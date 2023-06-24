«Челси» отказался продать Маунта за 50+5 млн фунтов и предложил «МЮ» купить хавбека за 58+7 млн
Третье предолжение «Манчестер Юнайтед» по Мэйсону Маунту отклонено.
Как сообщает The Athletic, «Челси» не согласился продать хавбека за 50 млн фунтов и еще 5 млн в качестве бонусов.
При этом лондонцы сделали встречное предложение: 58 млн и еще 7 млн в виде дополнительных выплат. Также они хотят организовать встречу с целью найти компромисс и закрыть сделку.
Стороны надеются на то, что договориться удастся в кратчайшие сроки, чтобы Маунт своевременно начал подготовку к сезону в составе новой команды.
У Маунта остался один год в Челси, в этом сезоне была травма и рецидив и еще операция. Сезон завален. Клубу выгодно его продать, если уж они поругались. 55 лямов поднять на воспитаннике с годом контракта вполне нормально. Никто кроме МЮ особо его видимо не хочет. Зимой его ценник упадет прилично. МЮ надо сливаться)
Я понимаю, это очередная личная хотелка Тен Хага и его не хотят подвести, но это уже чересчур.