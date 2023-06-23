Ду Кейрос присоединился к «Зениту»: «Желаем проявить лучшие качества в футболке со стрелкой и двумя звездами на груди!»

Теги Зенит премьер-лига Россия фото Эдуардо Кейрос Футбол

Ду Кейрос присоединился к «Зениту».

Футболист будет играть под номером 37. Бразильский полузащитник перешел в «Зенит» из «Коринтианс».

«Приветствуем в Петербурге и желаем проявить свои лучшие качества в футболке со стрелкой и двумя звездами на груди!», – говорится в телеграм-канале клуба.

Фото: телеграм-канал «Зенита»

38 комментариев

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Гайк Абаранян
Ответ Antonio Romangoli
Hayk , походу Семак из-за того, что когда-то играл за ЦСКА с Вагнер Лавом, Жо и Карвалью , влюбился в бразильцев с того времени , вот и рекомендуют Медведеву или кому там он говорит, чтобы ему их купили , только такое предположение почему в Зените так много стало бразильцев .
потому что условный соболев с нашим паспортом требует зп в раза 3 больше чем любой бразилец, думая что из того что он наш ему должны миллионы платить, все банально и просто, их ребята сбегая от нищеты пробиваются в спорт, а наших либо родители пихают в секции что б чем то занимался полезным, а не в гавно влазил всякое, либо же за кого то заряжают скаутам что протягивали за уши через команды всех возрастов, очень мало талантливых детей до ходят до основных составов клубов вышки, если ж кто то и доходит, спартак зенит забирают к себе и он там чахнет, так как считают что жизнь их уже удалась и больше трудиться не стоит
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Болельщик Биатлона
Пока скепсис на счет этого парня
Но добро пожаловать, конечно, и удачи!
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Гайк Абаранян
Зенит в сборную Бразилии скоро превратится
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Спартак сила
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зенит Рио-де-Жанейро
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San9
Если в комментариях одни плачущие красно-бузовцы, значит трансфер обречен на успех 😎
Удачи!
+14
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Зелёный гопник
Успехов 💪🏻
Этот парень задаст жару🔥🔥🔥
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Korney
Ответ Очки Дани Алвеса
Всегда было интересно, как такую причёску мыть? Не распускает же он их каждый раз. Эксперты есть?
моешь голову так😅это как дреды,со временем приходят в непригодность,но тут можно не состригать,а расплести и заново заплести
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Vaksinator
удачи в Зените!
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velvetdust2008
Ответ Tigran Shuts
на какой позиции играет?
ЦП, иногда опорник или правый защ
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Antonio Romangoli
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Ответ Очки Дани Алвеса
Всегда было интересно, как такую причёску мыть? Не распускает же он их каждый раз. Эксперты есть?
Возможно распускают, плюс с такой причёской наверное больно спать .
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sled
Ответ San9
Если в комментариях одни плачущие красно-бузовцы, значит трансфер обречен на успех 😎 Удачи!
Бузовцы с детства за зенит, почему они плачут?
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Antonio Romangoli
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Ответ San9
Если в комментариях одни плачущие красно-бузовцы, значит трансфер обречен на успех 😎 Удачи!
Главное , чтобы он не сломался , как Малком в начале карьеры , но посмотрим , какого бразильца вы купили , может он тоже травматичный .
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Klinsmann32
Ответ Antonio Romangoli
Ваня , там на двух серьги, но я бы не осуждал такое , может он из-за этого и плакал , что его заставили по контракту их прицепить ))
все знают кем был спартак) вы с Ваней колхозником настоящие спартаковцы фанаты)
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Antonio Romangoli
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Ответ Виктор
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Найс ты человека оскорбил, ответить за слова не хочешь ?
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Виктор
Ответ CriminalJoint62
https://m.sports.ru/football/1115241068-novichok-zenita-kejros-ob-uxode-iz-korintians-vyplakal-primerno-37-ved.html?
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Antonio Romangoli
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Ответ Ivan Petrov
Не ной старый
От него золотая рыбка ушла вот и ноет )
+2
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CriminalJoint62
Ответ Виктор
Ты сам видел, как он плакал?
https://m.sports.ru/football/1115241068-novichok-zenita-kejros-ob-uxode-iz-korintians-vyplakal-primerno-37-ved.html?
+3
-3
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ЗЕНИТ65
Ответ CriminalJoint62
Лицо будто в заложники взяли. Не зря плакал несколько дней перед отъездом
В зеркало посмотри.
+6
-6
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Виктор
Ответ CriminalJoint62
Лицо будто в заложники взяли. Не зря плакал несколько дней перед отъездом
Ты сам видел, как он плакал?
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Дави На кнопы
Транзитный пассажир
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pulyalke
про звезды это комплексы или что?)) ну зачем каждый раз себя так унижать?
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Docentr9
Ему паспорт уже сделали или через месяц-два?)
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FinanceSPb
За паспортом РФ когда?Или привезёт курьер?
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Павел Колесников
После того, как он ведра слез наплакал, может долго привыкать
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Tigran Shuts
на какой позиции играет?
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