«Аль-Хилаль» объявил о переходе Невеша за рекордные 47 млн фунтов: «Из «Вулвс» в самый большой клуб Азии»
«Вулверхэмптон» за рекордную сумму продал Рубена Невеша в «Аль-Хилаль».
Команда из Саудовской Аравии официально подтвердила трансфер 26-летнего полузащитника.
«Аль-Хилаль» заплатит за переход португальца 47 миллионов фунтов – это рекордная сумма продажи в истории английского клуба.
«Из «Вулверхэмптона» в самый большой клуб Азии», – такой подписью сопроводили трансфер футболиста в социальной сети «Аль-Хилаля».
Английский клуб также подтвердил уход футболиста.
В прошлом сезоне Рубен Невеш забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу в 35 матчах АПЛ. Он выступал за «Вулверхэмптон» с сезона-2017/18.
Как-то неуважительно к Луч-Энергии.
К тому же, там он только закрепил статус потенциального топ-форварда, а вот тот факт, что после матрасников он перешёл в Монако, где по сути и спустил свою карьеру в унитаз, вот это да
Ну и с Пасторе тоже примерно такая же ситуация: он ушёл в ПСЖ из слабого Палермо, у французов уже было тотальное обновление команды плюс в Париж пришёл Анчелотти, другое дело, что сам Пасторе как бы там отыграл образцово от силы сезон-полтора
А «Аль-Наср», получается, Спартак.