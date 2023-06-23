Сестра Роналду: «Криштиану не идеален. Он эгоцентричный, тщеславный, индивидуалист. Он был обречен стать никем, но перевернул все пророчества»
Сестра Криштиану Роналду заявила, что ее брат был обречен стать никем, но смог преуспеть.
«Криштиану Роналду не идеален. Эгоцентричный. Тщеславный. Индивидуалист.
Мы прославляем идеальных, которые и мухи не обидят, тех, кто играет в мертвецов, спящих, за которыми скрываются пороки и извращения. Радует, что Криштиану – их полная противоположность.
Своим примером он доказал нам, что не существует выигрышных билетов к звездам или вечному огню. Криштиану родился и был обречен стать никем. Он мог выжить, он мог, в крайнем случае, попытаться жить и забить несколько голов, которые скрыли бы тяжесть ноши, которую он нес.
Но его талант, упорный труд и договор, подписанный с судьбой, перевернули все пророчества с ног на голову», – написала Катя Авейру в инстаграме.
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