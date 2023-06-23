Ду Кейрос присоединился к «Зениту»: «Желаем проявить лучшие качества в футболке со стрелкой и двумя звездами на груди!»

Ду Кейрос присоединился к «Зениту».

Футболист будет играть под номером 37. Бразильский полузащитник перешел в из «Коринтианс».

«Приветствуем в Петербурге и желаем проявить свои лучшие качества в футболке со стрелкой и двумя звездами на груди!», – говорится в телеграм-канале клуба.

Фото: телеграм-канал «Зенита»