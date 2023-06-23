«Бавария» бесплатно подписала Геррейру. Контракт с экс-защитником «Дортмунда» – до 2026 года
«Бавария» и защитник Рафаэл Геррейру подписали контракт.
Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до лета 2026 года. Геррейру перешел в «Баварию» на правах свободного агента.
Последние семь лет португалец выступал за дортмундскую «Боруссию». В прошлом сезоне он провел 36 матчей, забил 6 голов и отдал 14 ассистов.
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