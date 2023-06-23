«Аль-Хилаль» объявил о переходе Невеша за рекордные 47 млн фунтов: «Из «Вулвс» в самый большой клуб Азии»

Теги премьер-лига Англия трансферы Вулверхэмптон высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Рубен Невеш Футбол

«Вулверхэмптон» за рекордную сумму продал Рубена Невеша в «Аль-Хилаль».

Команда из Саудовской Аравии официально подтвердила трансфер 26-летнего полузащитника.

«Аль-Хилаль» заплатит за переход португальца 47 миллионов фунтов – это рекордная сумма продажи в истории английского клуба.

«Из «Вулверхэмптона» в самый большой клуб Азии», – такой подписью сопроводили трансфер футболиста в социальной сети «Аль-Хилаля».

Английский клуб также подтвердил уход футболиста.

В прошлом сезоне Рубен Невеш забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу в 35 матчах АПЛ. Он выступал за «Вулверхэмптон» с сезона-2017/18.

39 комментариев

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Бислан Наврузов
Интересный персонаж конечно. В 2017м его хотели купить многие топы-ушел в Чемпионшип. Сейчас ситуация похожая. Но да, заработает он конечно прилично
+42
0
+42
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Temp LC
Ответ Титал Телоян
Тут фифа надо явно вмешиваться , не один клуб мира не сможет сними тягаться
ФИФА не контролирует Саудовскую лигу, почти всё клубы принадлежат властям
+44
-2
+42
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Tun
Ответ Бислан Наврузов
Интересный персонаж конечно. В 2017м его хотели купить многие топы-ушел в Чемпионшип. Сейчас ситуация похожая. Но да, заработает он конечно прилично
Типичный случай рабства португальских агентов, Фалькао не дать соврать
+35
-1
+34
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Jesse Pinkman
Интересно, будет ли Невеш вызываться в сборную из чемпионата водокачки или такие привилегии только для фруктов особого сорта?
+54
-25
+29
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Oleg Olegov
"Самый большой клуб Азии"
Как-то неуважительно к Луч-Энергии.
+22
-2
+20
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Дядя ТУРА
Ответ Титал Телоян
Тут фифа надо явно вмешиваться , не один клуб мира не сможет сними тягаться
Я вызываю полицию
+14
-2
+12
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Redmurza
Ответ Бислан Наврузов
Фалькао ужас как жаль. Помню как охерел в 2011м, когда узнал, что он уходит в середняк Атлетико, а Пасторе в слабенький ПСЖ.
Ну, в Атлетико он круто играл и трофеи зацепил, а вот трансфер в Монако был реально провальным с точки зрения карьеры, даже несмотря на чемпионство
+8
0
+8
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Жан Вальжа́н
Ответ Jesse Pinkman
Интересно, будет ли Невеш вызываться в сборную из чемпионата водокачки или такие привилегии только для фруктов особого сорта?
С такими трансферами какая это тебе водокачка? В РФПЛ таких топов не было и во все страны вызывались и вызываются даже сейчас в том числе в сборную Бразилии, так что глупости не пиши
+11
-5
+6
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Дани Алисса
простите за рекламу,но я написал материал об "Аль-Хиляле"
+4
0
+4
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Бислан Наврузов
Ответ Tun
Типичный случай рабства португальских агентов, Фалькао не дать соврать
Фалькао ужас как жаль. Помню как охерел в 2011м, когда узнал, что он уходит в середняк Атлетико, а Пасторе в слабенький ПСЖ.
+6
-3
+3
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Александр Опёнышев
Ответ Бислан Наврузов
Фалькао ужас как жаль. Помню как охерел в 2011м, когда узнал, что он уходит в середняк Атлетико, а Пасторе в слабенький ПСЖ.
Очень странное мнение))) Он ушёл в Атлетико Симеоне, который начал выкарабкиваться из ранга середняка в топ-клуб, это было повышение в любом случае
К тому же, там он только закрепил статус потенциального топ-форварда, а вот тот факт, что после матрасников он перешёл в Монако, где по сути и спустил свою карьеру в унитаз, вот это да
Ну и с Пасторе тоже примерно такая же ситуация: он ушёл в ПСЖ из слабого Палермо, у французов уже было тотальное обновление команды плюс в Париж пришёл Анчелотти, другое дело, что сам Пасторе как бы там отыграл образцово от силы сезон-полтора
+2
0
+2
