«Бавария» бесплатно подписала Геррейру. Контракт с экс-защитником «Дортмунда» – до 2026 года

«Бавария» и защитник Рафаэл Геррейру подписали контракт.

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до лета 2026 года. Геррейру перешел в «Баварию» на правах свободного агента.

Последние семь лет португалец выступал за дортмундскую «Боруссию». В прошлом сезоне он провел 36 матчей, забил 6 голов и отдал 14 ассистов.