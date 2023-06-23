Ду Кейрос присоединился к «Зениту»: «Желаем проявить лучшие качества в футболке со стрелкой и двумя звездами на груди!»
Ду Кейрос присоединился к «Зениту».
Футболист будет играть под номером 37. Бразильский полузащитник перешел в «Зенит» из «Коринтианс».
«Приветствуем в Петербурге и желаем проявить свои лучшие качества в футболке со стрелкой и двумя звездами на груди!», – говорится в телеграм-канале клуба.
Фото: телеграм-канал «Зенита»
Но добро пожаловать, конечно, и удачи!
Удачи!
Этот парень задаст жару🔥🔥🔥