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Eddenonkas
Жаль не самого Невеша, а я его потенциал... Такой парень, но, видать. Футбол для него либо работа, либо он тот ещё лентяй и решил так рано уйти на пенсию.
+2
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Toni_Montana
Ответ Жан Вальжа́н
С такими трансферами какая это тебе водокачка? В РФПЛ таких топов не было и во все страны вызывались и вызываются даже сейчас в том числе в сборную Бразилии, так что глупости не пиши
Молодец, лизнул кришу
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Бислан Наврузов
Ответ Александр Опёнышев
Очень странное мнение))) Он ушёл в Атлетико Симеоне, который начал выкарабкиваться из ранга середняка в топ-клуб, это было повышение в любом случае К тому же, там он только закрепил статус потенциального топ-форварда, а вот тот факт, что после матрасников он перешёл в Монако, где по сути и спустил свою карьеру в унитаз, вот это да Ну и с Пасторе тоже примерно такая же ситуация: он ушёл в ПСЖ из слабого Палермо, у французов уже было тотальное обновление команды плюс в Париж пришёл Анчелотти, другое дело, что сам Пасторе как бы там отыграл образцово от силы сезон-полтора
и да. Тот Атлетико не был повышением. Сезоном ранее они бодались в одной группе ЛЧ и Порту их съел (тогда забивал Фалькао и феерил щегол Де Хеа).
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Redmurza
Ответ Жан Вальжа́н
С такими трансферами какая это тебе водокачка? В РФПЛ таких топов не было и во все страны вызывались и вызываются даже сейчас в том числе в сборную Бразилии, так что глупости не пиши
В Р(Ф)ПЛ были топы и пожощще
+1
-1
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Виталий Александров
Ответ Jesse Pinkman
Интересно, будет ли Невеш вызываться в сборную из чемпионата водокачки или такие привилегии только для фруктов особого сорта?
всё это очень печально. Футболист в расцвете сил плюёт на трофеи и уезжает тупо за деньгами... Не нам его критиковать возможно, но теперь шейхи как лакмусовая бумажка будут показывать кому что важнее - признание, трофеи, наследие или тупо бабки.
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ariuntrius
Ответ Eddenonkas
Жаль не самого Невеша, а я его потенциал... Такой парень, но, видать. Футбол для него либо работа, либо он тот ещё лентяй и решил так рано уйти на пенсию.
Вернётся, год другой залутает денег как за всю карьеру и потом уже сможет играть в свое удовольствие
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Бислан Наврузов
Ответ Redmurza
Ну, в Атлетико он круто играл и трофеи зацепил, а вот трансфер в Монако был реально провальным с точки зрения карьеры, даже несмотря на чемпионство
Да, Монако ещё большая дичь, но в память особенно врезался переход в стан матрасников. Из Порту он обязан был переходить в топ клуб.При всём уважении к Атлетико,но даже в эпоху Гризманна, двух финалов ЛЧ и трансферов за 120 лямов, они не достойны топового Радамеля Фалькао.
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Саламбек Алаев
Ответ Титал Телоян
Тут фифа надо явно вмешиваться , не один клуб мира не сможет сними тягаться
В честь чего это вдруг ? Давно эту шарашкину контору пора разогнать . Надеюсь они вообще все скурят
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Dima91Caps
Можно поздравить волков, продать сабжа с годом контракта за 50+ евро это успех
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Jazzzz
«Аль-Хиляль» это, значит, Зенит.
А «Аль-Наср», получается, Спартак.
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Great ManUtd
В 26 карьеру закончил считай, как Оскар и Тейшейра.
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Arman Serik
Сегодня смотрел старый фильм. Бруклинский история называется. В фильме отец говорит сыну: Нет на свете хуже чем талант растраченный понапрасно. Эх жаль что такой талант на расцвете сил поменяет карьеру на деньги. Да и в Европе он бы точно не бедствовал.
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вкус крабовых чипсов
Пора уже замутить список всех перебравшихся в СА, по моему там уже совсем другой уровень в сравнении с недавним Китаем
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Человек1991
Зенит и Спартак поспорили бы с Аль Хилялем за звание самый большой и лучший клуб Азии. ))
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