидывающие 100 млн на всяких мудриков/антони, торгуются из-за каких-то 10 млн
МЮ начинал с 80 за Антони) надеюсь, они вынесли урок из прошлого лета
+1
0
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p
Может 45+10?)
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Alexander Yavriantz
Похоже не судьба перейти в МЮ этим летом.
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Ksandvankneshas
МЮ сейчас до сотки так доторгуется. Сказочные, что скажешь.
Я понимаю, это очередная личная хотелка Тен Хага и его не хотят подвести, но это уже чересчур.
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damondiamond
Ответ Alexander Yavriantz
Теперь уже да, а так то надо было бы предложить 55+5 в третий раз, чтоб Челси сбросил 5 лямов и игрок перешёл до предсезонки. Сейчас уже нельзя продолжать переговоры и делать уступки.
МЮ не выйдет из переговоров, уже сообщили
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Alexander Yavriantz
Ответ damondiamond
МЮ не выйдет из переговоров, уже сообщили
Кто сообщил и что именно?
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Анхолик
Ответ Rio de Janeiro
Забавно выглядит ситуация, когда клубы, выкидывающие 100 млн на всяких мудриков/антони, торгуются из-за каких-то 10 млн
Это же 😀
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Алекс Мелкумян
Ответ Godare88
если речь про МакАлистера, то у него пункт выкупа был
Всяких Диасов и Жот по похожим ценам покупали, МЮ бы точно за них выложил бы 65-75
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