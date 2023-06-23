«Бавария» бесплатно подписала Геррейру. Контракт с экс-защитником «Дортмунда» – до 2026 года

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия трансферы Рафаэл Геррейру Футбол

«Бавария» и защитник Рафаэл Геррейру подписали контракт.

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до лета 2026 года. Геррейру перешел в «Баварию» на правах свободного агента.

Последние семь лет португалец выступал за дортмундскую «Боруссию». В прошлом сезоне он провел 36 матчей, забил 6 голов и отдал 14 ассистов.

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38 комментариев

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Бухгалтер2021
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классика
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Дмитрий Васин
Боруссия сделает все чтобы не стать чемпионом
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dimamak10
Когда новость о том, что Бавария хочет подписать игрока Боруссии после окончания контракта и самые популярные комменты: классика, ослабляет конкурента ничего нового. Но последний раз Бавария подписывала игрока после контракта с Боруссией ( не считая Геррейру) это Левандовски , а покупала игрока Боруссии - это Хуммельс.
+15
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Акира_1
Ответ Низом Хурсанов
Боруссия ещё и доплатила Баварии или как?
Сложно винить или осуждать игроков, что сейчас свалят из Боруссии в Баварию после такого позорища в гонке за титул. 🤭
+7
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ПавелАвер
опять пишут ,что ослабили конкурента😉😀, , только почему то молчат про ослабления бундеслиги в целом ,Нкунку, Беллингем
+4
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i love it
Ответ Дмитрий Васин
Боруссия сделает все чтобы не стать чемпионом
Бавария сделает всё чтобы им помочь
+3
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Мирзоанис Якубов
Грустно, конечно, за "Боруссию". Но сам Рафа заслужил, очень вырос в последнее время и пахал как не в себя.
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ЧеБурашка
Геррейру, Гундоган, Бернарду Силва - футболисты с истекающим контрактом прям начинают разрывать. Думается, желающим их подписать клубам надо оценивать не только этот, но и прошлые сезоны.
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Собиратель хаоса
Никогда такого не было и вот опять
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Emotions
Ответ j30
ну молодцы 12 победа в бундеслиге подряд в кармане еще одна тарелка в колекцию
не завидуй!
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Born is the King
Топ трансфер для Баварии
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Мохнатый55
Странно, что Геррейру почти до 30 лет отыграл в Дортмунде, а в прошлом году его никто не купил за год до окончания контракта.
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ну сам тухель этого хотел, раф хочет и заслужил,да ещё переходит же в топ клуб👏
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Emotions
Ответ Никита Самарин
Всё по учебнику, забрать у конкурентов важного игрока.
А почему конкурент не продлил своего важного игрока преждевременно? Почему даже новостей на тему его продления не было? Типа Дортмунд предложил ему новый контракт?
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Emotions
Ответ Yu123
потому что пук среньк
Поправляйся!
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Спартак Уокер
Очень большая потеря для Боруссии Д
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Light Yagami
Ответ dimamak10
Когда новость о том, что Бавария хочет подписать игрока Боруссии после окончания контракта и самые популярные комменты: классика, ослабляет конкурента ничего нового. Но последний раз Бавария подписывала игрока после контракта с Боруссией ( не считая Геррейру) это Левандовски , а покупала игрока Боруссии - это Хуммельс.
Зюле после окончания контракта приходил в БВБ прошлым летом
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Mark Andre Ter Shtegen
Ответ dimamak10
Когда новость о том, что Бавария хочет подписать игрока Боруссии после окончания контракта и самые популярные комменты: классика, ослабляет конкурента ничего нового. Но последний раз Бавария подписывала игрока после контракта с Боруссией ( не считая Геррейру) это Левандовски , а покупала игрока Боруссии - это Хуммельс.
Так то она покупает игроков более менее норм (и не только игроков) у всех клубов Бундеслиги
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leroc
Геррейру: зимой 2022-го сказал, что не будет продлевать контракт, который истекает летом
Дортмунд: ок, вместо тебя возьмем бесплатно Бенсебайни из Гладбаха
Бавария: летом 2023-го, го к нам
🤡 на спортсе: классика, бавария грабитель
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Ман Сити
Ответ ПавелАвер
опять пишут ,что ослабили конкурента😉😀, , только почему то молчат про ослабления бундеслиги в целом ,Нкунку, Беллингем
Так они ушли за гигантские деньги на которые Бундеслигу потом усилят, а ваш проект забирает бесплатно.
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Ответ Shuller18
А Дэвиса куда в таком случае? Зачем Баварии два супертопа на одну позицию?
ну наверное если кто-то из них травмируется или устанет из-за графика можно поставить другого
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