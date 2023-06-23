Сестра Роналду: «Криштиану не идеален. Он эгоцентричный, тщеславный, индивидуалист. Он был обречен стать никем, но перевернул все пророчества»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Катя Авейру Футбол

Сестра Криштиану Роналду заявила, что ее брат был обречен стать никем, но смог преуспеть.

«Криштиану Роналду не идеален. Эгоцентричный. Тщеславный. Индивидуалист.

Мы прославляем идеальных, которые и мухи не обидят, тех, кто играет в мертвецов, спящих, за которыми скрываются пороки и извращения. Радует, что Криштиану – их полная противоположность.

Своим примером он доказал нам, что не существует выигрышных билетов к звездам или вечному огню. Криштиану родился и был обречен стать никем. Он мог выжить, он мог, в крайнем случае, попытаться жить и забить несколько голов, которые скрыли бы тяжесть ноши, которую он нес.

Но его талант, упорный труд и договор, подписанный с судьбой, перевернули все пророчества с ног на голову», – написала Катя Авейру в инстаграме.

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43 комментария

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Аморалинни
Сестра начала писать пост, но Роналду успел отобрать у нее телефон и дописал сообщение
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Ignazio DE Alter
сестра рискует стать некрасивой
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Domian
Криштиану ваш просто не вырос, это 40 летний дядя с комплексами и максимализмом как у 15 летнего.
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maks44
У меня такое ощущение, что не все родственники довольны размером денежного довольствия от Роналду.
+25
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Антон Фалафель
Катя Авейру напишет книгу про брата: "От аборта до вершины"
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TiGra
Она какая-то отмороженная
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Redmurza
Выписана из сестёр, получается
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Kuryanin
Эта сестра сломалась, несите новую.
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Антон Фалафель
Криш действительно собрал в себе все пороки человечества.
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Манковский
Великая Алонса уже едет выдирать волосы из Катьки. Будет настоящая бабская драка за спелый фрукт.
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TheItalian204
Ну хоть так сказала правду)
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Men77
Она что каждый день в инсте это пишет? Я думал она какое то интервью дала.
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Интеллигентный колхозник
Какая-то звенящая пустота за этими гипер-пафосными высказываниями
+5
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Кашшай Чакырович
Ответ TiGra
Она какая-то отмороженная
Там вся семейка отмороженная ,а после ЧМ ,там совсем крыша поехала ,как у семейки ,так и у фанатов Роналду
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Men77
Ответ Кашшай Чакырович
Там вся семейка отмороженная ,а после ЧМ ,там совсем крыша поехала ,как у семейки ,так и у фанатов Роналду
Это НЕПРАВДА! У его фанатов крыша протекала и до ЧМ! 😁
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Ilya63
Вот вроде бы похвалить хотела и пишет-то наконец по делу, но общее впечатление от текста - как будто некролог получился.
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AnMe
Господи, уже 3 или 4 статья тут огромная? Она все это пишет в инстаграме? Вроде, не первый раз такое. Совсем кукуха того.
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peterkorn
friendly fire
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Иван Баланар
Здравые рассуждения. Общество, включая аутистов со спортса, не может сложить 2+2, не способны хоть к какому-то более или менее глубокому анализу. У них хороший тот, кто говорит " всё хорошо", а плохой тот, который говорит "всё плохо". И дальше этих тугодумов уже ничего не парит. Нет задачи размышлять, думать. Жрут лицемерие и фейки и просят добавку.
+2
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нелюбитель футбола
Как будто оправдывается... Видать есть за что... https://youtube.com/shorts/aDGxTD90v-w?feature=share
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Второй эксперт
Сестра писала заявку на "Битву экстрассенсов"
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ TiGra
Она какая-то отмороженная
Был бы у тебя такой брат, который подогревал всегда большим баблом, обеспечил жизнь племянникам и т.д., посмотрел был что ты писал😂
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AnMe
Ответ Принципы_Комсомольска_на_Амуре
Смотрю сейчас реалити шоу the ultimate fighter на Кинопоиске. Там команда макгрегора и чендлера дерутся между собой, а в конце подерется конор и чердлер. Так вот, составить конкуренцию по нарциссизму, эгоизму и тщеславию Роналду может Конор. Принеприятнейший тип. Насколько высокомерный, причем необоснованно. Ну ладно, да ты шоумен. Но ты ведь даже не великий боец, так крепкий середняк.
Этот образ ему принесло имя, чемпионство и деньги. Хотя как боец он слишком переоценен, даже если он вырубил за пару секунд Альдо, за котрого я давненько болел. Поэтому этот образ он сохраняет и продвигает, потому что уже как личный бренд. С Криштиану совсем другая ситуация, он просто моросит.
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Дмитрий Турецкий
"Определенно, тщеславие – мой самый любимый из грехов. Он так фундаментален, самолюбие – это естественный наркотик. " ©"Адвокат дьявола. "
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Пирс Морган
Ну, то есть, он не скрывает все свои пороки и извращения? Все понятно.
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