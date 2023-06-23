«Вулверхэмптон» за рекордную сумму продал Рубена Невеша в «Аль-Хилаль».

Команда из Саудовской Аравии официально подтвердила трансфер 26-летнего полузащитника.

« » заплатит за переход португальца 47 миллионов фунтов – это рекордная сумма продажи в истории английского клуба.

«Из « » в самый большой клуб Азии», – такой подписью сопроводили трансфер футболиста в социальной сети «Аль-Хилаля».

Английский клуб также подтвердил уход футболиста.

В прошлом сезоне забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу в 35 матчах . Он выступал за «Вулверхэмптон» с сезона-2017/18.