«Ман Сити», «Реал» и «Челси» уже обеспечили себе участие на клубном ЧМ-2025. Они сыграют на турнире как победители ЛЧ
«Реал Мадрид», «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют на клубном ЧМ в 2025 году.
Впервые в турнире примут участие 32 команды. ФИФА утвердила Соединенные Штаты Америки в рамках страны-хозяйки соревнования.
«Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» уже обеспечили себе места среди участников в качестве победителей Лиги чемпионов.
«Сиэтл Саундерс» также гарантировали себе участие на турнире в качестве чемпиона Североамериканского футбольного региона КОНКАКАФ. Американцы, вероятно, смогу заявить еще один клуб, так как выступают в качестве принимающей страны.
Ожидается, что дополнительные места будут присуждаться в соответствии с командным зачетом по результатам четырехлетнего периода в континентальных соревнованиях.
Формат клубного чемпионата мира еще не определен. Один из вариантов – не менее трех игр в восьми группах по четыре команды. Затем восемь победителей групп выйдут в четвертьфинал.
Также на клубный чемпионат мира в 2025 году уже квалифицировались «Палмейрас» (Бразилия), «Фламенго» (Бразилия), «Монтеррей» (Мексика), «Леон» (Мексика), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Урава» (Япония) и «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия).
Так же, как сейчас - зимой ? - Да никто из топовых Европейских клубов не поедет туда основой чтобы убивать своих игроков в разгар сезона - будут выставлять скамеечников и игроков второй команды.
В начале сезоне ? - Интересно, но топовые команды не будут выкладываться в полную меру в этом турнире из-за подготовки к сезону.
В конце сезона ? - Команды будут играть резервистами после сложных сезонов.