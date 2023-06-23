«Ман Сити», «Реал» и «Челси» уже обеспечили себе участие на клубном ЧМ-2025. Они сыграют на турнире как победители ЛЧ

«Реал Мадрид», «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют на клубном ЧМ в 2025 году.

Впервые в турнире примут участие 32 команды. ФИФА утвердила Соединенные Штаты Америки в рамках страны-хозяйки соревнования.

« », « » и « » уже обеспечили себе места среди участников в качестве победителей Лиги чемпионов.

« » также гарантировали себе участие на турнире в качестве чемпиона Североамериканского футбольного региона КОНКАКАФ. Американцы, вероятно, смогу заявить еще один клуб, так как выступают в качестве принимающей страны.

Ожидается, что дополнительные места будут присуждаться в соответствии с командным зачетом по результатам четырехлетнего периода в континентальных соревнованиях.

Формат клубного чемпионата мира еще не определен. Один из вариантов – не менее трех игр в восьми группах по четыре команды. Затем восемь победителей групп выйдут в четвертьфинал.

Также на клубный чемпионат мира в 2025 году уже квалифицировались «Палмейрас» (Бразилия), « » (Бразилия), «Монтеррей» (Мексика), «Леон» (Мексика), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Урава» (Япония) и «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия).