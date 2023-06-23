«Ман Сити», «Реал» и «Челси» уже обеспечили себе участие на клубном ЧМ-2025. Они сыграют на турнире как победители ЛЧ

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«Реал Мадрид», «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют на клубном ЧМ в 2025 году.

Впервые в турнире примут участие 32 команды. ФИФА утвердила Соединенные Штаты Америки в рамках страны-хозяйки соревнования.

«Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» уже обеспечили себе места среди участников в качестве победителей Лиги чемпионов.

«Сиэтл Саундерс» также гарантировали себе участие на турнире в качестве чемпиона Североамериканского футбольного региона КОНКАКАФ. Американцы, вероятно, смогу заявить еще один клуб, так как выступают в качестве принимающей страны.

Ожидается, что дополнительные места будут присуждаться в соответствии с командным зачетом по результатам четырехлетнего периода в континентальных соревнованиях.

Формат клубного чемпионата мира еще не определен. Один из вариантов – не менее трех игр в восьми группах по четыре команды. Затем восемь победителей групп выйдут в четвертьфинал.

Также на клубный чемпионат мира в 2025 году уже квалифицировались «Палмейрас» (Бразилия), «Фламенго» (Бразилия), «Монтеррей» (Мексика), «Леон» (Мексика), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Урава» (Япония) и «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия).

26 комментариев

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avcgloronalduMU
США будет купаться в футболе, что только не привезут им
+10
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Араик Оганесян
Ответ Человек1991
Было бы очень интересно если бы в этой СуперЛиге - Клубном Чемпионате Мира играли бы действительно все сильнейшие : Сити , Барселона , ПСЖ , Наполи, Бавария , Интер ,Ювентус , Арсенал, Милан , Атлетико , Реал, Дортмунд , Севилья , Лацио , МЮ , Ливерпуль , Зенит, Ньюкасл , Тоттенхэм, Фламенго,Бенфика , Ривер Плэйт , Палмейрас , Порту , Байер, Аталанта , Челси , Лейпциг, Бока Хуниорс , Аякс ,Интер Майами, Спартак. ))
А победитель ФНЛ?
+5
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+4
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pit4er
Очевидно, что американцы заявят Интер Майами ради вывески Месси против Реала или Месси против Пепа
+3
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Anton A
Ответ Los Galácticos
Честно полная бредятина, чисто фарм денег для ФИФА, вместо товарняков на предсезонке в США подогнали им КЧМ. Теперь команда победитель ЛЧ не пофармит себе этот трофей по 5 раз подряд :)
Весь профессиональный спорт это бизнес, если ты не заметил)
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Акира_1
Отличная замена ЛЧ для Челси. 😁
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Человек1991
Было бы очень интересно если бы в этой СуперЛиге - Клубном Чемпионате Мира играли бы действительно все сильнейшие : Сити , Барселона , ПСЖ , Наполи, Бавария , Интер ,Ювентус , Арсенал, Милан , Атлетико , Реал, Дортмунд , Севилья , Лацио , МЮ , Ливерпуль , Зенит, Ньюкасл , Тоттенхэм, Фламенго,Бенфика , Ривер Плэйт , Палмейрас , Порту , Байер, Аталанта , Челси , Лейпциг, Бока Хуниорс , Аякс ,Интер Майами, Спартак. ))
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#SharkTeam
Пле, а им оно надо лишних матчей?
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Кирилл
Ответ Человек1991
Было бы очень интересно если бы в этой СуперЛиге - Клубном Чемпионате Мира играли бы действительно все сильнейшие : Сити , Барселона , ПСЖ , Наполи, Бавария , Интер ,Ювентус , Арсенал, Милан , Атлетико , Реал, Дортмунд , Севилья , Лацио , МЮ , Ливерпуль , Зенит, Ньюкасл , Тоттенхэм, Фламенго,Бенфика , Ривер Плэйт , Палмейрас , Порту , Байер, Аталанта , Челси , Лейпциг, Бока Хуниорс , Аякс ,Интер Майами, Спартак. ))
Интересно то интересно, но встает самый главный вопрос по поводу этого турнира - когда он будет проводиться ?

Так же, как сейчас - зимой ? - Да никто из топовых Европейских клубов не поедет туда основой чтобы убивать своих игроков в разгар сезона - будут выставлять скамеечников и игроков второй команды.
В начале сезоне ? - Интересно, но топовые команды не будут выкладываться в полную меру в этом турнире из-за подготовки к сезону.
В конце сезона ? - Команды будут играть резервистами после сложных сезонов.
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nurlan-zenit
Ответ Араик Оганесян
А победитель ФНЛ?
Спартак же в конце есть)
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Patriarkh Kirill
Ответ Араик Оганесян
А победитель ФНЛ?
Он сразу в финале
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Pride of London.CHE
Ответ Karra
Первый серьезный розыгрыш и сразу клуб из чемпионшипа.
Заежанная шуточка..
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