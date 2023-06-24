«Челси» отказался продать Маунта за 50+5 млн фунтов и предложил «МЮ» купить хавбека за 58+7 млн

Третье предолжение «Манчестер Юнайтед» по Мэйсону Маунту отклонено.

Как сообщает The Athletic, « » не согласился продать хавбека за 50 млн фунтов и еще 5 млн в качестве бонусов.

При этом лондонцы сделали встречное предложение: 58 млн и еще 7 млн в виде дополнительных выплат. Также они хотят организовать встречу с целью найти компромисс и закрыть сделку.

Стороны надеются на то, что договориться удастся в кратчайшие сроки, чтобы своевременно начал подготовку к сезону в составе новой команды.